2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
karácsonyi vásár, cashtag, turizmus
Vásárlás

Megy ám a rongyrázás a Városligeti karácsonyi vásárban: bődületes mennyit kérnek egyetlen rétesért vagy perecért

Pénzcentrum
2025. december 15. 17:45

Meglepően magas árakkal szembesülnek azok, akik kilátogatnak a Városliget melletti karácsonyi vásárba. Az árak itt is sokak szerint inkább külföldi turistákra, mintsem hazai látogatókra vannak szabva.

A Budapest Insider által a TikTokra feltöltött videó tanúsága szerint a Városliget melletti karácsonyi vásárban egy perec és egy rétes is 2000 forintba kerül, miközben 10 dekagramm bonbonért közel 5000 forintot kérnek el. A töltött káposzta ára 4900 forint, a hamburgerek pedig jellemzően 5000 forint körül mozognak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Mint azt a videóban is megjegyzik, hasonló árszínvonal fogadja az érdeklődőket a Bazilika melletti karácsonyi vásárban és a Vörösmarty téren is, ahol azonban talán az emberek már megszokták, hogy az árakat a külföldi turisták pénztárcájához szabják.

Sokan azért is érzik túlzónak ezeket az összegeket, mert a Városliget környéke nem számít klasszikus belvárosi lokációnak. Ennek ellenére a vásárok árazása között érdemi különbség alig tapasztalható.

@budapest.insider

♬ Originalton - Budapest Insider
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #karacsony #Budapest #turizmus #árak #városliget #drágulás #karácsonyi vásár #drágaság #turisták

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:34
18:15
18:13
18:00
17:55
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc
3
1 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
4
2 hete
Újranyitott Budapest legendás, 120 éves étterme: rengeteg magyar imádott itt ebédelni, vacsorázni
5
1 hete
Beleáll a vasárnapi boltbezárásba az Aldi és a Lidl: hiába élesedik a verseny, nem nyitnának ki az üzletek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 18:00
Kvíz: Te vagy a legnagyobb Így jártam anyátokkal-rajongó? Lássuk, mire emlékszel a sorozatból!
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 16:04
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. december 15. 17:34
Fontos program indult: így oldanák meg hazánk egyik súlyos problémáját?