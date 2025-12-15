2025. december 15. hétfő Valér
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vicces baba eszik egészséges ételeket a konyhában
Vásárlás

Figyelem! Népszerű gyerekterméket hívtak vissza a boltokból: ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!

Pénzcentrum
2025. december 15. 12:15

Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit az illetékes hatóság.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy gyermekeknek szánt étkészlet esetében helytelen információk kerültek feltüntetésre a termékek jelölésén (pl: a termék nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

  • A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ
  • Tétel azonosító: RPSET01
  • Vonalkód: EAN: 5055071785450
  • A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat
  • Tétel azonosító: RPSET03
  • Vonalkód: EAN: 5055071785474
  • Finn kereskedő:  Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o. 
  • Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/
  • Termékvisszahívás oka: Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #gyerekek #gyerek #veszély #fogyasztóvédelem #termékvisszahívás #hatóság #hatósági ellenőrzés #nkfh

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:30
12:23
12:23
12:15
12:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
2025. december 15.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
2025. december 15.
Menekülnek a magyar dolgozók ebből a szektorból: nem lesz, aki gondoskodjon több százezer idősről
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 15. hétfő
Valér
51. hét
December 15.
A tea világnapja
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újabb országos áruházlánc ment csődbe: 120 boltot zárnak be, 3000 ember kerül utcára
2
2 hete
Ennyi volt, megszünteti a levélkihordást a posta: ekkortól hiába várják a küldeményeket az emberek
3
2 hete
Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
4
2 hete
Óriási fenyőakciót hirdetett az OBI: ennyiért adja a karácsonyfát 2025-ben a barkácslánc
5
1 hete
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műértéket
képviselnek a művészeti alkotások, gyűjtő értéket jelentenek egyrészt a művészeti alkotások, de olyan, tárgyak is, amelyek egyedi jellegük, ritkaságuk, esetleg pótolhatatlanságuk miatt kincsképző szerepet is képesek betölteni. Az idő múlásával értékük általában növekszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 12:30
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Pénzcentrum  |  2025. december 15. 11:50
Baljós előrejelzés érkezett: hiába indul a BMW és a BYD gyára, 2026-ban sem térhet magához a magyar gazdaság?
Agrárszektor  |  2025. december 15. 12:34
Kiderült az igazság az itthon kapható pezsgőkről: te gondoltad volna?