Mi folyik az Aldiban, Tescóban, Lidlben: már most elfajult az árháború, ki nyúl először a csodafegyverhez?

Május közepén máris találkozhatunk görögdinnyével a hazai boltokban, de mivel még nincs itthon szezonja, egyelőre a jóval magasabb árú import terméket vihetjük haza, ha nem bírjuk ki a nyári hónapokig. Apáti Ferenc, a Fruitveb elnöke elmondta lapunknak, hogy sajnos itthon egyre kisebb a dinyne termőterülete, Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője pedig arra világított rá, miért lehet idén drágább a dinnye, mint tavaly volt.

Habár a naptár még csak májust mutat, a boltokban máris találkozhatunk görögdinnyével. Ez nem számít ugyan újdonságnak, de az biztos, hogy még nem a hazait fogyaszthatjuk belőle: de akkor mi az oka annak, hogy a naptári nyár előtt aki akar, ehet is ebből a gyümölcsből?

Mint a Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértőktől megtudtuk, egyszerre több országból is importálnak az üzletek görögdinnyét, de ez is az oka annak, hogy nem a nyári dömpingben megszokott árakat találjuk, hanem annál egyelőre magasabb árfekvésű dinnyét vihet haza, aki nem bírja ki az igazi szezonig. Megnéztük a már most dinnyét árusító boltok kínálatát, és arra kértük a szakértőket, hogy világítsák meg a dinnye hazai helyzetét.

Még jóval drágább a megszokott nyári árnál

Az áruházak legfrissebb akciós újságjait böngészve feltűnhetett, hogy négy nagyobb lánc is kínál már görögdinnyét. Bár származási országot nem írtak az ajánlatokhoz, az egészen biztos, hogy nem hazai terméket veszünk, ha máris dinnyére vágynánk: ennek a gyümölcsnek csak később indul a szezonja. Hogy honnan kapjuk akkor a nyári slágergyümölcsöt, azt megkérdeztük a szakértőktől, mindjárt ki is térünk rá.

Az ajánlatokat nézve elmondható, hogy a boltok nem igazán ígértek egymás alá, majdnem teljesen ugyanannyiért kapjuk meg a görögdinnye kilóját. Az Aldiban és az Auchanban 399, illetve 398 forintért mérik, a Tescóban pedig 389 forintért juthatunk hozzá. Kivételt képez a Lidl dinnyéje, aminek kilója 579 forintba kerül - igaz, hogy ez magszegény változat. Az áruházak egyébként nem csak a dinnyét, hanem más termékeket is komoly akcióban hirdetnek. Erről tegnap írtunk egy cikket, amit itt olvashatsz el újra:

Egyre kisebb a termőterület

A Pénzcentrum Apáti Ferencet, a Fruitveb elnökét arról kérdezte: mi az oka annak, hogy ennyire korán már találkozhatunk dinnyével. S ha nem magyar, akkor honnan érkezik a kedvelt gyümölcs? A szakmaközi szervezet elnöke azt írta: egyáltalán nem szokatlan a jelenség.

Május közepén nem szokatlan, hogy megjelenik az import dinnye az áruházláncokban. Ez egyértelműen nem magyar áru, általában Spanyolországból, Görögországból vagy Dél-Olaszországból érkező importról van szó. Lehetséges még az is, hogy Törökországból hoznak be dinnyét, de ennek a volumene általában nem meghatározó

- kezdte a válaszadást az elnök. Azt is hozzátette, hogy mivel kimondottan enyhe tavaszunk van, a magyar dinnyére sem kell annyit várni, mint amit megszoktunk már. Pontos időpont persze még így sincsen.

A meleg tavasz miatt valamivel előrébb tart a görögdinnye a szokásosnál (különösen a tavalyi, egész Európában kissé megkésett szezonhoz képest), de olyan sok függ az időjárás további alakulásától, hogy egyelőre korai lenne nyilatkozni a szezonkezdet időpontjáról. Ami támpont lehet, hogy 2023-ban július 10. körül indult a piacokra a szabadföldi (alagutas) görögdinnye szállítása jelentősebb tételekben

- tette hozzá a szervezet elnöke.

Apáti Ferenc azt is elárulta, hogy a dinnyetermesztés egyre kisebb területen zajlik hazánkban. 2022 kimondottan rossz évnek számított,

A hazai termőterület 2019 óta folyamatosan tartó csökkenése (különösen a 2022-es, drasztikus visszaesést követően) tavaly visszafordult egy 10% körüli növekedéssel: a 2022-es 2635 hektáros görögdinnye-termőterület 2023-ra 2870 hektárra bővült. Ennek a növekedésnek a motorja Kelet-Magyarország volt: itt 25-30%-kal nagyobb területen termesztettek görögdinnyét, míg az ország többi termesztőkörzetében a 2022-es területhez képest legfeljebb pár százalékos ingadozás volt. Az országos termőterület örvendetes, 10% körüli növekedése ellenére sem érte még el a 2021-es szintet (3500 hektár), ráadásul a jóval magasabb munkaerőigényű sárgadinnyénél területcsökkenéssel is kellett számolni (a 2022-es 350 után 2023-ban körülbelül 315 hektáron foglalkoztak ezzel a kultúrával). Magyarországon a 10 kg/fő/év körül alakuló belföldi fogyasztáson (100 ezer tonna) túl tavaly egy nagyjából 30 ezer tonna körüli export-árualap jött ki a 130 ezer tonna körüli görögdinnye-termésből

- írta kérdésünkre Apáti Ferenc.

Drágább lesz idén a magyar dinnye is

Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője azt mondta: az enyhe tavasz miatt valóban számíthatunk majd korábban is magyar dinnyére.

A szokatlanul enyhe tavasz minden növényi kultúrában előbbre hozta a vegetációs időszakot, a termelők elmondása szerint növényfajtól függően 2-4 héttel "előbbre járunk", mint a szokásos menetrend. Mindezek miatt könnyen előfordulhat, hogy a hagyományosan július elejétől induló magyar dinnyeszezon is előbb kezdődik, és már június második felében megjelennek az első, hazai termelésből származó tételek az üzletekben és a piacokon

- mondta megkeresésünkre a főszerkesztő. Arra is kitért, hogy idén várhatóan többet kell majd fizetnünk a dinnyéért, de azért nem lesz számottevő a drágulás.

A magyar dinnye megbízhatóan jó minőséget képvisel régóta, ráadásul a termelők az elmúlt években fajtaválasztásban és technológiai szinten is előre tudtak lépni. Várható, hogy az általános költségemelkedés miatt valamelyest drágul a dinnye a tavalyihoz képest, ez azonban valószínűleg nem lesz jelentős áremelkedés. Fontos megjegyezni, hogy a vásárlói szokások jelentősen átalakultak az elmúlt 15-20 évben, amelyhez mára jól alkalmazkodtak a termelők is. A régebben keresettnek számító, nagy méretű, 8-10 kilós dinnyék népszerűsége mára alábbhagyott, évek óta inkább a kisebb, 3-5 kilós, úgynevezett "fridzsiderdinnyéket" vásárolják a vevők. Az utóbbi években előretörtek a különlegesebb, így például a magnélküli, illetve sárga húsú görögdinnyék is a hazai piacon

- zárta gondolatait Braunmüller Lajos.

Nem újdonság tehát, hogy a görögdinnyét már májusban is megvezetjük a boltokban, ám aki inkább igazi magyar terméket enne ebből a gyümölcsfajtából, az bizonyára várni fog kicsit. Kiderült az is, hogy ugyan drágább lesz, mint tavaly volt, de komoly zsebbenyúlást azért nem fog igényelni, ha ezzel hűtenénk majd magunkat a nyári hőség közepén.