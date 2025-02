A pénz mégis boldogít? Elképesztő, a legtöbb magyar pár bizony emiatt veszekszik

A pénzügyek jelentős hatással vannak a párkapcsolatok dinamikájára, az Erste felmérése szerint a társak közti harmónia hosszú távú megőrzéséhez fontos, hogy az anyagi kérdésekben is azonos hullámhosszon legyenek a felek. A Valentin-nap jó alkalom lehet arra, hogy a párok újraértékeljék pénzügyi stratégiájukat és közös céljaikat, melyek elérését az Erste most ingyenes értékpapírszámla-vezetéssel és akár 80 ezer forinttal támogatja.

A magyarok többsége konzervatív, ha arról van szó, ki fizessen az első randin. A férfiak 67 százalékának az a komfortos, ha ő állja a számlát, de a nőknek is csak 4 százaléka szeretné magára vállalni ezt a szerepet – derül ki az Erste Magyarország 16-69 éves népességét reprezentáló, közel 1100 fő megkérdezésével készült felméréséből. Az első randevútól eltekintve az anyagiak nem meghatározóak egy párkapcsolat elején. Mindössze a férfiak 15 százaléka, míg a nők 19 százaléka mondta azt, hogy inkább- vagy kifejezetten fontos számára a másik anyagi helyzete párválasztási szempontból.

Idővel azonban felértékelődik az anyagiak szerepe a párkapcsolatokban. A konfliktusok és veszekedések legfontosabb okaként az együttéléssel kapcsolatos súrlódások mellett holtversenyben a pénzügyeket jelölték meg (28-28 százalék). Dobogós a féltékenység (25 százalék), míg a vitaokok között a negyedik és az ötödik helyen a másik családja állt, illetve az olyan káros szokások, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás (24-24 százalékkal). Bár a legfontosabb konfliktusok között első helyen szerepeltek az anyagiak, az ilyen jellegű viták nem gyakran fordulnak elő. A magyarok 5 százaléka veszekszik napi szinten a pénz miatt, 10 százalék hetente, 15 százalék havonta, 22 százalék évente párszor, 17 százalék évente vagy ritkábban, míg 31 százalék soha.

A párok közti bizalom meghatározó eleme a pénzügyekben való nyíltság, e tekintetben a felmérés vegyes képet fest. A válaszadók harmadánál előfordul, hogy nem mondanak el mindent a pénzzel kapcsolatban, 9 százalékuk azonban elismerte, hogy rendszeresen elhallgat zsebbevágó információkat. 57 százalékuk esetén a bizalom viszont teljes, még sosem kellett elhallgatniuk vagy hazudniuk a párjuknak pénzügyekben.

Bár a közös kassza ötletét a válaszadók 31 százaléka (házasok esetén 44 százalék) kifejezetten jó ötletnek találja, a legtöbb válaszadónak külön bankszámlája van (57 százalék) és mindössze 24 százalék vezet csak közös számlát.

A párok legfontosabb pénzügyi döntései bevallottan jellemzően közösen születnek (59 százalék), a házasságban élőknél ez az arány még magasabb (65 százalék). A párok leggyakrabban lakásvásárlásra és utazásra gyűjtenek együtt, de gyakori a nyugdíjcélú megtakarítás, az autóvásárlás, illetve fontos a gyerekek anyagi támogatása is. Az Erste arra is kíváncsi volt, mihez kezdenének a párok, ha övék lenne a főnyeremény a lottón. A legtöbben itt is a házvásárlást jelölték meg, amit az utazás, a befektetés, a család támogatása, valamint az adományozás követ.

„A tanulmányból is látszik, hogy a szerelmes összetartozást csak erősítik a közösen meghozott jó pénzügyi döntések. Az Erste most ebben is segít ingyenes befektetési számla ajánlatával – mondta el Cselovszki Róbert, a bank vállalati és pénzügyi piacok üzletágának vezetője. Az Erste Future befektetési program keretében akár kisebb összeget is félre lehet tenni rendszeresen az előre összeállított, az átlagember számára is könnyen érthető befektetési csomagokban. A befektetésre szánt összeget a bank rendszeresen és automatikusan átvezeti a folyószámláról az értékpapírszámlára, és ott automatikusan be is fekteti azt a választott csomaghoz tartozó befektetési alapokba.