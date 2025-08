Ettől még Zacher Gábor is beájulna: brutál, mennyi sört iszik évente az átlag magyar

A sör nemcsak nyári ital, hanem gazdasági és társadalmi jelenség is. A magyar fogyasztási szokások átalakulnak, miközben a sör ára Európa-szerte fontos gazdasági indikátor. De vajon lehet-e egészséges a sör? A Pénzcentrum friss videójában erre kerestük a választ.

A sör nem csupán egy nyári frissítő ital, hanem egy komplex társadalmi és gazdasági mutató is. Története évszázadokra nyúlik vissza, és mára egy több milliárd eurós globális iparággá nőtte ki magát. A sörpiac mozgása, a fogyasztási trendek, valamint az árak alakulása számos következtetésre adnak lehetőséget egy-egy ország gazdasági helyzetét, jövedelmi viszonyait vagy épp adópolitikáját illetően. A Pénzcentrum NAPICSÁRT sorozatának új epizódja épp ezt a sokrétű témát járja körül, különös tekintettel a magyar és európai sörfogyasztási szokásokra.

Magyarországon évente egy főre vetítve körülbelül 60 liter sört fogyasztunk, ami kissé elmarad az európai átlagtól, ugyanakkor a piac szerkezete dinamikusan változik. Miközben a fogyasztás volumene évek óta stabil, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a prémium és kézműves kategóriák. A magyar sörpiac továbbra is a világos, alsóerjesztésű sörökre épül, de egyre több kisüzemi főzde kínál IPA-kat, búzasöröket vagy egyedi ízesítésű italokat, nemrég például megválasztották az ország sörét is. Ez a diverzifikáció a fogyasztói ízlés finomodását és a minőség iránti keresletet is tükrözi.

[IDE ÁGYAZHATÓ BE A VIDEÓ]

A videóból az is kiderül, hogy évente hány millió hektoliter sört gyártunk és fogyasztunk itthon, de érdemes kitekinteni az árak nemzetközi összehasonlítására is. Az uniós adatok szerint például Ausztriában és Finnországban akár 6-7 eurót is elkérnek egy korsó sörért, míg a legolcsóbb helyek közé Románia és Bulgária tartozik, ahol már 1 euró körüli áron is hozzájuthatunk egy pohár sörhöz. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el: vendéglátóhelyeken az átlagár 2-3 euró körül alakul, de a kézműves vagy import sörök ára ennél jóval magasabb is lehet.

A sör ára nemcsak az alapanyagokat és adóterheket tükrözi, hanem a fogyasztói jövedelmeket és a vendéglátó szektor helyzetét is. Emellett időről időre felmerül a kérdés: egészséges lehet-e a sör? A válasz nem egyértelmű. Mértékkel fogyasztva – különösen szűretlen, természetes formájában – valóban tartalmazhat antioxidánsokat és B-vitaminokat, és egyes kutatások szerint hozzájárulhat például a vesekövek megelőzéséhez. Ugyanakkor alkoholtartalma miatt nem sorolható az egészséges italok közé, és túlzott fogyasztása súlyos egészségügyi kockázatokat hordozhat.

