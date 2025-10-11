Az év talán legfontosabb mérkőzését játssza ma este a magyar labdarúgó-válogatott: ha ki akarunk jutni a jövő nyári vébére, akkor csak a győzelem elfogadható Örményország...
Brutál diszkont terjeszkedik Pesten: sorra nyitják fű alatt a boltokat - kihívót kap az Aldi, Lidl, Penny?
Egy új szereplő bukkant fel a budapesti diszkontpiacon: a több márkanév alatt futó, de egységes koncepciót vivő szereplő radikálisan alacsony áraival és közvetlen importon alapuló modelljével próbál szeletet hasítani a Lidl, Aldi és Penny uralta piacból. Bár árbevételben még messze elmarad a nagyoktól, egyre több üzlettel és látványos akciókkal hódít a fővárosban. Vajon valódi kihívóvá válhat?
A magyar élelmiszer-kiskereskedelem drámai átalakuláson megy keresztül. A rekordmagas infláció és a lakosság csökkenő vásárlóereje miatt a fogyasztók már nem úgy és nem ott vásárolnak, mint korábban. A nagybevásárlások szerepe visszaszorulóban van, helyüket egyre inkább a gyakori, kis összegű, gyors napi beszerzések veszik át. Ezt a váltást a legnagyobb piaci szereplők is érzékelik: a Tesco például a közelmúltban nyitotta meg új Premier üzletét, egy kifejezetten a városi, gyorsvásárlásokra optimalizált diszkontkoncepciót.
Ebben a megváltozott piaci térben jelent meg néhány éve a Nagykerem Kft., amely Brutál Diszkont, Akciópont és Market Point néven üzemeltet diszkontokat a fővárosban. A boltok típusa diszkont, de a szegmensen belül egy meglehetősen sajátos modellre építve próbálják meg elérni a vásárlókat. Noha a teljes fővárost lefedő bolthálózatról még nem beszélhetünk, a cégcsoport 2014-es indulása óta már így is 15 üzletet működtet Budapesten belül. Így a kérdés az: képes lehet-e ez az új modell akár résnyire is megnyitni az ajtót a diszkontpiac domináns szereplői – a Lidl, az Aldi és a Penny – által uralt szektorban?
Új igények, új formátumok
A változó vásárlói szokások új típusú kereskedelmi válaszokat hívnak életre. A Premier boltkoncepcióval a Tesco egyértelműen a diszkontszegmens irányába mozdult el, felismerve, hogy az árérzékeny, gyors döntéseket hozó vásárlók eléréséhez ma már nem elegendő egy hipermarket a város szélén (erről a CashTag készített nemrég riportot, lásd alább). A Lidl, Aldi és Penny évekkel ezelőtt ráéreztek erre a hullámra, és azóta dominánsan jelen vannak a mindennapi beszerzések piacán. Olyan ár-érték arányt kínálnak, amelyet a legtöbb vevő – még ha nem is tudatosan – választ elsődleges szempontként.
A Nagykerem viszont más irányból közelít: nem nemzetközi háttérrel, nem egységes márkaélménnyel, hanem egy radikálisan árvezérelt, gyors reagálásra képes, lokálisan optimalizált üzleti modellel próbál helyet találni magának. Ez pedig a jelenlegi piaci viszonyok között nem feltétlenül hátrány – sőt. Mint azt közlik, a diszkontlánc sikerének egyik alappillére, hogy számos terméket kamionos vagy raklapos tételben szereznek be – jellemzően közvetlenül európai gyártóktól vagy forgalmazóktól.
Ezzel nemcsak a nagy- és kiskereskedelmi közvetítőket iktatják ki, hanem lényegesen alacsonyabb beszerzési árat is elérnek. A Nagykerem saját bevallása szerint minden termék árát egy előre meghatározott árrés alapján kalkulálják: vagyis ha ők olcsóbban jutnak hozzá egy termékhez, a vásárló is automatikusan olcsóbban kapja.
Ez a logika különösen látványos a vegyi áruk és kozmetikai termékek esetében. Mosószerek, öblítők, tusfürdők, tisztítószerek – jellemzően márkás, ismert termékek – sokszor a bolti ár töredékéért kaphatók. A cég ezzel kapcsolatban fontosnak tartja hangsúlyozni: ezek nem hamisítványok, hanem saját importból származó, eredeti termékek, amelyeket a magyar piacon kívül más EU-országokból vásárolnak meg nagy tételben. Az így kialakuló árelőny elvileg azonnal érvényesül a polcokon.
A vásárlási élmény: gyors, egyszerű, funkcionális
Ugyanakkor a Nagykerem diszkontjai nem kíván versenyezni a multik letisztult bolti élményével. Üzleteik egyszerűek, raktárszerűek, gyakran nyers hatásúak, de egyértelműen a célnak megfelelően vannak kialakítva: gyors belépés, gyors kiválasztás, gyors kijutás. A hosszú nyitvatartás (akár reggel 6-tól este 11-ig), valamint a forgalmas budapesti helyszínekre való koncentráció is azt szolgálja, hogy a vevő akár munkába menet vagy hazafelé is be tudjon ugrani egy gyors, költséghatékony bevásárlásra.
A boltokban a választék viszont nem feltétlenül állandó. A kínálatot a beszerzések határozzák meg, így előfordulhat, hogy egyes termékek csak korlátozott ideig elérhetők. Cserébe viszont az árak szinte minden esetben mélyen a piaci átlag alatt mozognak. A lánc árgaranciát is kínál: ha a vevő ugyanazt a terméket máshol olcsóbban találja meg, a cég a különbözet kétszeresét visszafizeti.
Nézzük a számokat
Fontos azonban tisztán látni: a Nagykerem diszkontjai még nem tartanak ott, hogy érdemben versenyezzenek a nagy nemzetközi diszkontláncokkal. Összehasonlításképp, az Opten adatai alapján a vállalat 2024-ben bő 400 millió forintos árbevételt értek el, ami egy induló vállalkozástól nem elhanyagolható, de messze elmarad a piacvezetők számaitól.
A piacot uraló Lidl például több mint 1300 milliárd forint éves forgalmat generált ugyanebben az időszakban – vagyis több mint 3300-szoros árbevétellel működik. De az Aldi és Penny szintén sokszázmilliárdos nagyságrendű forgalmat bonyolítanak (az Aldi 2024-ben 518 milliárd forintos forgalmat generált Magyarországon), így a diszkontpiac háromosztatú dominanciája továbbra is erős.
Itt érdemes lehet megjegyezni a főváros egyik régóta ismert szereplőjét, a G'ROBY cégcsoportot, hiszen sok tekintetben nagyon hasonló koncepcióval működik, mint az új szereplő. Az 1992 óta működő hálózat különböző cégképviselőinek árbevétele eltérő, például a G'ROBY NetShop Kft. 2024-ben 2 762 697 000 Ft nettó árbevételt ért el. A G'ROBY Buda Kft. 2024-ben 1 260 361 000 Ft nettó árbevétellel zárt, míg a G'ROBY Centrum Kft. 2024-ben 267 558 000 Ft nettó árbevételt ért el. Az általános "G'Roby" cégcsoport egy korábbi becslés szerint 2,5-3 milliárd forintos éves árbevétellel rendelkezett.
A "városi túlélőboltok" jelentik a jövőt?
A Nagykerem diszkontjai jelenlegi formájukban inkább egyfajta „városi túlélőboltok”: olcsó, gyors, egyszerű, és helyben reagálnak a keresletre. Az ilyen formátum iránti kereslet nem elhanyagolható – különösen olyan városrészekben, ahol sok az árérzékeny, időhiányos vásárló, vagy ahol a nagy láncoknak nincs közvetlen boltjuk.
A lánc erőssége a lokális rugalmasságban, a transzparens árképzésben, és a közvetlen importból származó árelőnyben rejlik. Ha sikerül ezt a modellt fenntarthatóan skálázni – például további budapesti üzletek nyitásával, majd esetleg vidéki terjeszkedéssel –, akkor a Nagykerem diszokntok hosszú távon akár stabil szeletet is kihasíthatnak maguknak a magyar élelmiszer-kiskereskedelem egyébként zárt és túlkínálatos piacából.
