Zabierzow, Lengyelország - 2022. március 27.: Lidl üzlet bejárata a márka logójának feliratával. Német nemzetközi diszkont szupermarket kiskereskedelmi lánc. Kényelmi élelmiszerüzlet, bevásárlóközpont felirat.
Vásárlás

Rá sem ismersz majd a Lidl boltjaira: rengeteg változás jöhet, már tesztelik a vásárlókat

Pénzcentrum
2025. augusztus 21. 19:02

A Lidl Németországban, Baden-Württemberg tartományban, Lauffen am Neckar településen indította el legújabb üzletkoncepciójának próbaüzemét, amely az FK2025 nevet kapta. A koncepció lényege a megújult dizájn, más színvilág és új árubemutatási módok. A cél nem csupán esztétikai: a vásárlói élmény formálása, a vásárlás ösztönzése is szerepet játszik a fejlesztésekben. A hírt a Lebensmittel Zeitung szaklap szellőztette meg, a Lidl hivatalosan egyelőre csak annyit erősített meg, hogy kísérleti projektről van szó- írta meg a T-online.

Az első fotók tanúsága szerint a legfeltűnőbb változás a piros szín hangsúlyosabb megjelenése, különösen az akciós termékeknél. Ez a megoldás a konkurensek, például a Rewe vagy a Penny színvilágát idézi. Az akciós árucikkek ezentúl nem szétszórtan, hanem egységesen, egy helyen kapnak helyet. A nem élelmiszer jellegű áruk maradnak a megszokott helyükön, a Lidl hat saját márkavilágát pedig finom színkódok különítik el. Az általános színpalettát az antracit és a kék határozza meg, míg a zöldség-gyümölcs és a péksarok továbbra is fából készült dizájnt kap.

A fagyasztóládák a külső falak helyett immár a bolt közepén találhatók, a borosztály pedig nagyobb területet kapott. A polcok magasabbak lettek, szinte a mennyezetig érnek – ez több raktárhelyet biztosíthat, ugyanakkor csökkenti az átláthatóságot.

Digitális kijelzők és modernebb kasszák

A drogéria részlegen újdonság a digitális kijelzők bevezetése, amelyek jelenleg a Lidl saját márkáját, a Cien-t reklámozzák. Más országokban ezek már mozgóképes ajánlatok és digitális akciók megjelenítésére is szolgálnak. Újítás továbbá, hogy a hűtőpultok felső elektronikus árcímkéi döntve kerülnek fel, így könnyebben olvashatók. Az önkiszolgáló kasszák világosabbak és áttekinthetőbbek lettek, bár a hagyományos kasszák megmaradnak.

A vélemények egyelőre megoszlanak, mivel egyesek túl „zsúfoltnak” tartják az új elrendezést, míg mások üdvözlik a „szupermarket-hangulatot”. Hogy az FK2025 valóban a Lidl új standardjává válik-e, az csak akkor derül ki, ha a próbaüzem után szélesebb körben is átépítik az üzleteket.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #lidl #digitális átállás #változás #németország #kassza #fejlődés #önkiszolgáló #próbaüzem

