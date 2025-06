Itt a 2025-ös nagy fűnyíróteszt: ezek a legjobb akkus gépek most a piacon, meglepő nevek a toplistán

Az akkumulátoros fűnyírókra egyre gyakrabban esik a vásárlók választása. Nem túl nagy kertekhez ideális megoldás, ha csendesebb, könnyen manőverezhető típust keresünk, és még a kábelben sem szeretnénk hanyatt esni. A Tudatos Vásárlók Egyesületének vonatkozó terméktesztjéből tájékozódhatunk 17 márka 58 akkumulátoros fűnyíró teljesítményéről, több szempontból is. Nemzetközi együttműködésben tesztelték és értékelték a fűnyírás hatékonyságát, a használat egyszerűségét, a fogyasztást, az akkumulátor élettartamát, a fűnyírók zajosságát, felszereltségét, a konstrukció minőségét és biztonságosságát is.

Ha egy óriási telken dolgoznánk, kifejezetten fontos lesz, hogy sokáig bírja az akkumulátor, vagy lehet, hogy még egy plusz darabra is szükségünk lesz, ha egyszerre szeretnénk végezni a munkával. Az sem mindegy, hogy milyen a terület formája és az egyéb adottságai.

Szabályos, akadálymentes kis parcella, vagy éppen ellenkezőleg, tele van nehezen megközelíthető, dimbes-dombos részekkel. Nem mindegyik készülék ügyes a nem focipálya jellegű terepen.

Érdemes végiggondolni, milyen magasságú fűvel lesz dolga a gépnek legtöbbször. A házunk kertjének rendszeresen karbantartott alacsony gyepéhez keresünk fűnyírót, vagy a telekre, ahova ritkán járunk és sűrű, gondozatlan fűvel kell megküzdenie a gépnek?

Ezen alapvető kérdések megválaszolását követően választhatjuk ki a nekünk leginkább megfelelő akkumulátoros fűnyíró típust. Fontos szempont lesz még az ár is, főleg, hogy ez a típus alapvetően nem olcsó. Pláne, ha tartalék akkumulátort is szeretnénk.

Mire képesek a tesztelt akkumulátoros fűnyírók?

Az alacsony pázsittal a készülékek többsége jól boldogult. A magas pázsit, a gondozatlan vagy a nedves fű nyírása már minden harmadik gépnek gondot okozott.

Az akkumulátoros gépekről alapvetően nem is az az első gondolatunk, hogy milyen szuperek magas vagy gondozatlan fű nyírása esetében. De több gyártó néhány típusának már ezt a feladatot is sikerült megugrania. Például a Bosch EasyRotak 36-550 kiemelkedően jól boldogult a gondozatlan fű nyírásával. Szóval találhatunk olyan nagyobb teljesítményű, erős akkumulátoros fűnyírókat, amelyekkel megoldhatunk nehezebb feladatokat is, csak ne bízzuk a véletlenre, hogy melyiket visszük haza a boltból.

A fűgyűjtő kosár kapacitása önmagában nem bizonyul elég információnak, ha arra vagyunk kíváncsiak, hányszor kell majd ürítenünk a kosarat, mire végzünk a fűnyírással. Ugyanis a tapasztalatok szerint nem mindegyik tölthető 100%-ig.

Például hiába 35 l-es a Karcher LMO-18-33 fűgyűjtője, ha azt csak 40%-ig lehet feltölteni (14l). A szempont szerint legjobban teljesítő Gardena és Stiga egy-egy típusa 95-100%-ban feltölthető.

A készülékekkel a tesztben vizsgált akkumulátorok használatával 7 – 60 percig tudtak dolgozni egy töltéssel. Az üzemidő alatt a becslések szerint 38 és 760 m2 közötti területtel lehet végezni. A fűnyírókat a lemerülést követően 35 – 244 percig tartott teljesen feltölteni. Ezeket az értékeket érdemes egymás viszonylatában is vizsgálni, hiszen egyik jó mutató a másik nélkül önmagában nem biztos, hogy nagy teljesítmény.

A tesztelt termékek mért zajszintje 76 dB – 96 dB között mozgott. Szeretjük azt gondolni, hogy csendesebbek, mint a benzines fűnyírók. A számok azt mutatják, hogy ez nem feltétlenül van így. A Tudatos Vásárlók Egyesülete által legutóbb tesztelt benzines fűnyírók mért zajszintje 82 dB – 95 dB között mozgott. Amiért mégis halkabbnak minősítjük az akkumulátoros – vagy általában az elektromos – fűnyírókat, az inkább a hang minősége. Ugyan decibelben nem más, mégis eggyel kellemesebb, mint a benzines motor jellegzetes hangja egy szép nyári délután.

A tesztelés idején 71 000 Ft – 427 000 Ft között mozgott a termékek ára. Az első 5 helyen Alko, Echo, Ego, Husqvarna, Makita, Stihl márkák típusai végeztek. Egyesek holtversenyben. Közülük a legkedvezőbb átlagárú terméket 130 000 Ft-ért szerezhetjük be, és egy töltéssel több mint 500 m2 -nyi területtel is elbír.