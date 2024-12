Egy újabb csavar a Dubai Csoki ügyben: levédetné magának a kifejezést a Zsolnay porcelángyár

Bachar Najari, a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. többségi tulajdonosa és vezérigazgatója, váratlan lépésre szánta el magát: védjegybejelentési kérelmet nyújtott be a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalhoz a "Dubai Csoki" kifejezésre- tudósított a G7.

Az eredeti "Dubai Csoki" koncepciója Sarah Hamouda, Dubaiban élő brit-egyiptomi vállalkozó nevéhez fűződik. A Fix Dessert Chocolatier cég 2021 óta gyártja ezeket a különleges, vastag és extra összetevőkkel gazdagított csokoládékat. Magyarországon a kifejezés elsősorban a "Baklawa II The Future" névre keresztelt pisztáciás változatot jelöli.

A termék 2023 őszén robbant be a köztudatba, miután egy TikTok influenszer, Maria Vehera korábban készült videója virálissá vált, és világszerte hirtelen népszerűséget hozott a csokoládénak. Najari Bakar - ahogy a hivatalos dokumentumokban szerepel - december 11-én nyújtotta be kérelmét ügyvédje közreműködésével. A bejelentés a 30-as árujegyzék kódra vonatkozik, amely többek között a kávé, tea, kakaó és csokoládé termékcsoportot fedi le. A kérelem elbírálása jelenleg folyamatban van.

A szír származású üzletember svájci lakcímmel rendelkezik, és Magyarországon több vállalkozásban is érdekelt. Az UngaroSwiss Kft.-ben 74%-os tulajdonrésze van, míg a Swiss Art Kft. ügyvezetői pozícióját tölti be 2013 óta. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt.-ben 80%-os tulajdonos és vezérigazgató, emellett 2023 áprilisa óta a Magyar-Emírségeki Üzleti Tanács elnöki tisztségét is betölti.

Najari üzleti tevékenysége

A Zsolnay kapcsán Najari korábban azt nyilatkozta a Figyelőnek:

Gyakorlatilag a pécsi önkormányzattal vívott csatában állítottam talpra a porcelángyárat, és eddig 1,5 milliárd forintot fektettem a vállalkozásba.

Az általa irányított cégek teljesítménye változó képet mutat. Az UngaroSwiss Kft. 2023-ban 200 millió forint árbevételt ért el, míg a Swiss Art Kft. ugyanebben az évben 290 millió forintos forgalmat produkált. A Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. 2023-ban 436 millió forint árbevétel mellett 32,7 millió forint adózott eredményt könyvelhetett el, jelentős javulást mutatva a 2021-es közel 100 milliós veszteséghez képest.

A védjegybejelentés sikere egyelőre bizonytalan. Amennyiben a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pozitívan bírálja el a kérelmet, kérdéses, hogy Najari milyen tervekkel rendelkezik a "Dubai Csoki" kifejezés használatát illetően. Az üzletember álláspontjának megismerése érdekében megkeresést küldtünk felé, és amennyiben válaszol, cikkünket frissítjük az új információkkal.