Mit adjunk a szerelmünknek Valentin-napra? Eltérnek a női és a férfi preferenciák

A férfiak nagyobb arányban ajándékoznának felújított készüléket párjuknak Valentin-napra, mint a nők. Ugyanakkor a hölgyek körében többen döntenek úgy, hogy magukat lepik meg egy ilyen eszközzel a közelgő ünnep alkalmából. A Rejoy.hu – amely bevizsgált, garanciális felújított eszközöket kínál – felmérést végzett ügyfelei körében a Valentin-napi vásárlási tervekről.

A Rejoy.hu hazai ügyfeleit kérdezte meg Valentin-napi vásárlási szándékairól: a megkérdezett ügyfelek közül a férfi válaszadók tartották a legnagyobb, közel 48 százalékos arányban nagyszerű ötletnek a felújított készülékek ajándékozását a szerelmesek ünnepén, míg tízből négy női válaszadó vélekedett hasonlóképpen pozitívan. Ha a két nem válaszait összesítve vizsgáljuk, a magyar Rejoy-ügyfelek 44 százaléka szerint kiváló Valentin-napi ajándék egy felújított eszköz.

A felmérési eredmények közül még érdemes kiemelni, hogy a női válaszadók közül nagyobb (40%) arányban jelezték, hogy inkább saját maguknak vásárolnának az ünnep alkalmából felújított eszközt - a férfi válaszadóknak csak 29 százaléka jelzett hasonló szándékot. A férfiak több mint 16 százaléka, a nők több mint 13 százaléka jelezte továbbá, hogy nem Valentin-napra, hanem máskor vásárolna felújított eszközt a párjának.

Ha nem csak a Valentin-napot, hanem a teljes éves vásárlási trendeket vizsgájuk a Rejoynál nemek szerint, a legfontosabb különbség, hogy a férfiak átlagosan drágább készülékekre költenek, míg a női ügyfelek több kiegészítőt rendelnek a készülékkel, fontosabb az extra védelem, ezért nagyobb arányban rendelnek például kijelzővédő fóliát.

Nem ciki a felújított ajándék

A Rejoy szerint a Valentin-napra az okosórák lehetnek az egyik legnépszerűbb felújított termékkategória: egy Apple Watch egyszerre töltheti be az ékszer szerepét, miközben az ára is jóval kedvezőbb, mint egy okostelefonnak. Ha valaki a startup-tól rendel ilyen eszközt, akkor ízlésesen csomagolt dobozban, teljesen megtisztítva, új csuklópánttal, új töltővel veheti át, a cég pedig 2 év garanciát is biztosít hozzá.

A vállalat adatai szerint az elmúlt időszakban mindkét nem képviselőinél a legkeresettebb modell a 2023-ban megjelent Series 9-es Apple Watch, amely nagy teljesítményű lapkájának köszönhetően fejlett gépi tanulási algoritmusokat alkalmaz a gyorsulásmérő, a giroszkóp és az optikai pulzusmérő adatainak feldolgozására.

Ár-érték arányt tekintve az egyik legjobb választás a Series 6-os Apple Watch mobil-kommunikációra is alkalmas verziója, amely már hatvanezer forint alatti áron elérhető. Ez a modell vezette be a véroxigénszint-mérést, pontosabb helymeghatározást biztosít, és továbbfejlesztett always-on kijelzőt kapott. Mindkét említett típus támogatja az EKG-funkciót is.

