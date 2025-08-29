A diszkontlánc a 2026 februárjában záruló pénzügyi évben tervezi lezárni az ügyletet.
Újabb legendás divatmárka húzza le a rolót Magyarországon
Búcsúzik az Art on Me: az üzlet a közösségi médiában jelentette be, hogy végleg bezár az ikonikus Madách téri üzlet és megszűnik a márka.
Majdnem 15 év után elérkezett a pillanat, hogy az Art on Me magyar divatmárka bejelentse: végleg bezárja kapuit. A közlemény szerint a döntés nem volt könnyű, de most kell lezárniuk a fejezetet. A márka 12 évig működött a Madách téren, amely szeptember 30-ig még nyitva tart, így a rajongók az utolsó darabokat még beszerezhetik.
Az Art on Me köszönettel búcsúzik vásárlóitól, akiknek szerintük „a világ legjobb vásárlói” címe is kijár. Mint írják, hosszú út vezetett idáig, sok minden történt, számos szuper embert ismerhettek meg az évek során, és hálásak, hogy sokaknak ők adhattak inspirációt.
A márka a közleményben kiemelte: egy valaha spontán ötletből született álom valósult meg az Art on Me ruháiban – most pedig lezárják történetüket.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség szerint a plázastop kiterjesztéséről szóló rendelet több sebből vérzik.
Világhírű sztártermék érkezik a Lidl kínálatába: csak pár napig lesz akciós, roham indulhat a boltokba
Szeptember elején különleges, TikTok-trendek által inspirált édességekkel és újdonságokkal bővül a Lidl kínálata.
A folyamatos növekedés és terjeszkedés stratégiai fontosságú a JYSK kiskereskedelmi hálózatának működésében.
Bezárt az eMAG utolsó magyarországi üzlete is. Az Etele Plázában működő, korábban „flagship” egységként emlegetett bolt augusztus 22-én húzta le a rolót.
A szezonban átfogó ellenőrzést tartott a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a görögdinnyék minőségének, jelölésének és nyomonkövethetőségének vizsgálatára.
Hivatalos: a kormány november végéig meghosszabbította az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árrésstopot.
A módosított szabályozás kizárólag a nagy alapterületű élelmiszerboltokat és hasonló profilú üzleteket érinti.
Három napon át több településen szünetel a Telekom tv-, internet- és telefon-szolgáltatása karbantartási munkák miatt.
A legnépszerűbb online megrendelt termékeknek az iskolatáskák, füzetek, illetve az írószerek számítanak.
A Lidl augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért árulja az idei Magyarország Cukormentes Tortáját. A Magyar Cukrász Ipartestület közleményben reagált a lépésre
Augusztus 28-tól mindössze 1199 forintért kínálja a Lidl Magyarország az év Cukormentes Tortáját.
Magyarország világviszonylatban is nagy tésztaleves-fogyasztónak számít: évente 40 millió tésztalevest fogyasztunk el, ezzel benne vagyunk a TOP50-ben.
A digitális marketing dominanciája ellenére a fizikai formátumok maradtak a vásárlók preferált csatornái az élelmiszer és kiskereskedelmi ajánlatok fogadására.
Komoly érvágás lehet a hazai kereskedelmi szektornak a végül valóban elfogadott, a plázastopról szóló rendelet.
Kemény üzenetet küldtek a magyar boltok az árrésstop meghosszabbítása után: súlyos károkat okoz az intézkedés
Az Országos Kereskedelmi Szövetség több alkalommal felhívta a figyelmet az árrésszabályozás gazdaságot erodáló, szétporlasztó hatásáról.
Orbán Viktor hivatalos csatornák helyett Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban jelentette be először azt a fontos kormányzati lépést, hogy meghosszabbítják az árrésstopot.
Iparági források szerint a Mol elégedetlen a hulladékkoncessziót 35 évre elnyerő leányvállalat teljesítményével.
A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét.
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.