A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja.
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A Svéd Akadémia csütörtökön bejelentette, hogy a 2025-ös irodalmi Nobel-díjat Krasznahorkai László kapja. A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.
Krasznahorkai László 1954-ben született Gyulán, és már fiatalon a magyar irodalom peremvidékén mozgott: nem a mainstream, hanem a mélyen filozofikus, kísérletező próza felé fordult. Egyetemi éveit Szegeden és Budapesten töltötte, de korán világossá vált, hogy nem illeszkedik a könnyen fogyasztható, piaci alapon működő irodalomhoz. Első nagy sikerét 1985-ben a Sátántangó hozta meg, amelyet később Béla Tarr legendás, hétórás filmadaptációja tett kultikus státuszúvá. Ez a mű már akkor megmutatta, hogy Krasznahorkai a létezés legsötétebb kérdéseit kutatja – kompromisszumok nélkül.
A rendszerváltás után Berlin, New York, Japán és Kína váltak ideiglenes otthonaivá – életmódja félúton volt a kelet-európai művészlét és a nemzetközi kulturális nomád szerep között. Utazásaiból nemcsak élményeket, hanem teljes világképeket épített be műveibe: a nyugati metropoliszok elidegenedése, a buddhista gondolkodás vagy a közép-európai pusztulásélmény mind beépült sajátos, hömpölygő mondataiba.
Krasznahorkai sosem törekedett „piaci” sikerre, mégis a nemzetközi irodalmi elit figyelmének középpontjába került – most pedig a Nobel-díj hivatalosan is a világirodalom legnagyobb nevei közé emelte. A Pénzcentrum most összeszedett 10 idézetet tőle.
- „A rend szeretete a létezés fele, így hát a rend szeretete a szimmetria szeretete, a szimmetria szeretete pedig emlékezés az örökkévalóságra.”
- „Az internet (…) az eddigi legbiztosabb út az örökkévalóságba.”
- „Egy óra elég, hogy mindent felszámoljunk, és ott álljunk teljes mértékben felszámolt lakásunk kellős közepén, hogy lelépjünk.”
- „Nem választanunk kell, hanem megnyugodnunk, (…) hogy egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik (…) hanem szépségén, és ez a szépség váltja ki a hitet, hogy e szépség: helyes.”
- „Ahol a mű születik, és ezt kétszer teszi, egyszer a művészben, egyszer az olvasóban, ott nincs semmi keresnivalója az észnek.”
- „Az állatok szeretete az egyetlen szeretet, amelyben az ember sohasem csalódik.”
- „A valóság nem akadály.”
- „A művészet (…) az nem az anyagi vagy szellemi tárgyakban megjelenő báj, (…) főleg nem korlátozódik a bájra, sőt, (…) elüldözi azt.”
- „Ostobaság ellentétes erőkről, egymással szemben álló oldalakról, egymást kiegészítő fogalmakban leírható valóságról beszélni, szamárság jóról és rosszról, mert … a teljes valóság csak egyféleképp nézhető, folyamatos pusztulásként, permanens katasztrófaként.”
- „Elég lemondani a gondolkodásról, és csak nézni a dolgokat, már létre is jön a gondolkodás új alakban, (…) akár gondolkodik az ember, akár nem gondolkodik, mindenképpen a gondolkodás foglya.”
