Az idén szerdára eső augusztus 20-ai héten sokan vesznek ki szabadságot, így nemcsak az államalapítást ünnepelhetik, hanem a nyár egyik utolsó nagy pihenési lehetőségével is...
A pékáruk országa vagyunk: 8,5 milliót fogyasztottunk egy év alatt ezekből a finomságokból
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek a Kifli.hu-n, amivel kategória forgalma a tavalyi évhez képest 25 százalékkal jobb eredményt ért el – derül ki az online szupermarket, a kenyér ünnepe alkalmából készített összesítéséből. Egyre többen választják a természetes kovászos, kézműves termékeket: a félbarna, a burgonyás, a teljes kiőrlésű és a rozskenyerek már az eladások közel felét adják, miközben a nosztalgia kifli és más klasszikusok továbbra is töretlen népszerűségnek örvendenek.
A Kifli.hu-n az elmúlt 12 hónapban több mint 8,5 millió darab kenyér és pékáru talált gazdára, amely a kategória forgalmában 25 százalékos növekedést jelent a megelőző évhez viszonyítva. Az online szupermarket számára kiemelten fontos, hogy vásárlói hazai pékségek termékeihez juthassanak hozzá. A friss pékáru kínálat 100 százalékban magyar beszállítóktól származik, a teljes szortimentben pedig körülbelül 85 százalékot képviselnek a hazai termékek. A legnépszerűbb péktermékek között kiemelt helyet foglalnak el a természetes kovászos kenyerek, valamint az olyan klasszikusok, mint a félbarna kenyér, a burgonyás kenyér vagy éppen a nosztalgia kifli.
Az online szupermarket helyi kézműves pékségekkel működik együtt, így kínálata nemcsak széles, hanem egyedi is: számos termék kizárólag a Kifli.hu-n keresztül érhető el. Legnagyobb partnereik között olyan neves pékségek szerepelnek, mint a JÓkenyér, a Panificio il Basilico (Szabival a pékkel), a Marmorstein, a Brót by Villa Bagatelle, a Három Tarka Macska és a Freyja.
A kenyér- és pékáru-értékesítésen belül is kiemelkedő szerepet játszanak a kézműves és kovászos termékek, amelyek a kategórián belül az eladások közel 50 százalékát teszik ki. A vásárlók körében az egészségtudatos választások – például a teljes kiőrlésű, rozs- vagy bio kenyerek – szintén egyre keresettebbek. A visszatérő vásárlók átlagosan 8–10 naponta rendelnek pékárut, a szezonális csúcsok pedig jól követhetők: a karácsonyi időszakban a kalácsok és a különlegesebb kenyerek, húsvétkor a fonott kalácsok, szeptemberben az iskolakezdés idején pedig a friss pékáruk iránti kereslet nő.
A magyar kézműves pékipar és “kovászközösség” kiemelt eseménye a kenyér ünnepe és a Kenyérlelke Fesztivál, amelyet 2025. augusztus 20-án rendeznek meg a Szentendrei Skanzenben. A fesztivál középpontjában a kézműves pékek munkája, a kovászos kenyerek sokszínűsége és a hagyományos sütési technikák állnak, amelyeket szakmai workshopok, pódiumbeszélgetések és családi programok kísérnek. Az esemény egyik fő támogatója a Kifli.hu standjánál, ahol a látogatók különleges frissítőket és szezonális termelői finomságokat kóstolhatnak meg
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.
A termékek jelölésénél félrevezetően fogalmaztak, az eljárás már megindult a cég ellen.
A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
A luxusipar lendülete a Covid időszak óta első ízben tört meg, a teljes luxusköltésen belül pedig egyre markánsabb a Z-generáció súlya.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. Ez csak a kezdet?
Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.
A nem árrésstopos, de az árfigyelőben szereplő termékek esetében a kereskedőknek van mozgásterük, de ezt óvatosabban használják.
A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.