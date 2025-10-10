2025. október 10. péntek Gedeon
Budapest, 2025. október 9.Krasznahorkai László magyar írónak ítélte oda idén az irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia, amely 2025. október 9-én Stockholmban jelentette be döntését. A felvétel 2016. szeptember 19-én készült Budapesten.
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!

Pénzcentrum
2025. október 10. 07:02

2025-ben Krasznahorkai László nyerte az irodalmi Nobel-díjat, melynek rengeteg magyar olvasó örülhet. Az irodalmi Nobel-díj kiosztását minden évben nagy várakozás övezi. Az is előfordul, hogy a díjazás előtt a kitüntetett írónak nem is volt magyarra lefordított műve, csak utána ismeri meg munkásságát a hazai olvasóközönség. A Nobel-díjas írók kapcsán pedig számos érdekesség, történet is ismert. Te mennyit tudsz a világirodalom nagy alakjairól? Emlékszel még ki nyerte meg az irodalmi Nobel-díjat 2024-ben? Tudod, melyik író kapott Oscar-díjat is, vagy kit ütöttek lovaggá? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni irodalmi jártasságod.

Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!

1/10 kérdés
Melyik nem a friss magyar irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László műve az alábbiak közül?
Sátántangó
Az ellenállás melankóliája
Harmonia ​Cælestis
Báró ​Wenckheim hazatér
2/10 kérdés
Melyik évben nyerte meg Kertész Imre az irodalmi Nobel-díjat?
2002
2012
1992
2022
3/10 kérdés
Ki nyerte meg az irodalmi Nobel-díjat 2024-ben?
Szvetlana Alekszijevics
Peter Handke
Olga Tokarczuk
Han Kang
4/10 kérdés
Melyik irodalmi Nobel-díjas író hunyt el 2025 áprilisában?
Günter Grass
Toni Morrison
Mario Vargas Llosa
José Saramago
5/10 kérdés
Melyik ország tartja a legtöbb irodalmi Nobel-díjas rekordját származását tekintve?
Norvégia
Németország
Lengyelország
Franciaország
6/10 kérdés
Melyik mű nem egy irodalmi Nobel-díjas író tollából származik?
A Legyek Ura
A dzsungel könyve
Száz év magány
Norvég erdő
7/10 kérdés
Az alábbiak közül ki az az irodalmi Nobel-díjas író, aki Oscar-díjat is nyert forgatókönyvéért?
Jean-Paul Sartre
John Steinbeck
George Bernard Shaw
Ernest Hemingway
8/10 kérdés
Melyik török író az egyetlen, akit 2025-ig Nobel-díjjal tüntettek ki?
Latife Tekin
İsmet Özel
Orhan Pamuk
Elif Shafak
9/10 kérdés
Ki volt az első nő, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat?
Wisława Szymborska
Elfriede Jelinek
Selma Lagerlöf
Nelly Sachs
10/10 kérdés
Melyik irodalmi Nobel-díjast ütötték lovaggá az alábbiak közül?
Winston Churchill
Bertrand Russell
Bob Dylan
Thomas Stearns Eliot
Címlapkép: MTI Fotószerkesztőség/Marjai János, MTI/MTVA

#könyv #kultúra #író #2025 #kvíz #nobel-díj #irodalom #irodalmi kvíz #könyves kvízek #krasznahorkai lászló

