Így ehetsz potom pénzért az ország legmenőbb éttermeiben: már elindult a roham!

Március 9. és 19. között rendezik meg a tavaszi Étterem Hetet, melyre már most több tízezren regisztráltak. A koncepció lényege, hogy közép- és felsőkategóriás éttermek menüjét kóstolhatják meg az érdeklődők egy egészen kedvezményes áron, előzetes regisztációt követően. Kiss Zoltán az eseményt szervező DiningCity étteremajánló képviselője a Pénzcentrumnak beszélt a rendezvény részleteiről és arról, miért lenne fontos, hogy a magyar vendégekre is figyelmet fordítsanak az éttermek.

Márciusban 11 napon át rendezik meg a tavaszi Országos Étterem Hetet, melyhez összesen 157 vendéglő csatlakozott már, ahol és kedvező, fix árú menüsorokkal várják azokat, akik asztalt foglalnak a rendezvényre. A vendéglátóhelyek évek óta három kategóriában mutatkoznak be: idén a top kategóriában 5900 forinttól, a prémium kategóriában 7900 forinttól, az exkluzív besorolású éttermekben pedig 9900 forinttól kínálják a menüsorokat, szervizdíjjal együtt.

A tavaszi rendezvény nagy újdonsága, hogy több, a Michelin által ajánlott, illetve Bib Gourmand minősítéssel rendelkező étterem is ott lesz a résztvevők között: az etyeki Rókusfalvy Fogadó, a balatonszemesi Kistücsök, a kéthelyi Lokal47, az egri Macok bisztró, a miskolci Avalon és Végállomás Bisztró.

Fontos, hogy kizárólag előzetesen, online lehet asztalt foglalni, aki tehát csak beesik az utcáról, az nem fog hozzájutni a kedvező áru menühöz, ugyanis maximalizálva van, hogy egy étterem óránként hány vendéget fogad. Ennek az az oka, hogy a promóció mellett az a’la carte vendégeket is ki tudják szolgálni. A regisztrált vendégek egy szűkített étlapról választhatnak egy-egy fogást a jellemzően 3-4 féle előételből, a 4-5 féle főételből és a 2-3 féle desszertből, méghozzá fix áron, 5900 és 9900 forint között, ám ebben az italok nincsenek benne értelemszerűen.

Jelen pillanatig már 24-25 ezer foglalás érkezett, és úgy tűnik, hogy a tavalyi eredményeket beérjük, nagy eséllyel meg is haladjuk a 30 ezret

- tudtuk meg Kiss Zoltántól, az Országos Étterem Hét egyik szervezőjétől A tavaly októberi árakhoz képest emelni kellett a menü árait: a legolcsóbbét ezer forinttal, a középkategóriás ára 6900 forintról 7900 forintra nőtt, a legdrágább menü árát viszont sikerült idén is 10 ezer forint alatt tartani.

Kiss Zoltán szerint az, hogy több étterem csatlakozott a kezdeményezéshez, mint legutóbb, nem feltétlenül azt jelenti, hogy most a bajba jutott vendéglátóhelyek kapkodnak a vendégek után, véleménye szerint ez ennél összetettebb kérdés.

Lokációja válogatja, hogy hol van visszaesés, hol nincs. Én úgy érzékelem, hogy Budapest belvárosában ez a jelenség nem tapasztalható, mivel rengeteg a külföldi turista, akik egy euróért 380 forintot kapnak. Nagyon olcsó most a külföldieknek Budapest. Persze a főváros külső részein lévő vendéglátóhelyek esetében más a helyzet, ott érzékelik a visszaesést.

Sokkal inkább a magyar vendégkör erősítésének szándéka áll a háttérben, ezért is csatlakoznak egyre többen. Akik korábban nagyrészt kizárólag külföldi vendégekre támaszkodtak, rájöttek a covid alatt, hogy egészen kiszolgáltatott ez a helyzet, amit egy nem várt esemény könnyen megboríthat. A külföldiekre építő a modell tehát sérülékenynek bizonyult. Abban az időben például rengeteg étterem jelentkezett be hozzánk, olyanok is, akik korábban nem kívántak csatlakozni ehhez a programhoz.

A Covid miatt, annak hatására nagyon sok étterem felismerte, hogy igenis fontos a magyar vendégkört is ápolni, szélesíteni, és megismertetni velük a kínálatukat a különböző gasztrorendezvények alkalmával.