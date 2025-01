Most érkezett, betiltották a dubaji csoki forgalmazását: erről minden magyarnak tudnia kell, aki valaha vett

A német bíróság döntése értelmében a "dubaji csokoládé" elnevezés csak akkor használható, ha a termék valóban az Egyesült Arab Emírségekből származik. Az ítélet egy hosszabb ideje tartó védjegyvitában született, amelyben több nagy kereskedelmi lánc és édességgyártó is érintett - jelentette a DW.

A kölni bíróság megtiltotta az Aldi diszkontláncnak, hogy "Alyan Dubai Handmade Chocolate" néven árusítson egy valójában Törökországban gyártott csokoládét. A bíróság indoklása szerint a termék neve megtévesztheti a fogyasztókat, azt sugallva, hogy az édességet Dubajban készítik és onnan importálják Németországba.

Az Aldi hiába érvelt azzal, hogy a csokoládé török származása a csomagolás hátoldalán fel volt tüntetve. A bíróság szerint ez nem elegendő a félreértések elkerüléséhez.

Az ügyet Andreas Wilmers német édességimportőr kezdeményezte, aki maga is forgalmazza a "dubaji csokoládét" a "Fix" márkanév alatt. Wilmers hasonló panaszokat nyújtott be az Aldi versenytársa, a Lidl, valamint a svájci Lindt édességgyártó ellen is. Ezek az ügyek jelenleg folyamatban vannak.

A Lidl álláspontja szerint a "dubaji csokoládé" kifejezés csupán egy bizonyos típusú, krémes pisztáciás és "kadayif" töltelékkel ellátott édességre utal, nem pedig a származási helyre. A Német Édességipari Szövetség (BDSI) is hasonló véleményen van, szerintük a "dubaji csokoládé" bárhol előállítható.

"A termék neve arra engedheti következtetni a fogyasztókat, hogy a terméket valójában Dubajban gyártják és Németországba importálják" - áll a bíróság indoklásában.

Az Aldi számára még nyitva áll a fellebbezés lehetősége a döntéssel szemben. Az ügy kimenetele jelentős hatással lehet a "dubaji csokoládé" elnevezés jövőbeli használatára és értelmezésére a német piacon.