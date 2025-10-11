2025. október 11. szombat Brigitta, Gitta
17 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Megszólalt Krasznahorkai László, a friss Nobel-díjas: ezt üzente a magyaroknak
Szórakozás

Megszólalt Krasznahorkai László, a friss Nobel-díjas: ezt üzente a magyaroknak

Pénzcentrum
2025. október 11. 13:59

Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat. A Svéd Akadémia indoklása szerint az elismerést „lenyűgöző és látnoki életművéért” ítélték oda, amely „az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét”. A szerző a díj bejelentése után egy Facebook-bejegyzésben reagált, amelyben háláját fejezte ki az „Elkerülhetetlen Véletlennek”, és örömét, hogy sokaknak boldogságot okozott. Krasznahorkai a második magyar író, aki megkapta az irodalmi Nobel-díjat, Kertész Imre után, aki 2002-ben részesült az elismerésben.

Napokkal azután, hogy bejelentették: Krasznahorkai László kapta a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat, a szerző szombat délután egy rövid, de sokatmondó üzenetben reagált a közösségi médiában. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Krasznahorkai László hálás az Elkerülhetetlen Véletlennek, hogy ennyi embernek okozott örömöt. Köszöni a jókívánságokat. Ha néhány pillanat úgy telt el Magyarországon, hogy sokan boldognak érezték magukat, talán még meg is lehet szokni.” – írta a Facebookon.

A bejegyzés alatt percek alatt több ezer komment gyűlt össze: a rajongók köszöntötték a szerzőt, aki évtizedek óta a magyar irodalom egyik legkülönösebb, legnehezebben besorolható alakja.

Krasznahorkai László a második magyar író, aki megkapta az irodalmi Nobel-díjat – Kertész Imre után, aki 2002-ben vehette át az elismerést. A Svéd Akadémia indoklása szerint „lenyűgöző és látnoki életművéért, amely az apokaliptikus terror közepette is megerősíti a művészet erejét” ítélték neki a díjat.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/Marjai János
#facebook #magyarország #boldogság #magyar #szórakozás #elismerés #közösségi média #nobel-díj #irodalom #krasznahorkai lászló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:31
14:14
13:59
13:25
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 11.
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
2025. október 11.
Így spórolnak több százezer forintot az élelmes magyarok: előre készülnek, nagyon megéri nekik
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
2025. október 10.
Kiderült a súlyos igazság a növényi tejekről: hiába kétszer drágább, erről sosem beszélnek
2025. október 10.
Így zajlik a rokkant kocsi igénylése: ezek az elektromos moped kérelem feltételei, ennyi az ára
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 11. szombat
Brigitta, Gitta
41. hét
Október 11.
A hospice-ellátás világnapja
Október 11.
A magyar fürdőkultúra napja
Október 11.
A túlsúly elleni harc világnapja
Október 11.
Az előbújás napja
Október 11.
Nemzetközi Lánygyermek nap
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
4
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
5
7 napja
Rendkívüli! Megszólalt a Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottó újdonsült milliárdosáról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont kamatláb
Az a kamatláb, amellyel a különböző időpontban esedékes pénzeket egy általunk választott (jelen vagy jövőbeni) időpontra számítjuk át.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 14:31
Őszintén vallott pénzügyeiről a Nemzet Színésze: Elszórtam mindenemet!
Pénzcentrum  |  2025. október 11. 13:04
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Agrárszektor  |  2025. október 11. 14:02
Vonzó a vidéki ingatlan, de vannak váratlan buktatói az ottani életnek