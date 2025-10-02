Ezt nem hiszed el: fizikai üzletet nyit a Shein, mostantól bárki bemehet az utcáról vásárolni

A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit, kezdve Párizsban, majd öt további városban.

A vállalat csütörtökön közölte a BBC-vel, hogy Franciaország "befolyásos globális divatpiaca" "természetes választás" volt a fizikai üzletek teszteléséhez. A divatmárka leginkább kedvező árú, trendi ruháiról ismert, de környezeti hatása és a munkakörülmények miatt gyakran kritizálják.

A Shein korábban már nyitott ideiglenes pop-up üzleteket olyan városokban, mint Madrid és Párizs, de ez lesz az első állandó fizikai jelenléte. Az új üzleteket a Societe des Grands Magasins (SGM) kiskereskedelmi ingatlancsoporttal együttműködve nyitják meg. A francia vállalat üzemelteti a BHV Marais és Galeries Lafayette áruházakat, amelyekben a Shein úgynevezett "shop-in-shop" üzletei kapnak helyet - írta meg a BBC.

A vállalat közleménye szerint az üzletek várhatóan 200 munkahelyet teremtenek Franciaországban, és az együttműködés célja a városközpontok és áruházak revitalizálása az országban.

Azzal, hogy Franciaországot választottuk a fizikai kiskereskedelem tesztelésére, a Shein a francia vásárlók és a szélesebb kiskereskedelmi szektor javát kívánja szolgálni

- közölte a cég.

Ez azután történik, hogy a francia szenátus júniusban elfogadott egy törvényjavaslatot a fast-fashion ipar szabályozására, amely szankciókat vezetne be olyan cégek ellen, mint a Shein és versenytársa, a Temu, valamint betiltaná hirdetéseiket.

A Shein, amely több mint 150 országba szállít, elsősorban online működött webhelyén és alkalmazásán keresztül. A 2008-ban Kínában alapított, jelenleg Szingapúrban székhellyel rendelkező vállalat gyakran kerül a figyelem középpontjába a fast-fashion termékek gyártása miatt. Az üzleti modell gyorsan, alacsony költséggel állít elő ruhákat a legújabb stílusok alapján, de környezeti hatása miatt kritikák érik.

Aggályok merültek fel a Shein ellátási láncában uralkodó munkakörülményekkel kapcsolatban is. A svájci Public Eye érdekvédelmi csoport által 2024-ben közzétett vizsgálat megállapította, hogy egyes beszállítóknál a munkások hetente 75 órát dolgoztak, annak ellenére, hogy a Shein ígéretet tett a körülmények javítására.