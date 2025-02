Ilyen akciók egy évben csak egyszer vannak: óriási roham készül a Lidlben, Aldiban, Auchanban

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az Aldi és az Auchan kínálatában kedvezményes árú csokoládék, például a Dubai csoki szív desszert (70 g) 1 299 Ft-ért, illetve Raffaello 1 099 Ft-ért is megtalálható. A Lidl-ben virágok közül a pillangó orchidea 4 444 Ft, az azáleák pedig 1 999 Ft-os áron lesznek elérhetők. Az ünnepi hangulathoz pezsgők is akciósan kaphatók, például a Törley Pink 1 899 Ft-ért vagy a Martini pezsgő 3 299 Ft-ért az Auchanban. A romantikus vacsorához az Aldi és az Auchan is szív alakú tésztákat kínál 799–899 Ft közötti áron. Ha pedig egy kis extrát is szeretnénk, a Lidl-ben szexi fehérneműk, plüssfigurák és egyéb ajándékok is beszerezhetők kedvezményes áron.

Már csak egy hét és itt a Valentin-nap, a szerelmesek ünnepe. Ilyenkor sokan keresnek apró ajándékokat, virágot, édességeket vagy akár egy ünnepi vacsorához való hozzávalókat. Szerencsére a nagyobb áruházak különleges akciókkal készülnek erre az alkalomra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A klasszikus Valentin-napi ajándékok közül kiemelkednek a különleges csokoládék és desszertek. Az Aldiban a Dubai csoki szív desszert (70 g) 1 299 Ft, míg az Auchanban ugyanennek a csokinak a kisebb kiszerelése (65 g) 899 Ft lesz. Emellett az Aldiban Brownie 1 799 Ft-os áron kapható, a Merci táblás csoki pedig 899 Ft. Az Auchanban Raffaello 1 399 Ft helyett 1 099 Ft, a Stühmer szív desszert pedig 2 699 Ft helyett 2 299 Ft-os áron lesz elérhető. A virág a Valentin-nap ikonikus ajándéka, és a Lidlben széles választékból válogathatunk. A pillangó orchidea kerámiában 4 444 Ft, a törzses azélia pedig 1 999 Ft lesz. Ha valaki egy romantikus estét tervez, egy palack pezsgő vagy bor tökéletes kiegészítő lehet. A Törley Pink pezsgő 1 899 Ft, az Auchanban pedig a Martini pezsgő 4 499 Ft helyett 3 299 Ft-os akciós áron lesz kapható. Azoknak, akik egy romantikus vacsorával szeretnék meglepni kedvesüket, a boltok szív alakú tésztákat is kínálnak. Az Aldiban két féle szív alakú tésztát lehet kapni, az egyik 799 Ft, a másik 899 Ft (500 g). Az Auchanban a Barilla szív alakú tésztája (500 g) 899 Ft-os áron lesz elérhető. A romantika jegyében a fehérnemű is népszerű ajándék lehet. A Lidlben a női fekete harisnyanadrág (2 db) 1 499 Ft, a férfi boxeralsó (2 db) 1 998 Ft, a női szatén kimonó pedig 2 999 Ft lesz. A bájos plüssfigurák is nagy szerepet kapnak az ünnepen. Az üzletekben szívecskés plüss figurák már 4 999 Ft-tól kaphatók, különböző méretekben. Ha Valentin-nap alkalmából szeretnénk meglepni kedvesünket, ezek az akciók remek lehetőséget nyújtanak arra, hogy megtaláljuk a tökéletes ajándékot vagy megalapozzuk a romantikus hangulatot. Érdemes időben beszerezni a kiválasztott meglepetéseket, hiszen a készletek gyorsan fogyhatnak. Kép forrása: Auchan akciós újság 02.06-tól De jól látható, hogy ezen felül gyertyák, a csokoládén felül számos más édességkészítmény is akciózásra kerül, valamint a házi kedvenceinkre is gondoltak, és kutyáknak való jutalomfalatok is szívecskés kiszerelést kaptak jó pár üzletben.

Címlapkép: Getty Images

