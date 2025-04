Mit jelent a naptej faktorszám? Nem mindegy, hogy 50 vagy 100 faktor: ez a 10 legjobb naptej 2025-ben

A nyár közeledtével hamarosan itt az ideje beszerezni minden kültéri programunk elengedhetetlen kellékét, a naptejet. Sokan állunk ilyenkor tanácstalanul a boltok széles választéka előtt, azon tanakodva, hogy mi az SPF jelentése, avagy mi a faktorszám jelentése. Melyik a legjobb naptej 2025-ben felnőtteknek és hány faktor legyen a naptej gyerekeknek, kisbabáknak? Nézzük, mi mindent árul el a termékekről a naptej teszt 2025-ben: tudd meg, melyik a legjobb naptej 30 faktor vagy éppen 50 faktoros naptej esetén!

A magas UVB sugárzás köztudottan káros hatással van a bőr egészségére: ezalatt nem csak a bőrrák kialakulására (ennek gyakori típusai a basalioma és a melanoma nevű daganatos elváltozások), hanem a bőrhibák szaporodására és az arcbőr öregedésére is gondolunk. A napsütéses órák számának növekedésével egyre fontosabb, hogy odafigyeljünk a fényvédelemre, azonban rengeteg kérdés merülhet fel bennünk a naptej választás kapcsán.

SPF jelentése: mi a faktorszám jelentése naptejeknél?

Amikor bekenjük a bőrünket naptejjel, annak hatóanyagai egyféle védőpajzsot képeznek a bőrfelszínen azáltal, hogy visszaverik vagy elnyelik a minket érő UVB-sugarakat, ezzel megakadályozzák a bőr károsodását.

Az SPF (Sun Protection Factor) nem más, mint a napvédő faktorszám rövidítése, ami azt jelzi, hogy az adott naptej vagy más fényvédő krém mennyi ideig, milyen hatékonysággal védi a bőrünket az UV-sugaraktól. Minél magasabb egy naptej SPF-száma, annál hosszabb ideig tart a naptej napégés elleni védelme.

Bár a sugárzást sohasem lehet 100%-os hatékonysággal kiszűrni, természetesen számít, hogy mennyi a használt naptej faktorszáma. Minél nagyobb faktorszámú naptejet használunk – a naptej egyedi tulajdonságainak függvényében -, annál hatékonyabb a védelem. A leggyengébb naptejek általánosságban 6-15 faktortól indulnak (ezek tipikusan bronzosító készítmények), a legerősebbek pedig a naptej 100 faktor erősségű verziói, amelyek jelentősen erősebb fényvédő hatással bírnak társaiknál.

Naptej erősségi fokozatok: melyik a legjobb naptej gyerekeknek, felnőtteknek?

Bár sokakban felmerül a kérdés, miszerint melyik a legjobb naptej 2024, 2025 évében, a kérdésre azért nehéz válaszolnunk, mert minden naptej más-más tulajdonsággal bír, más esetekben és más bőrtípusokra érdemes őket használni. Bár számos különböző készítmény létezik, a leggyakrabban az alábbi SPF-számokkal találkozhatunk:

15 faktoros naptej - 93%-os UVB-védelem: a 15-ös vagy annál kisebb faktorszámú naptejet akkor érdemes használni, ha valaki röviden tartózkodik a napon, félárnyékban van;

30 faktoros naptej – 96,7%-os UVB-védelem: átlagos bőrtípusok esetén – a bőr sötétebb vagy világosabb árnyalatától függetlenül – legalább 30 faktoros naptejet érdemes használni, enélkül nem érdemes hosszabban a nyári napsütésben tartózkodni;

50 faktoros naptej - 98%-os UVB-védelem: a károsodásra érzékenyebb, a napégésre hajlamosabb bőrtípusok esetén a naptej 50 faktor erősséggel alkalmazandó, ugyanis ez a naptej típus már jóval erősebb védelmet nyújt. Célszerű 50 faktoros naptejet használni gyerekeknek és időskorúaknak is.

100 faktoros naptej - 99%-os UVB-védelem: a legtöbb élethelyzetben a bőrtípusunktól függetlenül elég a 30 vagy az 50 faktoros naptej is, azonban extrém érzékeny bőr esetén célszerű a naptej 100 faktor erősségű védelmét választani.

Naptej teszt 2025: melyik a legjobb naptej 2025-ben?

Ahhoz, hogy eldönthessük, melyik a leghatékonyabb naptej, érdemes megnézni a naptej teszt 2024, 2025 évi eredményeit. A Tudatos Vásárlók Egyesületének naptej tesztje során a tesztelők figyelembe vették a hazai boltokban kapható naptejek napvédelmi erősségét, környezeti hatását, a használat komfortosságát, a címkén található információkat, illetve a termékek összetételét. Az összpontszámok alapján a következő TOP10 naptej vezeti a listát Magyarországon:

Biotherm Waterlover napozótej (SPF 30): 72 pont La Roche Posay Anthelios láthatatlan napvédő spray (SPF 30): 71 pont Bioderma Photoderm Bronz spray (SPF 30): 71 pont Cien (Lidl) Kids Sun Spray (SPF 50+): 70 pont Avéne Gyermek napozótej (SPF 50+): 70 pont Yves Rocher Solaire napozó tej (SPF 30): 70 pont SunOzon (Rossmann) Naptej (SPF 30): 70 pont Sebamed Napozó spray (SPF 30): 70 pont Garnier Ambre Solaire hidratáló naptej (SPF 30): 69 pont Aptonia (Decathlon) Kids napvédő krém spray (SPF 50+): 69 pont

Gyerek naptej teszt: melyik a legjobb naptej gyerekeknek?

A felnőtt és a gyerek naptej közötti különbség egyrészt a faktorszámban, másrészt a még inkább bőrbarát összetevőkben rejlik. Gyerekeknek érdemes 50+ faktoros naptejet vásárolni, a gyártók többsége fel is tünteti a csomagoláson, ha kifejezetten gyermekeknek szánja az adott terméket. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által végzett felmérés a következő termékeket sorolja a toplista élére az elért összpontszámok alapján:

Avéne Spray Enfant SPF 50+: 72 pont Garnier Sensitive Advance Kids 50+ Spray: 71 pont Nivea Babies&Kids Sensitive Protect 5in1 50+: 71 pont Vichy Capital Soleil Spray Fluide Enfants 50+: 70 pont Bioderma Photoderm Kids Spray 50+: 65 pont Weleda Children's sunscreen cream sensitive 50: 63 pont dm Sundance Sun dance Sonnenspray 50: 59 pont Astrid Kids tanning lotion spray sensitive 50+: 57 pont La Roche-Posay Anthelios Dermo-Pediatrics Brume Invisible SPF 50+: 57 pont Ladival sun protection spray 50+: 14 pont

Naptej babáknak: milyen baba naptejet használjunk?

A 3 év alatti kisgyermekek, babák számára szintén gyerek naptej használata ajánlott, azonban találkozhatunk a boltokban kifejezetten kisbabáknak szánt baba naptejjel is. A gyerek naptejek és baba naptejek kapcsán általánosságban elmondhatjuk, hogy ezek mind 50+ faktoros naptejek, továbbá találkozhatunk a készítmények között 100 faktoros naptejekkel is, amelyek természetes hidratáló, bio és bőrbarát anyagokat tartalmaznak, hogy ezzel is óvják a legkisebbek extra érzékeny bőrét.

A naptejek kapcsán mind a gyerekek, mind a felnőttek esetében általános szabály, hogy amennyiben ki szándékozunk menni a napra, célszerű már indulás előtt 20-30 perccel bekennünk a napfénynek kitett testrészeinket (de minimum az arcunkat), továbbá a faktorszámtól függetlenül 2 óránként újra bekennünk magunkat! Strandolás esetén ügyeljünk a vízálló naptej használatára, továbbá – a bombabiztos fényvédelem érdekében - figyeljünk arra is, hogy mindig olvassuk el az adott naptej típus dobozán olvasható használati instrukciókat!