A kormány decemberben 150 újabb kórházban hagyott csecsemőre számít, miközben a jelenség egyre súlyosbodik Magyarországon.
Figyelem! Népszerű gyerekterméket hívtak vissza a boltokból: ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!
Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit az illetékes hatóság.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy gyermekeknek szánt étkészlet esetében helytelen információk kerültek feltüntetésre a termékek jelölésén (pl: a termék nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra).
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
- A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ
- Tétel azonosító: RPSET01
- Vonalkód: EAN: 5055071785450
- A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat
- Tétel azonosító: RPSET03
- Vonalkód: EAN: 5055071785474
- Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.
- Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/
- Termékvisszahívás oka: Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és...
Melyik típusú ajándék erősíti jobban a kapcsolatokat: az anyagi ajándékok (például tárgyak, amelyeket meg lehet tartani) vagy az élményajándékok (például közösen átélhető események)?
A DPD csomagküldő szolgálatnál jelentős kézbesítési problémák jelentkeztek az ünnepi időszakban Budapesten.
Morzsolhatja tenyerét a burzsuj pesti elit: ilyen akció is ritkán van a Lidl-ben, ez most igazán nekik szól
Egy ikonikus francia pezsgő került fel a Lidl akciós kínálatába, méghozzá olyan áron, hogy nem lehet rossz vételnek hívni.
Rezsizúzó csúcstermékek érkeztek az Aldi polcaira: nem csak az idősek fognak kapkodni értük, bárki csökkentheti a fűtésszámlát
A két termék kedvező áron kínál célzott meleget azoknak, akik fáznak, ülőmunkát végeznek vagy izomfájdalommal küzdenek.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
A magyar könyvpiac 2025-ben sem unatkozott: miközben a romantasy továbbra is tarol, a magyar Nobel-díj felrázta a szépirodalmi eladásokat.
Ez a 10 legjobb karácsonyi ajándék férfiaknak 2025-ben: itt az ötletek listája, ezekkel nem foghatsz mellé
Kutatások alapján a férfiak 2025-ben leginkább olyan karácsonyi ajándékot szeretnének, amely hasznos, jó minőségű, rugalmasan felhasználható, és a hétköznapokban valódi értéket ad.
Meglepő eredményt hozott egy friss karácsonyi vakteszt a TikTokon. Az olcsó bejglik verték a drága pékségest.
Ez ám az őrült biznisz: ekkora összeget terveznek a magyarok költeni karácsonykor, lesz itt ám ajándéközön
A 19–29 évesek idén átlagosan 51 ezer forintot költenének karácsonyi ajándékokra.
Ízig-vérig karácsonyi sztárterméket akcióz brutálisan a Lidl: indul a roham érte, felkötheti a gatyát a Tesco, Auchan, Kifli
A gyorsan felhasználható megoldások idén különösen felértékelődtek, miután egy népszerű piaci szereplő kivezette saját kész mézeskalács tésztáját.
A Penny felmérése szerint a legtöbb család 20-40 ezer forintból gazdálkodik.
Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire.
Hagyományos, egyszerűbb süteményeket vegyünk fel a menübe, amelyek olcsóbban elkészíthetők, de mégis finomak.
A Black Friday és a karácsonyi vásárlási szezon a visszafogott előzetes becsléseket jóval túlszárnyalta.
Egy amerikai Lidl különleges, croissant illatú parfümöt dobott piacra, amely a népszerű, 49 centes pékáruját idézi meg.
Az ALDI a mai naptól csökkenti több népszerű vajtermékének árát a nemzetközi vajpiacon tapasztalható áresés következtében.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.