Divatbolt belsőépítészeti kialakítása Berlinben
Lebuktak a luxusmárkák: brutális bírságot kapott a Gucci és társai az EU-tól!

Pénzcentrum
2025. október 14. 18:35

Több mint 157 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság a Gucci, a Chloé és a Loewe luxusdivatmárkákra, amiért éveken át korlátozták független viszonteladóik árképzési szabadságát – derült ki a brüsszeli testület keddi közleményéből.

A bizottság vizsgálata szerint a három nagy presztízsű divatház – az olasz Gucci, a francia Chloé és a spanyol Loewe – 2015 és 2023 között mesterségesen rögzített viszonteladói árakat alkalmazott, és akadályozta partnereit abban, hogy saját kiskereskedelmi árakat határozzanak meg. A korlátozások a ruházati cikkektől a bőrárukon át a cipőkig és divatkiegészítőkig a teljes termékkínálatra kiterjedtek.

A luxuscégek a bizottság szerint meghatározták a maximális kedvezmények mértékét, előírták a leárazási időszakokat, és bizonyos esetekben teljesen megtiltották az árengedményeket. A vállalatok rendszeresen ellenőrizték viszonteladóik árképzését, és büntetést alkalmaztak azokkal szemben, akik eltértek a megadott árszabályoktól.

A Gucci esetében a vizsgálat az online értékesítések korlátozását is feltárta, vagyis egyes termékeket a márka kizárólag hagyományos üzletekben engedett értékesíteni.

A kiszabott bírságok mértéke:

  • Gucci: 119,7 millió euró
  • Chloé: 19,7 millió euró
  • Loewe: 18 millió euró

A bizottság döntése szerint a három luxusmárka megsértette az uniós versenyjogi szabályokat, amelyek tiltják az olyan megállapodásokat és piaci magatartásokat, amelyek korlátozzák a szabad versenyt.

Teresa Ribera, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a döntés kapcsán úgy fogalmazott:

Európában minden fogyasztónak joga van ahhoz, hogy élvezze a valódi árverseny előnyeit – függetlenül attól, hogy online vagy hagyományos boltban vásárol. Ez a döntés világos üzenet a divatiparnak: nem tűrjük a versenyellenes gyakorlatokat, a tisztességes verseny mindenkire vonatkozik.

 
Címlapkép: Getty Images
