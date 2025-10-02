Megnéztük a heti akciós újságokat, és összehasonlítottuk az árakat – itt spórolhatsz a legtöbbet!
Ezt nem hiszed el: fizikai üzletet nyit a Shein, mostantól bárki bemehet az utcáról vásárolni
A Shein, az ázsiai fast-fashion óriás Franciaországban nyitja meg első állandó fizikai üzleteit, kezdve Párizsban, majd öt további városban.
A vállalat csütörtökön közölte a BBC-vel, hogy Franciaország "befolyásos globális divatpiaca" "természetes választás" volt a fizikai üzletek teszteléséhez. A divatmárka leginkább kedvező árú, trendi ruháiról ismert, de környezeti hatása és a munkakörülmények miatt gyakran kritizálják.
A Shein korábban már nyitott ideiglenes pop-up üzleteket olyan városokban, mint Madrid és Párizs, de ez lesz az első állandó fizikai jelenléte. Az új üzleteket a Societe des Grands Magasins (SGM) kiskereskedelmi ingatlancsoporttal együttműködve nyitják meg. A francia vállalat üzemelteti a BHV Marais és Galeries Lafayette áruházakat, amelyekben a Shein úgynevezett "shop-in-shop" üzletei kapnak helyet - írta meg a BBC.
A vállalat közleménye szerint az üzletek várhatóan 200 munkahelyet teremtenek Franciaországban, és az együttműködés célja a városközpontok és áruházak revitalizálása az országban.
Azzal, hogy Franciaországot választottuk a fizikai kiskereskedelem tesztelésére, a Shein a francia vásárlók és a szélesebb kiskereskedelmi szektor javát kívánja szolgálni
- közölte a cég.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Ez azután történik, hogy a francia szenátus júniusban elfogadott egy törvényjavaslatot a fast-fashion ipar szabályozására, amely szankciókat vezetne be olyan cégek ellen, mint a Shein és versenytársa, a Temu, valamint betiltaná hirdetéseiket.
A Shein, amely több mint 150 országba szállít, elsősorban online működött webhelyén és alkalmazásán keresztül. A 2008-ban Kínában alapított, jelenleg Szingapúrban székhellyel rendelkező vállalat gyakran kerül a figyelem középpontjába a fast-fashion termékek gyártása miatt. Az üzleti modell gyorsan, alacsony költséggel állít elő ruhákat a legújabb stílusok alapján, de környezeti hatása miatt kritikák érik.
Aggályok merültek fel a Shein ellátási láncában uralkodó munkakörülményekkel kapcsolatban is. A svájci Public Eye érdekvédelmi csoport által 2024-ben közzétett vizsgálat megállapította, hogy egyes beszállítóknál a munkások hetente 75 órát dolgoztak, annak ellenére, hogy a Shein ígéretet tett a körülmények javítására.
Az érintett áruból egy német forgalmazón keresztül Magyarországra is érkezett szállítmány.
Csütörtöktől már ezer forint alatti összegekért már alaposan bevásárolhatunk a hűvös hónapok madármenüjéből a Lidlben.
Az orosz tulajdonú Mere diszkontlánc hamarosan megnyitja első szlovákiai üzletét Besztercebányán, miközben a magyarországi terjeszkedésről továbbra sincs hivatalos információ.
A 21 megnevezett termék közül nyolcat már visszahívtak vagy teljesen leállították a gyártásukat.
Magyarországon elsőként a Lidl boltjaiban lesz kapható a Hell új, limitált kiadású kávéja. Az Aldi pedig a Red Bullal lépett exkluzív partnerségre.
Mínusz 0,40 forint, azaz 40 fillér veszteség. Ennyi adózott eredmény maradt minden 100 forint értékesítésből a hat legnagyobb kiskereskedelmi lánc összesített mérlegében 2024-ben.
Gigateszten 11 márka 24 fagyasztója: ezek a legjobbak a piacon 2025-ben, nem lehet velük mellényúlni
Egy különálló fagyasztó nemcsak a szezonon kívüli gyümölcsök és zöldségek tárolására jó: igazi ételmentő eszköz,
Az élelmiszerárak emelkedése mögött egyre több rejtett költségtényező húzódik meg, például a termelők és feldolgozók növekvő kiadásai.
A bolti lopások száma drámai növekedést mutat Magyarországon - derül ki az Országos Rendőr-főkapitányság által nyilvánosságra hozott adatokból.
Nyáron sok magyar háztartás költött a szokásosnál többet, így őszre és télre már visszafogottabb vásárlási kedv jellemzi a lakosságot.
Még mindig szünetel a termelés, és nem tudják meghatározni, mikor indulhat újra a gyártás.
Csütörtöktől ismét elérhető lesz az Aldi led-világítással ellátott sapkája: a Topcraft terméke hasznos lehet az őszi-téli hónapokban.
A NAV pénzügyőrei Fehérgyarmaton állítottak meg egy veszélyesen túlsúlyos járműszerelvényt.
A Red Bull új, limitált ideig elérhető téli szezonális terméket mutat be a magyar piacon az Aldival.
A magyar fogyasztók szerint az élelmiszer-hulladék keletkezése a klímaváltozással egyenrangú kihívásnak számít.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) immár nyolcadik éve vizsgálja a hazai háztartások élelmiszerhulladék-termelését.
Csütörtöktől (09.25.) elérhető az Aldi és a Lidl akciós újságja, ahol a szeptember egyik slágertermékét, a mag nélküli piros szőlő árát hasonlítottuk össze.
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban...
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.