Kiderült a súlyos igazság a magyar ásványvízről: ezért isznak egyre többen csapvizet helyette

Egy üveg ásványvíz megvásárlása a világban sok helyen olyan luxus, amit akárki nem engedhet meg magának. Magyarország nem tartozik ezek közé az országok közé, ellenkezőleg. A legtöbben csak akkor szembesülnek azzal, hogy milyen szerencsés hazánkban az ásványvíz árfekvése, amikor külföldre utaznak. Mutatjuk, hogy milyen horroráron van egyes országokban az ásványvíz, és hogy melyek azok a szerencsés országok, ahol nem luxus palackos vizet venni.

A víz világnapján minden az élő vizekről, illetve az ivóvízről szól, melyeket számos nézőpontból lehet vizsgálni. A Statista most a GlobalProductPrices.com adatai alapján azt elemezte, hogy a világ országaiban mennyibe kerül egy palack ásványvíz. Az összehasonlításból kiderült, hogy amíg a világ egyik felén filléres tétel az ásványvíz, máshol igazi luxusnak számít. Magyarország sincs rossz helyen az ásványvíz rangsorban, ezt azonban a magyar vásárlók hajlamosak elfelejteni. Gyakran csak akkor döbbenünk rá, milyen szerencsénk van az ásványvíz árakkal hazánkban, ha külföldön kell ásványvizet venni.

A vizsgált 92 ország közül a Fülöp-szigeteken a legdrágább a 1,5 literes palackos ásványvíz, 2,02 amerikai dollár a 2022 szeptemberi árak alapján. Ehhez képest Egyiptomban ennek töredéke, 0,14 dollár átlagosan az üveges ásványvíz ára. Az országok átlaga 0,7 dollárra jött ki, ehhez képest Magyarországon még szerencsénk van: mindössze 0,41 dollár volt egy palack víz. Bár azt hozzá kell tenni, hogy 2022 szeptemberében a dollár átlagos árfolyama 407,82 forint volt, vagyis elég magas, ehhez képest a mai árfolyam 361 forint környékén mozog.

Így az ásványvíz rangsorban Magyarország 92 országból a 23. legolcsóbb, az áraink az ukrán, illetve a ciprusi árakat közelítik leginkább Európából. A világ legolcsóbb és legdrágább palackos vize között több mint tízszeres különbség adódhat. Azonban nem is kell messzire menni, hogy a magyarok számukra meglepő vízárakkal találkozzanak: egy olaszországi, vagy spanyolországi nyaraláson, erdélyi kiránduláson is szembesülhetnek, hogy nem mindenhol olyan olcsó a palackos víz, mint nálunk:

A Statista világtérképet is készített a rangsor alapján. Ebből is látszik, hogy Európán belül is szerencsésnek mondható a magyarországi ásványvíz árfekvés, sok országban jóval többet kell érte fizetni. Legrosszabb helyzetben Európában a norvégok, finnek, luxemburgiak, svájciak vannak, ahol 1 dollárnál is magasabb az ásványvíz átlagára.

Magyarországon sincs már akkora olcsóság

2022 szeptemberében még biztosan olcsónak számított az ásványvíz Magyarországon, azóta azonban nagyot fordult a világ. A rekordinfláció elérte az ásványvizeket is. Bár nem feltétlenül tűnik fel a kenyér, a tojás, a paradicsom, a sajt vagy más tejtermékek, húsáruk drágulása mellett, az ásványvíz is jelentősen megdrágult.

2022 februárjában még 125-126 forint volt az ásványvizek átlagára, 2023 februárjában már 170-172 forint. Ez 36-36,5 százalékos áremelkedést jelent egyetlen év alatt. Ez alapján feltételezhető, hogy Magyarországon sem olyan megfizethető már az ásványvíz, mint a fenti elemzés mutatta a fél évvel ezelőtti számok alapján.

Így nem csoda, ha a vásárlók már nem vesznek annyi ásványvizet. A KSH adatai szerint a fogyasztás már 2020-ban is visszaesett. 2018-ban még 88,3 liter volt az éves átlagos ásványvízfogyasztás fejenként, 2019-ben ez 98,9 literre emelkedett. 2020-ban csökkent 97,3 literre. Friss adatok még nincsenek, azonban azt most is lehet tudni, hogy a lakosság a rekordinfláció óta ott spórol, ahol tud.

Ha most megvenne magának valaki 365 palacknyi vizet a következő egy évre, az a KSH átlagáron 62 780 forint kiadást jelentene. Míg ha vesz egy vízszűrő kancsót, az sokkal kisebb kiadás egy teljes évre számítva a szűrőcserékkel együtt - ráadásul nem termelődik annyi műanyag hulladék sem. A magas ásványvízárak és a fenntarthatósági szempontok miatt ezért egyre többen dönthetnek úgy a jövőben is, hogy palackozott helyett szűrt csapvizet isznak.

Tényleg egyre népszerűbb a csapvíz?

Magyarországon a háztartások ivóvízfogyasztása a rendszerváltást követően - alapvetően az áremelések hatására - gyors tempóban csökkent. Az 1990-ben mért közel 580 millió köbméter után a 2014-es 315,6 millió köbméter jelentette a mélypontot, azóta viszont újra növekedésnek indult a fogyasztás, nem kis részben mind gyakoribbá vált aszályos évek miatt. Jelenleg közel 100 liter az egy főre eső napi vízfogyasztás, ami nem tűnik kevésnek, de az EU-ban így is az egyik legalacsonyabb értéknek számít - közölte az LG.

A vízfogyasztás növekedéséhez nemcsak az aszály, hanem a koronavírus járvány is hozzájárulhatott, hiszen sokkal többet tartózkodtak otthon az emberek, így több csapvizet is fogyasztottak. Az árnövekedés most még nagyobb löketet adhat az ivóvíz fogyasztásnak.