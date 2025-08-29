Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon

Búcsúzik az Art on Me: az üzlet a közösségi médiában jelentette be, hogy végleg bezár az ikonikus Madách téri üzlet és megszűnik a márka.

Majdnem 15 év után elérkezett a pillanat, hogy az Art on Me magyar divatmárka bejelentse: végleg bezárja kapuit. A közlemény szerint a döntés nem volt könnyű, de most kell lezárniuk a fejezetet. A márka 12 évig működött a Madách téren, amely szeptember 30-ig még nyitva tart, így a rajongók az utolsó darabokat még beszerezhetik.

Az Art on Me köszönettel búcsúzik vásárlóitól, akiknek szerintük „a világ legjobb vásárlói” címe is kijár. Mint írják, hosszú út vezetett idáig, sok minden történt, számos szuper embert ismerhettek meg az évek során, és hálásak, hogy sokaknak ők adhattak inspirációt.

A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg az Art on Me ruháiban – most pedig lezárják történetüket.