Ezek a legbiztonságosabb babakocsik 2025-ben: tényleg a legdrágábbat éri meg megvenni?

A babakocsik különböző típusai közül idén a sport babakocsikat tesztelte a Tudatos Vásárlók Egyesülete. Ezek könnyebb és kompaktabb babakocsik, melyeket általában 6 hónapos kortól ajánlanak, amikor a gyermek már önállóan tud ülni. Könnyebb kezelhetőség és szállíthatóság jellemzi őket, és általában kisebbre csukhatóak, mint más típusok. Az ideális terméknek nemcsak praktikusnak és kényelmesnek kell lennie a szülő és a gyermek számára, hanem természetesen biztonságosnak is.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete 17 márka – Bugaboo, Chicco, Cybex, Easywalker, Graco, Hauck, Joie, Joolz, Kinderkraft, Leclerc, Mamas & Papas, Maxi-Cosi, Nuna, Peg Perego, Silver Cross, Thule, Venicci – 48 babakocsiját tesztelte nemzetközi együttműködésben.

A végső sorrendben a legnagyobb súllyal, 75%-ban, a mindennapi használat során felmerülő szempontok értékelése számított bele. Ezen belül alaposan tesztelték a babakocsik irányíthatóságát különböző körülmények között, a gyerekek elhelyezésével kapcsolatos részleteket (biztonsági öv bekötése/állíthatósága, rendelkezésre álló hely) és a babakocsik használhatóságát (összecsukás/kinyitás, ülés rögzítése, fék, tető beállítása).

A tesztelt sport babakocsik tolókarmagassága 69,6 cm – 116 cm között mozgott. Ez fontos komfort szempont lehet, ha az átlagnál alacsonyabbak vagy éppen magasabbak vagyunk. Az ülések döntésszöge pedig 98,7° – 168,3° közötti. Ez akkor lehet érdekes, ha szeretnék, hogy fekvőhelyként is szolgálhasson a babakocsi, ha éppen elalszik benne a gyermek.

Hogyan tisztíthatóak a termékek?

A legkönnyebben például a Bugaboo Fox 5 Renew és a Joie Chrome huzatait tudták tisztítani. Viszont ez utóbbi nem ment át a teszten csont nélkül a biztonsági és strapabírási szempontok szerint, ezért inkább nem ajánlják. Ugyanakkor a Joie márka egy másik sport babakocsija a legjobbak között végzett minden szempontból. Egy márkán belül is nagyok lehetnek a különbségek.

Mennyire könnyű szállítani őket?

A tesztelt babakocsik súlya 5,5 kg – 15,5 kg között mozog. De nem kizárólag ez a meghatározó. A legnehezebb tesztelt termék a Maxi Cosi Fame ugyanis a súlya ellenére is a könnyen szállíthatóak közé sorolódott.

Nem a biztonság a legfontosabb?

Dehogynem. Mivel a biztonság természetesen alap kritérium, ezért ezt nem pontozták, viszont vizsgálták, és ha mégis hiányosságokat tapasztaltak, akkor korlátozó paraméterként szerepelt, vagyis a termék összpontszáma nem mehetett egy bizonyos pontszám fölé. Az EN 1888:2018 szabvány pontosan előírja, hogy milyen biztonsági előírásoknak kell megfeleljen egy babakocsi.

Sajnos nem minden tesztelt babakocsi felelt meg teljes mértékben ezeknek az előírásoknak. Közülük is a leggyengébb értékelést a Leclerc Influencer XL sport babakocsi érte el, mivel kialakításából kifolyólag fennáll annak a veszélye, hogy a gyermek vagy annak egy-egy testrésze beszoruljon a babakocsi egyes részeibe.

Bírják ezek a babakocsik a strapát?

A szülők abban bíznak, hogy egy babakocsi legalább egy gyermeket végigkísér az a pár év során, amíg szükség van rá. A tesztelők éppen ezért a tartósságot is alapértelmezettnek tekintették. Pontot nem adtak érte, viszont épp úgy, mint a biztonságot, ezt is vizsgálták, és ha nagy hiányosságot véltek felfedezni, akkor összességében ezt is korlátozó paraméterként értékelték. Azt mérték, hogy milyen állapotban voltak a babakocsik a teljes tesztelési folyamat végére. Sajnos nem csak néhány darab bukott el ezen a ponton. 19 termék a 48-ból kifejezetten gyenge minőségűnek bizonyult.

Babakocsi = Bevásárlótáska?

A sport babakocsikat gyakran használjuk a táskák, játékok vagy éppen egy liter tej, zacskó keksz szállítására. Ezért szeretjük, ha van egy tágas és hozzáférhető tárolókosaruk is, amit ilyen célokra lehet használni. A tesztelt termékek kosarának befogadóképessége 2 kg – 10 kg közötti. Ami kiderült a tesztből, hogy mennyire könnyű hozzáférni, és hogy elég mélyek-e ahhoz, hogy a dolgok ne essenek ki belőlük.

Mennyibe kerül egy jól használható és biztonságos sport babakocsi?

Az árakat tekintve kimondottan jelentős a szórás; a tesztelt termékek átlagára ugyanis 40 000 Ft és 542 000 Ft között mozog. Semmiképp se gondoljuk, hogy a drágább egyértelműen jobb is, és azt is ellenőrizzük, hogy pontosan mit tartalmaz a csomag. Sokszor a babakocsikat szettben árulják, kiegészítőkkel, cserélhető üléstípusokkal, ami részben magyarázat a magasabb árra. Mindenesetre azt tapasztalták a tesztelők, hogy kedvezőbb árkategóriában is találhatunk kifejezetten biztonságos, kényelmes és strapabíró terméket.

A babakocsik részletes értékelése elérhető a tesztben, amely használatával könnyen összehasonlíthatóak az egyes termékek. Az első 5 helyen Bugaboo, Easywalker, Joie, NunaMixx és Venicci márkák egy-egy terméke végzett. Közülük a legkedvezőbb árú, 97 000 Ft-os átlagáron volt elérhető a teszt publikálásakor.