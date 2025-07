Ezek most a legjobb botmixerek a piacon: olcsó modell tartolt a nagy teszten

A botmixer ritka példánya az olyan konyhai gépeknek, amelyek kicsik, mégis sokoldalúak. Elsősorban pépesíteni, turmixolni tudunk velük, de kiegészítőkkel habverésre, aprításra, sőt, akár szeletelésre is alkalmasak. Ezúttal 21 márka 52 termékét tesztelte nemzetközi együttműködésben a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Vizsgálták a botmixerek különböző funkcióit, a hétköznapi használat egyszerűségét, a zajszintet, a készülékek minőségét és a motor tartósságát is. A tesztelt termékek közül 39 típust a kiegészítőik révén nem csupán turmixolásra lehet használni.

„Terméktesztjeinkkel egyik fő célunk, hogy csökkentsük az információs aszimmetriát. Azon dolgozunk, hogy minél átláthatóbbá tegyük a kínálatot a vásárlók számára. Egy helyen teszünk összehasonlíthatóvá akár több tucat terméket is. Ez egyedülálló a hazai piacon. Segít tisztán látni a tekintetben, hogy mi az, ami jó eséllyel elvárható egy terméktől, vagy éppen miért érdemes valóban többet fizetni.” – emelte ki Füves Eszter a terméktesztek projekt vezetője.

Mit érdemes végiggondolni botmixer vásárlás előtt a termékteszt tanulságai szerint? Hát elsősorban azt, mire tervezzük használni a botmixert: csak krémlevesekhez, turmixokhoz vagy szeretnénk diót darálni, hagymát aprítani, habot verni, esetleg krumplipürét készíteni vele? Nem mindegy!

A tartozékok közül, mint a habverő, aprító, mérőpohár csak azt vegyük meg, amit valóban használni fogunk. Egyébként csak pakolászhatjuk majd jobbról-balra.

Fontos, hogy a gép könnyen tisztítható legyen, levehető keverőszár, mosogatógépben mosható alkatrészek – ezek sok időt spórolnak. Hálásak leszünk érte magunknak, ha erre odafigyelünk. Egyes modellek rövid kábellel érkeznek, ami meglepően zavaró tud lenni a mindennapi használatban.

Az egyesület szerint egy drága gép is lehet gyenge, és egy olcsó is lehet kiemelkedően jó. Ezt tapasztalták 21 márka 52 botmixerét tesztelve a szakemberek. 15 000 Ft-os termék végzett az élen.

A bébiétellel és a palacsintatésztával általánosságban jól boldogult a vizsgált termékek többsége. A szűk keresztmetszet a majonéz és a smoothie teszt volt. Ezért, ha gyakran tervezünk ilyet készíteni a jövendőbeli botmixerünkkel, annak érdemes utánajárni, hogy hogy boldogul a kiszemelt termék ezzel a feladattal. A legjobb majonézt egyébként a Bravo B 4779 (átlagár 21 000 Ft) botmixerével sikerült elkészíteni. Ennek a típusnak a diófélék aprítása vagy a smoothie készítés nem volt az erőssége a többi tesztelt termékhez képest. A legjobb smoothie-kat a Braun, Ninja, Silvercrest és Tefal botmixerek egyes botmixereivel sikerült elkészíteni. Esetükben is érdemes ellenőrizni, hogy hogyan teljesítenek más, számunkra fontos feladatok esetén.

Burgonya szeletelésre és a krumplipüré készítésre alkalmas kiegészítővel kevés modell rendelkezik. Ha egy minden tekintetben jól teljesítő – persze nem egyformán jól – botmixert szeretnénk, akkor a Braun MQ 9187 XLI MultiQuick 9 lehet például egy jó választás. 69 000 Ft-os átlagáron volt elérhető a teszt publikálásakor.

Használhatósági szempontból a legnagyobb hiányosságokat egyes termékek esetében a tisztíthatóság, illetve az egyértelmű használati utasítás esetében tapasztalták a tesztelők.

A vizsgált botmixerek mért zajszintje 56,5 dB és 77,9 dB között mozgott. A mérések mellett szubjektíven is értékelték a zaj minőségét. Ugyanis előfordul, hogy dB-ben nem tűnik zajosnak egy gép, a kibocsátott hang jellege mégis zavaró lehet.

A minőségi kivitelezés nem feltétlenül a drága termékek kiváltsága. A 10 leggyengébb felépítésűnek ítélt termék között találunk 8 000 és 81 000 Ft-os terméket is. A legjobb 10-ben pedig 21 000 Ft-ért kapható botmixer is végzett.

A motor 70 ciklusos állóképesség tesztje néhány botmixer esetében sorsdöntő volt. Ez ugyanis nem számított bele az összértékelésbe, viszont limiter szerepe volt. Vagyis, ha a termékek nem állták ki a próbát, összesített eredményük nem mehetett egy bizonyos érték fölé.

Ez azért is fontos szempont, mert nem csak jól teljesítő, hanem hosszú távon jól teljesítő termékek választására szeretnék ösztönözni a vásárlókat. Így érhetjük el, hogy kevesebb hulladék végezze a szeméttelepeken és tulajdonképpen, mi vásárlók is elégedettebbek lehessünk a választásainkkal

– hangsúlyozta Füves Eszter e szempont jelentőségét. A tesztelt termékek átlagára 8 000 és 81 000 Ft között mozgott a teszt publikálásakor. A felszereltség mértéke is okozhatja a termék drágább voltát. Erre figyeljünk oda az árak összehasonlításakor. Összesítésben Bosch, Braun, Ninja, Philips, Silvercrest, Tefal egyes botmixerei végeztek az élen. Már 13 000 Ft-os átlagáron is elérhető némelyik, de a többségük is a 20-30 000 Ft-os kategóriába tartozik, még a kiegészítős típusok is.

Ha végiggondoltuk, hogy nekünk miért van szükségünk botmixerre, s milyen egyéb feladatokat szeretnénk még a különböző kiegészítőkkel elvégezni a konyhában, alaposan járjunk utána a konkrét termék valós jellemzőinek. Hogy melyik botmixernek mi az erőssége vagy éppen a gyengesége, pontosan szűrhető a gyártóktól független teszt eredményeiból, illetve látható a termékek részletes adatlapján.