Így hódította meg a világot a dubaji csokoládé: nesze neked luxusédesség

A Dubai csokoládé, amely egy várandós nő sóvárgásából született, globális jelenséggé vált, és példátlan sikert ért el a csokoládéiparban. A pistaciakrémmel, tahini szósszal és ropogós knafeh tésztával töltött édesség nemcsak az ízvilágával, hanem a közösségi médiában való terjedésével is rekordokat döntött- írta meg a BBC.

A Dubai csokoládé története 2022-ben kezdődött, amikor a brit-egyiptomi Sarah Hamouda, a dubai FIX Dessert Chocolatier alapítója, várandóssága alatt különleges édességre vágyott. Így született meg a "Can't Get Knafeh Of It" nevű termék, amely tejcsokoládéba zárt pistaciakrém, tahini és ropogós knafeh tészta kombinációja.

Az édesség 2023 decemberében robbant be a köztudatba, amikor Maria Vehera TikTok-influenszer közzétett egy videót, amelyben az autójában kóstolja meg a csokoládét. A felvétel több mint 125 millió megtekintést ért el, és világszerte rajongók tömegeit vonzotta. Ekkor kapta a termék a "Dubai csokoládé" becenevet.

Bár a FIX tervezi a globális terjeszkedést, az eredeti termék jelenleg csak az Egyesült Arab Emírségekben kapható. Ez arra ösztönözte a független csokoládékészítőket és a multinacionális márkákat, mint a Lindt és az Ülker, hogy saját változatokat készítsenek a megnövekedett kereslet kielégítésére.

A Dubai csokoládé ma már világszerte megtalálható, az isztambuli édességboltok pultjaitól kezdve a londoni Lidl üzletek polcain át Mumbai piacainak sikátoraiig. A globális kereslet olyan mértékben nőtt, hogy világszerte készlethiány alakult ki, sőt nemzetközi pisztáciahiányt is okozott. Egyes szupermarketek már adagolják a Dubai csokoládét, és előfordult, hogy embereket kaptak rajta, amint csempészik a drága édességet.

A londoni Maison Samadi, egy libanoni gyökerekkel rendelkező brit csokoládékészítő volt az első, amely bevezette saját változatát "Dubai Viral Style Chocolate" néven. Nabil Chehab, a cég üzletfejlesztési igazgatója szerint a Dubai csokoládé sikere a textúrájában rejlik: a bársonyos pistaciakrém nemcsak ízre kellemes, hanem vizuálisan is vonzó, a ropogós knafeh tészta pedig ellenállhatatlanná teszi.

Aylin Öney Tan török gasztronómiai szakíró szerint a ropogós textúrával rendelkező csokoládék, mint a Toblerone és a Ferrero Rocher, mindig is jól teljesítettek a piacon. A Dubai csokoládé esetében a ropogós textúra és a kifolyó krém tökéletes alapanyagot szolgáltat a TikTok és Instagram videókhoz, ami nagyban hozzájárult a népszerűségéhez.

Monique Naval, az Euromonitor International vezető elemzője szerint bár a Dubai csokoládé azonnali növekedését nagyrészt a közösségi média táplálta, az eredeti termék exkluzivitása tartja fenn az érdeklődést. A FIX naponta csak körülbelül 500 darabot gyárt, amelyek gyorsan elfogynak. A korlátozott elérhetőség fokozza a keresletet, a "Dubai" név pedig luxusérzetet kelt a fogyasztókban.

A Dubai csokoládé sikere mögött a közel-keleti gyökerek is állnak – felidézi a családi hagyományokat, az édességek megosztását és ajándékozását, valamint a knafeh és a pisztácia nosztalgikus ízeit. Chehab számára ez személyes kapcsolatot jelent, hiszen felesége dédnagyapja, Muhieddine Samadi már 1872-ben árult knafeh-t Bejrútban.

Sarah Hamouda egy korábbi interjúban elmondta, hogy a FIX élményét különlegessé akarta tenni, hogy az emberek az első harapástól kezdve újraélhessék múltjuk pillanatait. És sok rajongó számára az első harapás pontosan azt nyújtja, amit Hamouda szándékozott: egy ehető utazást vissza a nyüzsgő közel-keleti bazárokba.

A Dubai csokoládé sikere egybeesik azzal a trenddel, hogy a fogyasztók 68%-a szeretne más kultúrákat megtapasztalni, beleértve az új ízek és összetevők kipróbálását is. A közel-keleti turizmus virágzik, és Dubai gasztronómiai célponttá vált, ahová egyesek csak azért utaznak, hogy megkóstolhassák a híres csokoládét. Ami egyszerű édességként indult egy dubai cukrászdában, mára globális szenzációvá fejlődött.