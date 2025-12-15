Milák Kristóf Los Angelesben zárná le a pályafutását - azt viszont nem tudni, hogy most újrakezdi-e az edzéseket.
Megy ám a rongyrázás a Városligeti karácsonyi vásárban: bődületes mennyit kérnek egyetlen rétesért vagy perecért
Meglepően magas árakkal szembesülnek azok, akik kilátogatnak a Városliget melletti karácsonyi vásárba. Az árak itt is sokak szerint inkább külföldi turistákra, mintsem hazai látogatókra vannak szabva.
A Budapest Insider által a TikTokra feltöltött videó tanúsága szerint a Városliget melletti karácsonyi vásárban egy perec és egy rétes is 2000 forintba kerül, miközben 10 dekagramm bonbonért közel 5000 forintot kérnek el. A töltött káposzta ára 4900 forint, a hamburgerek pedig jellemzően 5000 forint körül mozognak.
Mint azt a videóban is megjegyzik, hasonló árszínvonal fogadja az érdeklődőket a Bazilika melletti karácsonyi vásárban és a Vörösmarty téren is, ahol azonban talán az emberek már megszokták, hogy az árakat a külföldi turisták pénztárcájához szabják.
Sokan azért is érzik túlzónak ezeket az összegeket, mert a Városliget környéke nem számít klasszikus belvárosi lokációnak. Ennek ellenére a vásárok árazása között érdemi különbség alig tapasztalható.
Az ünnep egyik fő eseménye, a karácsonyi vacsora idén sem kíméli a pénztárcánkat: még egy egyszerű menü elkészítése is több ezer forinttal drágább, mint egy...
Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit a Nébih.
Az orosz Mere hálózat Basket Plus néven nyitotta meg első magyarországi üzletét, amely a nyitás után több mint egy héttel is tömegeket vonz az alacsony...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
Tavaly december végére több mint 9 milliárd forint maradt felhasználatlanul a SZÉP kártyákon.
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, hogy nem lehet rossz vételnek hívni.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.