Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben

A Svéd Akadémia 2025 irodalmi Nobel-díját Krasznahorkai Lászlónak ítélte, így a magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legnagyobb irodalmi kitüntetését. Mint kiderült, nem kevés pénzt kap az, aki elnyeri az irodalmi Nobel-díjat.

Ahogy arról korábban írtunk, az irodalmi Nobel-díj ugyanabban a pénzügyi keretben mozog, mint a többi Nobel-díj (kémia, fizika, orvosi, közgazdaságtan), azaz a díjak összege az adott évben meghatározott svéd koronában vehető át. Az alapösszeg egyébként 2023-ban emelkedett 10 millióról 11 millió svéd koronára, ami kb. 368 millió forintnak felel meg.

Krasznahorkai 1954-ben született Gyulán, és már fiatalon a magyar irodalom peremvidékén mozgott, a filozofikus, kísérletező prózát választva. Első nagy sikere, a 1985-ös Sátántangó, később Béla Tarr legendás filmadaptációja révén vált kultikussá. Műveiben a létezés legsötétebb kérdéseit kutatja kompromisszumok nélkül.

Rendszerváltás után Berlin, New York, Japán és Kína váltak ideiglenes otthonaivá, és utazásaiból teljes világképeket épített be: a nyugati metropoliszok elidegenedését, a buddhista gondolkodást és a közép-európai pusztulásélményt sajátos, hömpölygő mondataiba.

Mi a Nobel-díj, kik kapják?

A Nobel-díjat egy svéd feltaláló és kémikus, Alfred Nobel alapította 1895-ben, aki végrendeletében aszerint rendelkezett, hogy vagyonának kamatjaiból minden évben részesedjenek a kémia, a fizika, az orvostudomány és az irodalom legjobbjai, illetve a béke legelhivatottabb terjesztői. 1968 óta kiemelkedő teljesítményű közgazdászoknak is jár az elismerés.

A Nobel-díj maga egy aranyérme, amelyet egy svéd tudományos intézményekből álló bizottság ítél oda a nyerteseknek. Évente egyszer, Stockholmban adják át.

A Nobel díj jutalom nem a tudományos pályán eltöltött évek vagy egy-egy életmű után jár, hanem konkrét teljesítményért cserébe adják, amelyet részletesen meg is indokolnak. A díj kizárólag élő természetes személyeknek járhat (posztumusz nem adható), a békedíj esetében viszont szervezetek is megkaphatják azt.