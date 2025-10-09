Jelentős pénzjutalomban részesül Krasznahorkai László, aki elnyerte az irodalmi Nobel-díjat.
Megszólalt a friss Nobel-díjas Krasznahorkai László: Nyugodt vagyok és ideges egyszerre
Krasznahorkai László nyerte el az irodalmi Nobel-Díjat. Az írót a Svéd Nemzeti Rádió érte utol, akiknek nyilatkozott az elismerésről.
A Svéd Nemzeti Rádió Frankfurtban érte utol a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlót, amelyet a Könyves Magazin szúrt ki. A magyar író így reagált a díjra:
Nagyon boldog vagyok. Egyszerre nyugodt és ideges. Ez az első napom, hogy Nobel-díjat kaptam.
Rövid angol nyilatkozatában elmondta, hogy eredetileg nem készült írónak, és csak egyetlen könyvet tervezett. Mivel a Sátántangó nem lett tökéletes, folytatta a második könyvvel, hogy kijavítsa az első hibáit. „Az egész életem a helyesbítésekről szól” – tette hozzá.
A Svéd Akadémia a díjat „meggyőző és látnok erejű műveiért” ítélte oda, amelyek az apokaliptikus borzalmak közepette is képesek megmutatni a művészet erejét.
Korda György immár 68 éve áll színpadon. Most elárulta, meddig tervez még a szakmában maradni.
A nemzetközi irodalmi sajtó szerint egy magyar lehet az egyik legnagyobb esélyese a rangos elismerésnek.
Csalásra figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt: AI-videóval igyekeznek átverni a játékosokat a cég nevében
A Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik.
Sting Tour 2026: itt a Sting-koncert Budapest helyszíne, ennyibe kerülnek elővételben a Sting-jegyek
Sting Tour 2026: mikor lesz a Sting koncert 2026-ban, hol koncertezik Sting 2025-ben? Mennyibe kerülnek a Sting jegyek MVM Dome-ban, mennyi egy Sting koncert jegy...
Mégsem áll le 2026 elején az Akvárium Klub, a szükséges karbantartási és fejlesztési munkálatokat sikerült nyárra ütemezni.
Húsz év után második budapesti koncertjére készül a legendás brit gitáros-énekes.
Az előfizetőknek kiküldött tájékoztató alapján 2025. november 6-tól emelkedik az HBO Max havi díja, és frissülnek a szolgáltatás feltételei is.
Ismét szabálytalan parkoláson kapták Kern Andrást, a beszámoló szerint ezúttal a piroson is áthajtott.
A humorista tévedett az adótartozásával kapcsolatban, és már az élelmiszert, gyógyszert is nehezen tudja megfizetni.
Kihúzták a Hatoslottó 40. heti, vasárnapi nyerőszámait is. Lássuk, volt-e telitalálat, elvitte-e valaki a 400 milliós főnyereményt!
Az egykori felnőttfilmes rendező kötetlen beszélgetéseket tart saját magával, így az érdeklődők sok mindent megtudhatnak a pornófilmek világáról.
Több mint 1,5 milliárd forintot nyert egy szerencsés játékos az Ötöslottón. Idén ez a harmadik telitalálat az ország legismertebb lottójátékán.
Lássuk, ezen a héten volt-e telitalálat, elviszik-e az 1,522 milliárd forintos főnyereményt?
Nem igazán volt nagy kasza az Eurojackpot pénteki számhúzása a magyar játékosoknak: az első négy nyerőosztályában egyetlen magyar sincs.
A Hatoslottón ismét megtartották a csütörtöki sorsolást, a főnyeremény pedig nem kevesebb, mint 319 millió forint volt.
Az októberi Disney-premierek között ismét mindenki megtalálhatja a kedvencét, és még sportközvetítés is lesz köztük.
A közösségi médiában sokan osztják meg, hogy a gyorsétteremlánc szódagépeiből származó diétás kóla más élményt nyújt
Teszten a megújult Nagyi Titka pizzaliszt: tényleg csak méregdrága olasz lisztből lehet kortárs pizzát sütni?
Völgyesi Wiluth Zsolt pizzaszakértő TikTok-videójában alaposan letesztelte az új terméket.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
Töltsd le az 5 éves MySPAR appot - spórolj és nyerd meg az új Peugeot 2008-at! (x)
Születésnapját ünnepli a MySPAR app, amit már több mint félmillióan használnak nap mint nap. Most a hetente frissülő digitális kuponok többsége akár 30% kedvezményt ad, a nyereményjáték fődíja pedig egy vadonatúj Peugeot 2008!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát