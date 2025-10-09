"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól

A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja. A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.

Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán, és már fiatalon a magyar irodalom peremvidékén mozgott: nem a mainstream, hanem a mélyen filozofikus, kísérletező próza felé fordult. Egyetemi éveit Szegeden és Budapesten töltötte, de korán világossá vált, hogy nem illeszkedik a könnyen fogyasztható, piaci alapon működő irodalomhoz. Első nagy sikerét 1985-ben a Sátántangó hozta meg, amelyet később Béla Tarr legendás, hétórás filmadaptációja tett kultikus státuszúvá. Ez a mű már akkor megmutatta, hogy Krasznahorkai a létezés legsötétebb kérdéseit kutatja – kompromisszumok nélkül.

A rendszerváltás után Berlin, New York, Japán és Kína váltak ideiglenes otthonaivá – életmódja félúton volt a kelet-európai művészlét és a nemzetközi kulturális nomád szerep között. Utazásaiból nemcsak élményeket, hanem teljes világképeket épített be műveibe: a nyugati metropoliszok elidegenedése, a buddhista gondolkodás vagy a közép-európai pusztulásélmény mind beépült sajátos, hömpölygő mondataiba.

Krasznahorkai sosem törekedett „piaci” sikerre, mégis a nemzetközi irodalmi elit figyelmének középpontjába került – most pedig a Nobel-díj hivatalosan is a világirodalom legnagyobb nevei közé emelte. A Pénzcentrum most összeszedett 10 idézetet tőle.

„A rend szeretete a létezés fele, így hát a rend szeretete a szimmetria szeretete, a szimmetria szeretete pedig emlékezés az örökkévalóságra.” „Az internet (…) az eddigi legbiztosabb út az örökkévalóságba.” „Egy óra elég, hogy mindent felszámoljunk, és ott álljunk teljes mértékben felszámolt lakásunk kellős közepén, hogy lelépjünk.” „Nem választanunk kell, hanem megnyugodnunk, (…) hogy egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik (…) hanem szépségén, és ez a szépség váltja ki a hitet, hogy e szépség: helyes.” „Ahol a mű születik, és ezt kétszer teszi, egyszer a művészben, egyszer az olvasóban, ott nincs semmi keresnivalója az észnek.” „Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem csalódik.” „A valóság nem akadály.” „A művészet (…) az nem az anyagi vagy szellemi tárgyakban megjelenő báj, (…) főleg nem korlátozódik a bájra, sőt, (…) elüldözi azt.” „Ostobaság ellentétes erőkről, egymással szemben álló oldalakról, egymást kiegészítő fogalmakban leírható valóságról beszélni, szamárság jóról és rosszról, mert … a teljes valóság csak egyféleképp nézhető, folyamatos pusztulásként, permanens katasztrófaként.” „Elég lemondani a gondolkodásról, és csak nézni a dolgokat, már létre is jön a gondolkodás új alakban, (…) akár gondolkodik az ember, akár nem gondolkodik, mindenképpen a gondolkodás foglya.”