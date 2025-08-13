Brutális csokidrágulás várhat hamarosan a magyarokra: le kell mondanunk a kedvenc édességünkről?

Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt, ami további áremelkedéseket vetíthet előre a kakaótermékek piacán - tudósított a Portfolio.

A világ legnagyobb kakaóbab-termelőjének szabályozó testülete szerdán tájékoztatta a Reuters hírügynökséget, hogy az eredetileg tervezett 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára módosítja a 2025. október 1-jén kezdődő szezonra vonatkozó exportszerződések mennyiségét. A döntés hátterében a termést sújtó kedvezőtlen időjárási viszonyok állnak. A júliustól augusztusig tartó kritikus időszakban az aszály és a növénybetegségek jelentősen hátráltatták a kakaó fejlődését, ami meghatározó a következő szezon termésmennyisége szempontjából.

"Ez a kiigazítás lehetővé teszi számunkra, hogy elkerüljük a szerződések esetében a nemteljesítéseket" - nyilatkozta egy névtelenséget kérő CCC tisztviselő.

A Reuters információi szerint több szakértő is megerősítette a borúlátó előrejelzéseket. "A múlt héten kapott adatok megerősítik, amit július eleje óta látunk. A virágok és a fiatal termések halandósági aránya tovább nőtt az aszály hatására" - mondta a szabályozó testület egy névtelenséget kérő munkatársa.

A CCC már július elején jelezte aggodalmát a kakaóültetvényeken tapasztalt magas virág- és fiatal terméshalandóság miatt, de akkor még kivártak az augusztusi előrejelzésekre, mielőtt csökkentették volna az exportszerződések volumenét. A szabályozó testület eddig 950 ezer tonna kakaót értékesített a 2025/26-os szezonra, és mindössze 250 ezer tonna maradt eladásra szeptember végéig. A CCC értékesítési modellje szerint az előrejelzett termés 70-80 százalékát előre kell értékesíteni a következő szezonra garantált termelői ár meghatározásához.

"Nehéz kampányra készülünk, mert alacsony és rossz minőségű az a készlet, aminek az értékesítését át lehetne vinni a következő szezonra" - fogalmazott egy abidzsani székhelyű exportcég igazgatója.

A várható terméskiesés további árnyomást helyezhet a kakaó és csokoládé termékek piacára, amelyek ára már eddig is jelentősen emelkedett. Magyarországon az elmúlt négy és fél évben megduplázódott a kakaótermékek árszintje.