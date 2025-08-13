2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egész és törött csokoládé, csokoládé, bonbonok, csokoládéforgácsok sötét faháttéren
Vásárlás

Brutális csokidrágulás várhat hamarosan a magyarokra: le kell mondanunk a kedvenc édességünkről?

Pénzcentrum/Portfolio
2025. augusztus 13. 13:52

Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, ami további áremelkedéseket vetíthet előre a kakaótermékek piacán - tudósított a Portfolio.

A világ legnagyobb kakaóbab-termelőjének szabályozó testülete szerdán tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy az eredetileg tervezett 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára módosítja a 2025. október 1-jén kezdődő szezonra vonatkozó exportszerződések mennyiségét. A döntés hátterében a termést sújtó kedvezőtlen időjárási viszonyok állnak. A júliustól augusztusig tartó kritikus időszakban az aszály és a növénybetegségek jelentősen hátráltatták a kakaó fejlődését, ami meghatározó a következő szezon termésmennyisége szempontjából.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez a kiigazítás lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a szerződések esetében a nemteljesítéseket" - nyilatkozta egy névtelenséget kérő CCC tisztviselő.

A Reuters információi szerint több szakértő is megerősítette a borúlátó előrejelzéseket. "A múlt héten kapott adatok megerősítik, amit július eleje óta látunk. A virágok és a fiatal termések halandósági aránya tovább nőtt az aszály hatására" - mondta a szabályozó testület egy névtelenséget kérő munkatársa.

A CCC már július elején jelezte aggodalmát a kakaóültetvényeken tapasztalt magas virág- és fiatal terméshalandóság miatt, de akkor még kivártak az augusztusi előrejelzésekre, mielőtt csökkentették volna az exportszerződések volumenét. A szabályozó testület eddig 950 ezer tonna kakaót értékesített a 2025/26-os szezonra, és mindössze 250 ezer tonna maradt eladásra szeptember végéig. A CCC értékesítési modellje szerint az előrejelzett termés 70-80 százalékát előre kell értékesíteni a következő szezonra garantált termelői ár meghatározásához.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

"Nehéz kampányra készülünk, mert alacsony és rossz minőségű az a készlet, aminek az értékesítését át lehetne vinni a következő szezonra" - fogalmazott egy abidzsani székhelyű exportcég igazgatója.

A várható terméskiesés további árnyomást helyezhet a kakaó és csokoládé termékek piacára, amelyek ára már eddig is jelentősen emelkedett. Magyarországon az elmúlt négy és fél évben megduplázódott a kakaótermékek árszintje.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #időjárás #drágulás #kávé #csokoládé #szabályozás #édesség #csoki #szabályok #szezon #kakaó #tanács #édességek #édesipar #árdrágulás #szezonális

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:01
13:52
13:30
13:23
13:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
2025. augusztus 13.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
2025. augusztus 13.
Több ezer magyar akarja most ezt a munkát: óriási a hiány, rajtuk múlik minden
2025. augusztus 13.
Így juthatsz be a legmenőbb adriai strandokra, teljesen ingyen: legális a trükk
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 hónapja
Kiderült a magyar ásványvizek sötét titka: literszám vedelik a magyarok, de ezzel nem számoltak
3
2 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
4
1 hónapja
Máris eljött a könyörtelen dinnye sokk a magyar boltokban: ezt bizony nem teszik zsebre a vásárlók
5
3 hete
Legendás termékcsalád tér vissza a Lidl polcaira: megrohanhatják a boltokat, ilyen akció ritkán van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Alapkamat
A jegybank (központi banki) irányadó kamata. Ez határozza meg a bankok által a központi bankban elhelyezett rövidtávú betétek és hitelek hozamát, ami hatással van a banki kamatokra. A jegybanki alapkamat egy ország (vagy egy monetáris unió, mint amilyen az eurozóna) irányadó kamatát jelenti, ami hatással van a banki kamatokra, és ezáltal a gazdaságra is. Kamatcsökkentéskor a betétek hozamai és a hitelek kamatai csökkenhetnek, emeléskor növekedhetnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 13:30
Így juthatsz be a legmenőbb adriai strandokra, teljesen ingyen: legális a trükk
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 13:03
Diákmunka 2025: létezik otthonról végezhető diákmunka? Ennyi a home office diákmunka órabér
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 13:29
Súlyos a helyzet: állatok pusztulhatnak el, ha ez így megy tovább