Hihetetlen, mennyi kínai kacat érkezett Magyarországra: sosem látott mennyiségben rendeltek a magyarok

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal adatai szerint egy év alatt csaknem másfélszeresére nőtt a vámkezelt, kis értékű csomagok száma Magyarországon, miközben az áruforgalom összsúlya lényegében változatlan maradt. A jelentős bővülést elsősorban a 150 euró alatti online rendelések hajtják.
A NAV szombaton közzétett adatai alapján 2025-ben 204 millió csomagot kezeltek a magyar vámhatóságok, szemben a 2024-es 136 millió darabbal. Ez mintegy 50 százalékos emelkedésnek felel meg, miközben a vámkezelt áruk össztömege alig változott: 2025-ben továbbra is nagyjából 23 millió tonnát tett ki.
A forgalom értékében is jelentős növekedés látható. Az országba érkezett áruk összértéke 2025-ben elérte a 18 ezer milliárd forintot. A vámbevételek 121 milliárd forintról 154 milliárd forintra emelkedtek, az import áfa összege pedig 458 milliárd forintról 504 milliárd forintra nőtt.
A növekedés hátterében elsősorban a harmadik országokból érkező online vásárlások állnak. A NAV vámszakmai és nemzetközi elnökhelyettese szerint ezeket a küldeményeket röntgenberendezéssel és fizikai ellenőrzéssel vizsgálják, emellett szúrópróbaszerűen szolgálati kutyákat is bevetnek a csomagok átvizsgálására.
Az uniós vámhivatalok számára komoly terhet jelent a folyamatosan növekvő csomagmennyiség kezelése. Erre reagálva az Európai Unió 2026 nyarától új szabályozást vezet be: minden kis értékű csomagra 3 eurós, vagyis megközelítőleg 1200 forintos vámot vetnek ki. Az EU Tanácsa szerint erre azért van szükség, mert az importőrök gyakran szándékosan alulértékelik a küldeményeket, hogy a 150 eurós értékhatár alatt maradva elkerüljék a vámfizetést.
Az Európai Bizottság arra is figyelmeztet, hogy a hatalmas csomagáradat miatt olyan termékek is bejuthatnak az unió területére, amelyek nem felelnek meg az előírásoknak, és akár veszélyeztethetik a fogyasztók egészségét.
Magyarország az utóbbi időben meghatározó regionális elosztóközponttá vált a főként Kínából érkező, alacsony értékű e-kereskedelmi termékek továbbításában. A NAV statisztikái szerint rekordmennyiségű csomag érkezett az Európai Unión kívülről, ezeknek pedig jelentős része tranzitküldeményként haladt át az országon, és végül más uniós tagállamokban jutott el a vásárlókhoz.
