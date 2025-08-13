A Pénzcentrum 2025. augusztus 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Brutális csokidrágulás várhat hamarosan a magyarokra: le kell mondanunk a kedvenc édességünkről?
Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, ami további áremelkedéseket vetíthet előre a kakaótermékek piacán - tudósított a Portfolio.
A világ legnagyobb kakaóbab-termelőjének szabályozó testülete szerdán tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy az eredetileg tervezett 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára módosítja a 2025. október 1-jén kezdődő szezonra vonatkozó exportszerződések mennyiségét. A döntés hátterében a termést sújtó kedvezőtlen időjárási viszonyok állnak. A júliustól augusztusig tartó kritikus időszakban az aszály és a növénybetegségek jelentősen hátráltatták a kakaó fejlődését, ami meghatározó a következő szezon termésmennyisége szempontjából.
"Ez a kiigazítás lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a szerződések esetében a nemteljesítéseket" - nyilatkozta egy névtelenséget kérő CCC tisztviselő.
A Reuters információi szerint több szakértő is megerősítette a borúlátó előrejelzéseket. "A múlt héten kapott adatok megerősítik, amit július eleje óta látunk. A virágok és a fiatal termések halandósági aránya tovább nőtt az aszály hatására" - mondta a szabályozó testület egy névtelenséget kérő munkatársa.
A CCC már július elején jelezte aggodalmát a kakaóültetvényeken tapasztalt magas virág- és fiatal terméshalandóság miatt, de akkor még kivártak az augusztusi előrejelzésekre, mielőtt csökkentették volna az exportszerződések volumenét. A szabályozó testület eddig 950 ezer tonna kakaót értékesített a 2025/26-os szezonra, és mindössze 250 ezer tonna maradt eladásra szeptember végéig. A CCC értékesítési modellje szerint az előrejelzett termés 70-80 százalékát előre kell értékesíteni a következő szezonra garantált termelői ár meghatározásához.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
"Nehéz kampányra készülünk, mert alacsony és rossz minőségű az a készlet, aminek az értékesítését át lehetne vinni a következő szezonra" - fogalmazott egy abidzsani székhelyű exportcég igazgatója.
A várható terméskiesés további árnyomást helyezhet a kakaó és csokoládé termékek piacára, amelyek ára már eddig is jelentősen emelkedett. Magyarországon az elmúlt négy és fél évben megduplázódott a kakaótermékek árszintje.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.
A nem árrésstopos, de az árfigyelőben szereplő termékek esetében a kereskedőknek van mozgásterük, de ezt óvatosabban használják.
A globális folyamatok világszinten is nehezen megfordíthatók, ezért sokan pusztán lelkiismereti kérdés miatt váltanak életmódot.
Az idei toplistát a kígyóuborka, a fürtös cherry paradicsom és az étkezési paprika vezeti.
Honnan érkeznek hamisított és csempészett dohánytermékek hazánkba? És vajon hogyan váltunk egyszerre cél-, forrás- és tranzitországgá az európai feketepiacon? Mutatjuk!
2025 júliusában a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.
A mai inflációs adat legkellemetlenebb meglepetése az élelmiszer áremelkedés.
A fogyasztói árak az előző év azonos hónapi értékeket átlagosan 4,3, a júniusit 0,4%-kal haladták meg.
A McDonald's eladásai végre növekedésnek indultak, részben a "Minecraft Movie" akciójának köszönhetően, amely a gyorsétterem-lánc eddigi legnagyobb marketingkampánya volt.
A Claire's kiegészítőket árusító üzletlánc másodszor is csődvédelmet kért az Egyesült Államokban, miközben a csökkenő vásárlószám és az online verseny miatt küzd a fennmaradásért.
Vitamint áruló cégre csaptak le a magyar hatóságok: erős dolgokat állítanak, nem javasolják a vásárlást
Figyelemzavar, hiperaktivitás enyhítésének ígéretével dobták piacra a vitamint, csakhogy ez szabálytalan.
A hipermarketlánc ezzel a diszkontok, mint a Lidl, Aldi vagy Penny modellje felé mozdul el, miközben a piacot kormányzati megszorítások is nehezítik.
Gyászos képet festenek a magyar boltok: rengeteg vásárló szenved a drágulástól, messze még a fellendülés
Bár júniusban éves alapon 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom Magyarországon, a szektor szereplői szerint messze nem egyértelmű a fellendülés.
A brit reklámfelügyeleti hatóság betiltott két Zara-reklámot, mert a bennük szereplő modellek túlságosan soványnak tűntek.
Drágább, mint valaha: egyes helyeken már közel 1 000 forintba is kerül egy kiló alma Magyarországon
Akadozik a palackvisszaváltási rendszer: az automaták túlterheltek, gyakran leállnak, mindig nagy a sor
Egy évvel a palackvisszaváltási rendszer bevezetése után továbbra is jelentős problémák tapasztalhatók.
A kutatás rávilágít, hogy a vásárlói döntéseket ma már egyértelműen a közösségi tapasztalatok határozzák meg.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.