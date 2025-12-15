Megy ám a rongyrázás a Városligeti karácsonyi vásárban: bődületes mennyit kérnek egyetlen rétesért vagy perecért

Meglepően magas árakkal szembesülnek azok, akik kilátogatnak a Városliget melletti karácsonyi vásárba. Az árak itt is sokak szerint inkább külföldi turistákra, mintsem hazai látogatókra vannak szabva.

A Budapest Insider által a TikTokra feltöltött videó tanúsága szerint a Városliget melletti karácsonyi vásárban egy perec és egy rétes is 2000 forintba kerül, miközben 10 dekagramm bonbonért közel 5000 forintot kérnek el. A töltött káposzta ára 4900 forint, a hamburgerek pedig jellemzően 5000 forint körül mozognak.

Mint azt a videóban is megjegyzik, hasonló árszínvonal fogadja az érdeklődőket a Bazilika melletti karácsonyi vásárban és a Vörösmarty téren is, ahol azonban talán az emberek már megszokták, hogy az árakat a külföldi turisták pénztárcájához szabják.

Sokan azért is érzik túlzónak ezeket az összegeket, mert a Városliget környéke nem számít klasszikus belvárosi lokációnak. Ennek ellenére a vásárok árazása között érdemi különbség alig tapasztalható.