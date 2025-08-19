2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fresh bread rolls crescent shape in the supermarket kifli
Vásárlás

A pékáruk országa vagyunk: 8,5 milliót fogyasztottunk egy év alatt ezekből a finomságokból

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 16:31

Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek a Kifli.hu-n, amivel kategória forgalma a tavalyi évhez képest 25 százalékkal jobb eredményt ért el – derül ki az online szupermarket, a kenyér ünnepe alkalmából készített összesítéséből. Egyre többen választják a természetes kovászos, kézműves termékeket: a félbarna, a burgonyás, a teljes kiőrlésű és a rozskenyerek már az eladások közel felét adják, miközben a nosztalgia kifli és más klasszikusok továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek.

A Kifli.hu-n az elmúlt 12 hónapban több mint 8,5 millió darab kenyér és pékáru talált gazdára, amely a kategória forgalmában 25 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Az online szupermarket számára kiemelten fontos, hogy vásárlói hazai pékségek termékeihez juthassanak hozzá. A friss pékáru kínálat 100 százalékban magyar beszállítóktól származik, a teljes szortimentben pedig körülbelül 85 százalékot képviselnek a hazai termékek. A legnépszerűbb péktermékek között kiemelt helyet foglalnak el a természetes kovászos kenyerek, valamint az olyan klasszikusok, mint a félbarna kenyér, a burgonyás kenyér vagy éppen a nosztalgia kifli.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az online szupermarket helyi kézműves pékségekkel működik együtt, így kínálata nemcsak széles, hanem egyedi is: számos termék kizárólag a Kifli.hu-n keresztül érhető el. Legnagyobb partnereik között olyan neves pékségek szerepelnek, mint a JÓkenyér, a Panificio il Basilico (Szabival a pékkel), a Marmorstein, a Brót by Villa Bagatelle, a Három Tarka Macska és a Freyja.

Kapcsolódó cikkeink:

A kenyér- és pékáru-értékesítésen belül is kiemelkedő szerepet játszanak a kézműves és kovászos termékek, amelyek a kategórián belül az eladások közel 50 százalékát teszik ki. A vásárlók körében az egészségtudatos választások – például a teljes kiőrlésű, rozs- vagy bio kenyerek – szintén egyre keresettebbek. A visszatérő vásárlók átlagosan 8–10 naponta rendelnek pékárut, a szezonális csúcsok pedig jól követhetők: a karácsonyi időszakban a kalácsok és a különlegesebb kenyerek, húsvétkor a fonott kalácsok, szeptemberben az iskolakezdés idején pedig a friss pékáruk iránti kereslet nő.

A magyar kézműves pékipar és “kovászközösség” kiemelt eseménye a kenyér ünnepe és a Kenyérlelke Fesztivál, amelyet 2025. augusztus 20-án rendeznek meg a Szentendrei Skanzenben. A fesztivál középpontjában a kézműves pékek munkája, a kovászos kenyerek sokszínűsége és a hagyományos sütési technikák állnak, amelyeket szakmai workshopok, pódiumbeszélgetések és családi programok kísérnek. Az esemény egyik fő támogatója a Kifli.hu standjánál, ahol a látogatók különleges frissítőket és szezonális termelői finomságokat kóstolhatnak meg
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kenyér #pékáru #kifli #online rendelés #kifli.hu

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:40
17:34
17:20
17:14
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 19.
Visszatér a kötelező boltzár: így érinti majd az egyes üzletek a rendkívüli változás
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 napja
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
3
3 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
4
4 napja
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
5
4 hete
Legendás termékcsalád tér vissza a Lidl polcaira: megrohanhatják a boltokat, ilyen akció ritkán van
PÉNZÜGYI KISOKOS
SWIFT
A SWIFT kódok a nemzetközi átutalási forgalomban az egyes bankokat jelölik. A nemzetközi átutalást indító banknál a kedvezményezett bankjának SWIFT kódját kell megadni

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 17:20
Visszatér a kötelező boltzár: így érinti majd az egyes üzletek a rendkívüli változás
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 17:14
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 17:26
Újabb megyében jelent meg a szörnyű kór: csak így lehet védekezni ellene