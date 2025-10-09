Megszólalt a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László: Nyugodt vagyok és ideges egyszerre

Krasznahorkai László nyerte el az irodalmi Nobel-Díjat. Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.

A Svéd Nemzeti Rádió Frankfurtban érte utol a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót, amelyet a Könyves Magazin szúrt ki. A magyar író így reagált a díjra:

Nagyon boldog vagyok. Egyszerre nyugodt és ideges. Ez az első napom, hogy Nobel-díjat kaptam.

Rövid angol nyilatkozatában elmondta, hogy eredetileg nem készült írónak, és csak egyetlen könyvet tervezett. Mivel a Sátántangó nem lett tökéletes, folytatta a második könyvvel, hogy kijavítsa az első hibáit. „Az egész életem a helyesbítésekről szól” – tette hozzá.

A Svéd Akadémia a díjat „meggyőző és látnok erejű műveiért” ítélte oda, amelyek az apokaliptikus borzalmak közepette is képesek megmutatni a művészet erejét.