2025. október 9. csütörtök Dénes
15 °C Budapest
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben
Szórakozás

Komoly pénzjutalom üti a Nobel-díjas Krasznahorkai László markát: ekkora összeg jár a kitüntetés mellé 2025-ben

Pénzcentrum
2025. október 9. 15:46

A Svéd Akadémia 2025 irodalmi Nobel-díját Krasznahorkai Lászlónak ítélte, így a magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legnagyobb irodalmi kitüntetését. Mint kiderült, nem kevés pénzt kap az, aki elnyeri az irodalmi Nobel-díjat. 

Ahogy arról korábban írtunk, az irodalmi Nobel-díj ugyanabban a pénzügyi keretben mozog, mint a többi Nobel-díj (kémia, fizika, orvosi, közgazdaságtan), azaz a díjak összege az adott évben meghatározott svéd koronában vehető át. Az alapösszeg egyébként 2023-ban emelkedett 10 millióról 11 millió svéd koronára, ami kb. 368 millió forintnak felel meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Krasznahorkai 1954-ben született Gyulán, és már fiatalon a magyar irodalom peremvidékén mozgott, a filozofikus, kísérletező prózát választva. Első nagy sikere, a 1985-ös Sátántangó, később Béla Tarr legendás filmadaptációja révén vált kultikussá. Műveiben a létezés legsötétebb kérdéseit kutatja kompromisszumok nélkül.

Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
EZ IS ÉRDEKELHET
"Egyetlen nagy gondolatrendszer helyessége sem az igazságán múlik" - 10 elgondolkodtató idézet a friss Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlótól
A magyar író Kertész Imre 2002-es elismerése után több mint két évtizeddel nyerte el a világ legrangosabb irodalmi kitüntetését.

Rendszerváltás után Berlin, New York, Japán és Kína váltak ideiglenes otthonaivá, és utazásaiból teljes világképeket épített be: a nyugati metropoliszok elidegenedését, a buddhista gondolkodást és a közép-európai pusztulásélményt sajátos, hömpölygő mondataiba.

Mi a Nobel-díj, kik kapják?

A Nobel-díjat egy svéd feltaláló és kémikus, Alfred Nobel alapította 1895-ben, aki végrendeletében aszerint rendelkezett, hogy vagyonának kamatjaiból minden évben részesedjenek a kémia, a fizika, az orvostudomány és az irodalom legjobbjai, illetve a béke legelhivatottabb terjesztői. 1968 óta kiemelkedő teljesítményű közgazdászoknak is jár az elismerés.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!
EZ IS ÉRDEKELHET
Kvíz: Hallottál a magyar Nobel-díjas tudósokról? Erre a 10 kérdésre illik tudni a választ!
Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét! Jöhet most egy izgalmas, szórakoztató kvíz? Lássuk!

A Nobel-díj maga egy aranyérme, amelyet egy svéd tudományos intézményekből álló bizottság ítél oda a nyerteseknek. Évente egyszer, Stockholmban adják át.

A Nobel díj jutalom nem a tudományos pályán eltöltött évek vagy egy-egy életmű után jár, hanem konkrét teljesítményért cserébe adják, amelyet részletesen meg is indokolnak. A díj kizárólag élő természetes személyeknek járhat (posztumusz nem adható), a békedíj esetében viszont szervezetek is megkaphatják azt.
Címlapkép: Getty Images
#díj #magyar #szórakozás #svédország #elismerés #író #nobel-díj #gyula #irodalom #krasznahorkai lászló

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:46
15:31
15:22
15:14
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 9.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
2025. október 9.
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
2025. október 9.
Új magyar Nobel-díjast ünnepelhetünk: Krasznahorkai László bezsebelte a díjat
2025. október 9.
Így utazhatsz potom pénzért hideg őszből a nyárba: még októberben sem késő lépni
2025. október 9.
Felfedte csodafegyverét a Media Markt: ezzel tarolnának itthon, készülhetnek a magyar vásárlók
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 9. csütörtök
Dénes
41. hét
Október 9.
A tojás világnapja
Október 9.
Postai világnap
Október 9.
A látás világnapja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Új csodasorsjegy tarol Magyartországon: bődületes összegeket lehet vele nyerni, itt vannak a részletek
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 39. játékhéten
3
1 hónapja
Most közölte a HungaroMet: a monszun csak a kezdet, az Erin hurrikán elérte Magyarországot
4
3 hete
Most közölte a Szerencsejáték Zrt.: ilyen nagyon ritkán van az Eurojackpot lottón, minden játékost érint
5
3 hete
Megmutatta Tóth Andi, hogy áll az épülő háza: átverték, rengeteg pénzt bukott
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aukció
A Magyar államkötvényeket aukciókon kezdik el forgalmazni, de itt még mi nem vásárolhatunk közvetlenül, hiszen a zárt kibocsátáson csak az Elsődleges Forgalmazók jegyezhetnek kötvényeket. A kisbefektetők ez után, az Elsődleges forgalmazókon keresztül juthatnak hozzá az értékpapírokhoz.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 15:11
Kiszállítási gondokkal küzd az év végi hajrá előtt az IKEA: a kis méretű csomagokat érinti
Pénzcentrum  |  2025. október 9. 14:33
Már félmillióba kerül meghalni Magyarországon: rakétáznak az árak, sokkban a gyászolók
Agrárszektor  |  2025. október 9. 15:36
Elhalasztották a sokakat érintő szabályozás alkalmazását: itt az új dátum