Figyelem! Népszerű gyerekterméket hívtak vissza a boltokból: ha ilyet vettél, azonnal vidd vissza!

Gyerekeknek készült étkészlet esetében nem megfelelő volt a tájékoztatás, így aki vásárolt belőle, ne használja - erre kér mindenkit az illetékes hatóság.

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján hatósági ellenőrzés során megállapították, hogy gyermekeknek szánt étkészlet esetében helytelen információk kerültek feltüntetésre a termékek jelölésén (pl: a termék nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra).

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással, amely az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) a hatóság nyomon követi.

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

A termékek megnevezése: Gyerek Étkészlet Dinoszaurusz Világ

Tétel azonosító: RPSET01

Vonalkód: EAN: 5055071785450

A termékek megnevezése: Étkészlet Unikornis Varázslat

Tétel azonosító: RPSET03

Vonalkód: EAN: 5055071785474

Finn kereskedő: Puckator European Distribution Centre Sp. z o.o.

Hazai címzett: Szatmári Marianna Egyéni vállalkozó https://gyertyadecor.hu/

Termékvisszahívás oka: Nem megfelelő fogyasztói tájékoztatás.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt a továbbiakban ne használja!