A pékáruk országa vagyunk: 8,5 milliót fogyasztottunk egy év alatt ezekből a finomságokból

Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek a Kifli.hu-n, amivel kategória forgalma a tavalyi évhez képest 25 százalékkal jobb eredményt ért el – derül ki az online szupermarket, a kenyér ünnepe alkalmából készített összesítéséből. Egyre többen választják a természetes kovászos, kézműves termékeket: a félbarna, a burgonyás, a teljes kiőrlésű és a rozskenyerek már az eladások közel felét adják, miközben a nosztalgia kifli és más klasszikusok továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek.

A Kifli.hu-n az elmúlt 12 hónapban több mint 8,5 millió darab kenyér és pékáru talált gazdára, amely a kategória forgalmában 25 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Az online szupermarket számára kiemelten fontos, hogy vásárlói hazai pékségek termékeihez juthassanak hozzá. A friss pékáru kínálat 100 százalékban magyar beszállítóktól származik, a teljes szortimentben pedig körülbelül 85 százalékot képviselnek a hazai termékek. A legnépszerűbb péktermékek között kiemelt helyet foglalnak el a természetes kovászos kenyerek, valamint az olyan klasszikusok, mint a félbarna kenyér, a burgonyás kenyér vagy éppen a nosztalgia kifli.

Az online szupermarket helyi kézműves pékségekkel működik együtt, így kínálata nemcsak széles, hanem egyedi is: számos termék kizárólag a Kifli.hu-n keresztül érhető el. Legnagyobb partnereik között olyan neves pékségek szerepelnek, mint a JÓkenyér, a Panificio il Basilico (Szabival a pékkel), a Marmorstein, a Brót by Villa Bagatelle, a Három Tarka Macska és a Freyja.

A kenyér- és pékáru-értékesítésen belül is kiemelkedő szerepet játszanak a kézműves és kovászos termékek, amelyek a kategórián belül az eladások közel 50 százalékát teszik ki. A vásárlók körében az egészségtudatos választások – például a teljes kiőrlésű, rozs- vagy bio kenyerek – szintén egyre keresettebbek. A visszatérő vásárlók átlagosan 8–10 naponta rendelnek pékárut, a szezonális csúcsok pedig jól követhetők: a karácsonyi időszakban a kalácsok és a különlegesebb kenyerek, húsvétkor a fonott kalácsok, szeptemberben az iskolakezdés idején pedig a friss pékáruk iránti kereslet nő.

A magyar kézműves pékipar és “kovászközösség” kiemelt eseménye a kenyér ünnepe és a Kenyérlelke Fesztivál, amelyet 2025. augusztus 20-án rendeznek meg a Szentendrei Skanzenben. A fesztivál középpontjában a kézműves pékek munkája, a kovászos kenyerek sokszínűsége és a hagyományos sütési technikák állnak, amelyeket szakmai workshopok, pódiumbeszélgetések és családi programok kísérnek. Az esemény egyik fő támogatója a Kifli.hu standjánál, ahol a látogatók különleges frissítőket és szezonális termelői finomságokat kóstolhatnak meg