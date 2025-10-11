Megszólalt Krasznahorkai László, a friss Nobel-díjas: ezt üzente a magyaroknak

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda, amely „az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét”. A szerző a díj bejelentése után egy Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben háláját fejezte ki az „Elkerülhetetlen Véletlennek”, és örömét, hogy sokaknak boldogságot okozott. Krasznahorkai a második magyar író, aki megkapta az irodalmi Nobel-díjat, Kertész Imre után, aki 2002-ben részesült az elismerésben.

Napokkal azután, hogy bejelentették: Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat, a szerző szombat délután egy rövid, de sokatmondó üzenetben reagált a közösségi médiában.

„Krasznahorkai László hálás az Elkerülhetetlen Véletlennek, hogy ennyi embernek okozott örömöt. Köszöni a jókívánságokat. Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni.” – írta a Facebookon.

A bejegyzés alatt percek alatt több ezer komment gyűlt össze: a rajongók köszöntötték a szerzőt, aki évtizedek óta a magyar irodalom egyik legkülönösebb, legnehezebben besorolható alakja.

Krasznahorkai László a második magyar író, aki megkapta az irodalmi Nobel-díjat – Kertész Imre után, aki 2002-ben vehette át az elismerést. A Svéd Akadémia indoklása szerint „lenyűgöző és látnoki életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét” ítélték neki a díjat.

