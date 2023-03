Működik a legális rezsitrükk: kevesen lépik meg, pedig rengeteget visszavesz a fogyasztából

Az elmúlt években megfordult Magyarországon a lakossági ivóvízfogyasztás csökkenő trendje, miközben a mind gyakoribb aszályos időszakok miatt is szükség lenne a takarékoskodásra. A március 22-i Víz Világnapja alkalmából szakértők most összegyűjtötték, mit tehetünk otthonunkban azért, hogy mérsékeljük vízhasználatunkat.

Magyarországon a háztartások ivóvízfogyasztása a rendszerváltást követően - alapvetően az áremelések hatására - gyors tempóban csökkent. Az 1990-ben mért közel 580 millió köbméter után a 2014-es 315,6 millió köbméter jelentette a mélypontot, azóta viszont újra növekedésnek indult a fogyasztás, nem kis részben mind gyakoribbá vált aszályos évek miatt.

Jelenleg közel 100 liter az egy főre eső napi vízfogyasztás, ami nem tűnik kevésnek, de az EU-ban így is az egyik legalacsonyabb értéknek számít. Ugyanakkor épp a tavalyi rendkívüli szárazság is rámutatott arra, hogy továbbra is szükség van a takarékoskodásra. Egyrészt azért, mert hosszan tartó aszály idején akadozhat az ellátás, másrészt pedig azért, mert az ivóvíz előállítása, a háztartásokba történő eljuttatása energiafelhasználással jár. Az LG szakértői most könnyű spórolási tippeket gyűjtöttek össze.

Ha otthon vagyunk, az is növeli a fogyasztást

Persze nem csak a hőség miatt szembesülhetünk magasabb vízszámlával. A brit vízvédelmi szervezet, a Waterwise riportja szerint az Egyesült Királyság 35 százalékos növekedést tapasztalt a napi vízfogyasztásban a Covid-lezárások idején.

A több otthon töltött idő azt is eredményezte, hogy a vízfogyasztás napi csúcsa teljesen eltűnt, hiszen az emberek napirendje sokkal rugalmasabbá vált, másfelől – mivel a bezártság miatt a saját kertek, teraszok fontos szerepet kaptak a lakók mentális egészsége szempontjából - a locsoláshoz is több vizet használtak a polgárok.

Így tudunk hatékonyan spórolni

Legyen szó hőségről vagy a home office hatásairól, a spórolás elkezdéséhez érdemes alaposabban megvizsgálni a legfőbb vízfogyasztó tevékenységeket. Az Environment Magazine elemzése alapján beltéri vízhasználatunk 19 százalékáért a mellékhelyiség, 15 százalékáért a mosógép, 12 százalékáért a fürdés, 11 százalékáért pedig a csapok felelősek.

A vízfogyasztást kétféle módon csökkenthetjük: szokásaink megváltoztatása nem kerül semmibe, a túl sok vizet használó berendezéseink lecserélése pedig megtérülő beruházást jelent. Az elemzés szerint a következő módszerek segíthetnek a leghatékonyabban: víztakarékosabb WC-k és mosógépek, csaptelepek és zuhanyfejek használata, csak teljes adag szennyesek mosása és a WC-öblítések számának csökkentése. A régebbi toalettek például akár 22 liter értékes ivóvizet is elpazarolhatnak egy öblítéshez.

Sokat spórolhatunk azzal, ha fürdés helyett a zuhanyzást választjuk – azzal tesszük a legjobbat, ha ennek idejét is 5 percre korlátozzuk, a szappanozás idejére pedig akár el is zárhatjuk a csapot. Azoknak, akik csapvizet isznak, érdemes odafigyelniük arra, mennyi ideig folyatják a csapot, mielőtt megtöltik a poharukat a már hideg vízzel. Takarékos megoldás lehet, ha a csap alapos kiengedése helyett egy kancsóba, palackba töltve inkább a hűtőbe rakjuk a vizet.

E szabályok betartásával akár felére is csökkenthetjük a vízfogyasztásunkat, ami hosszú távon a környezetünknek és a pénztárcánknak is jót tesz.

Bízzuk a mosogatást a gépre

Bár sokak számára még mindig meglepő lehet, sok vizet spórolhatunk azzal is, ha a kézi mosogatás helyett inkább a mosogatógépre bízzuk az edények tisztítását. Ha az egész EU átállna kézi mosogatásról gépire, több mint 6,142 milliárd liter ivóvizet is meg lehetne takarítani – ez a mennyiség 2,5 millió olimpiai úszómedence feltöltéséhez is elegendő lenne.

Egy korszerű mosogatógép alkalmazásakor ráadásul az edényeket nem szükséges előáztatnunk, elegendő az ételmaradékot eltávolítanunk róluk: a rendszeresen és feleslegesen alkalmazott előáztatással évente akár 22 000 liter vizet is elpazarolhatunk. Ha energiatakarékos mosogatógépet vagy gőzmosogatógépet választunk, még több vizet spórolhatunk meg.

Mossunk okosan

Meglepően sokat számít a vízhasználat szempontjából az is, hogy milyen mosógépet használunk.

A mai átlagos, korszerű készülékek 7 kg-os töltet mosásához 220 mosási ciklust számolva évi 10-12 köbméter vizet használnak fel, míg a régebbi, csupán 4-5 kg-os kapacitású gépek kétszer ennyit is fogyaszthatnak. A nagyobb kapacitású gépekkel egyszerre nagyobb adag szennyest tisztíthatunk, azaz kevesebb mosási ciklust kell elindítanunk, de ha nem gyűlik össze a mosnivaló, akkor sem kell aggódnunk. A fejlettebb gépekben súlyautomatika méri le a szennyes ruhát, ami a töltet méretéhez igazítja – kevesebb ruha esetén csökkenti – a vízfelhasználást. Egy új és nagyobb kapacitású mosógépet választva így — a használat gyakoriságától és a helyi tarifától függően — akár évi 10-12 ezer forintot is megspórolhatunk a víz- és csatornadíjon

– mondta el Kékesi Martin, az LG háztartási elektronikai szakértője.