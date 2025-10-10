Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

2025-ben Krasznahorkai László nyerte az irodalmi Nobel-díjat, melynek rengeteg magyar olvasó örülhet. Az irodalmi Nobel-díj kiosztását minden évben nagy várakozás övezi. Az is előfordul, hogy a díjazás előtt a kitüntetett írónak nem is volt magyarra lefordított műve, csak utána ismeri meg munkásságát a hazai olvasóközönség. A Nobel-díjas írók kapcsán pedig számos érdekesség, történet is ismert. Te mennyit tudsz a világirodalom nagy alakjairól? Emlékszel még ki nyerte meg az irodalmi Nobel-díjat 2024-ben? Tudod, melyik író kapott Oscar-díjat is, vagy kit ütöttek lovaggá? A mai kvíz során lesz alkalmad tesztelni irodalmi jártasságod.

