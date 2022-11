Megharagudtak a magyar nyugdíjasok a Lidl-re: áll a báll a diszkont kasszái körül

Biró Attila Link a vágólapra másolva

Budapesten egy VII. kerüli Lidl diszkont kapcsán robban a bomba a javában szép korú magyar vásárlók körében: a cég ugyanis október 13-tól teszt jelleggel 10 automata kasszát üzemelt be úgy, hogy közben csak egyetlen hagyományos pénztár működött. A bolthoz közel lakó, főleg idősebb korú lakosság viszont arra panaszkodott, hogy tapasztalataik szerint van, hogy csak ezek az automaták működnek, és ez sok esetben gondot okoz például fizetéskor (készpénz vs. bankkártya). A helyi idősek védelmében a kerületvezetés egyeztetést kezdeményezett a diszkontlánccal, a témát illetően viszont a Pénzcentrum is megkereste őket. Mutatjuk, hogy áll jelenleg a Lidl önkiszolgáló kasszásítása országszerte, mire számíthatnak a magyar vásárlók a jövőben.

Még október 26-án fogtunk el egy Facebook-bejegyzést, amiben Dr. Beleznay Zsuzsanna, Terézváros kereskedelemért, turizmusért és köztisztaságért felelős alpolgármestere arról tájékoztatott, több szépkorú terézvárosi lakos jelezte feléjük, hogy a Lövölde téri Lidl áruházban már csak automata pénztárak üzemelnek, amelyek nagy kihívást jelentenek az idős, sok esetben még bankkártyával sem rendelkező vásárlók számára. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Időközben, négy napja, november harmadikán Soproni Tamás, a kerület polgármestere is közzétett egy bejegyzést, melyben azt írja, a Lövölde téri Lidl a közelmúltban teljesen automatizálta a pénztárait, ami különösen nagy problémát jelent az idős, sok esetben még bankkártyával sem rendelkező vásárlók számára. A polgármester arról is tájékoztatott, hogy az önkormányzat nevében Szász Károly idősügyi tanácsnok és Dr. Beleznay Zsuzsanna már egyeztetett a Lidl üzletvezetésével, és arra kérték őket, hogy vegyék figyelembe, hogy sok környékbeli idős lakónak csupán ez az egyetlen bevásárlási lehetősége van, és igényelnek legalább egy valódi, hagyományos kasszát. A Lidl ígéretet tett a kérdés kivizsgálására. A szóban forgó üzlet és az önkiszolgáló automaták kapcsán a Pénzcentrum is megkereste a diszkontot, hogy valóban klasszikus kassza és kasszás nélkül üzemel-e a Lövölde téri üzlet, illetve megkérdeztük őket arról is, hogyha az országos lefedettségüket nézzük, akkor hány üzletben találhatók önkiszolgáló kasszák, és mit terveznek ezen a téren a jövőben. Kasszaháború A Lidl arról tájékoztatta lapunkat, hogy a vásárlói igényeket szem előtt tartva döntött úgy, hogy a hagyományos kasszarendszerek mellett bevezeti áruházaiban az önkiszolgáló kasszákat is, hogy megkönnyítse, egyszerűbbé és gyorsabbá tegye a bevásárlást. A diszkontláncnak jelenleg összesen 192 üzlete van Magyarországon, amiből összesen 66 áruházban összesen 398 önkiszolgáló kassza működik - tájékoztatta a Pénzcentrumot az üzlet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hazánkban az üzletek mintegy 34 százalékában van csak önkiszolgáló kassza, tehát a boltok kétharmadában egyáltalán nincs is. Azt is megtudtuk, hogy ahol vannak önkiszolgáló kasszák, ott általában 6-8 hagyományos kassza mellett kerültek kialakításra a 6 db önkiszolgáló kasszából álló zónák, melyek egy része kártyás vagy vegyes (kártya és készpénz) fizetési móddal működik. A Lidl vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a jövőben mely áruházak estén lehetséges a hagyományos mellett önkiszolgáló kasszák telepítése - írta válaszában a kiskereskedelmi lánc. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Mi a helyzet a Király utcában? Kifejezetten a Király utcai áruházról azt a tájékoztatást kapta szerkesztőségünk, hogy ott teszt jelleggel október 13-tól 10 db önkiszolgáló és egy hagyományos kassza várja a vásárlókat. Válaszaiban tehát a Lidl nem erősítette meg, hogy ténylegesen klasszikus kassza nélkül működne ott a bolt, sőt, azt írták, hogy a 10 darab önkiszolgáló kassza mellett működik hagyományos is. A diszkont válaszai alapján tehát nem állja meg a helyét az az állítás, hogy teljesen automatizálták volna a kasszáikat az október 13-i tesztidőszaktól kezdve. Azt viszont el tudjuk képzelni, hogy a szóban forgó egy hagyományos kassza nem működött mondjuk a nyitvatartás minden percében, és ez okozhatott fejtörést olyan vásárlóknak, akiknek vagy túl sok termék volt a kosarában vagy mondjuk csak készpénzzel és csak klasszikus kasszában szettek volna fizetni. A Lidl egyébként arról is tájékoztatta a Pénzcentrumot, hogy a vállalat azért döntött az átalakítás mellett, mert a bolt adottságaiból adódóan a vásárlók így gyorsabban intézhetik bevásárlásaikat, gyorsabb az áthaladás a pénztáraknál és lerövidül a várakozási idő. A konkrét bolttal kapcsolatban azt is megtudtuk, hogy az üzletben 4-5 munkatársa segíti a vásárlókat a készülékek használatában, a termékek beolvasásánál vagy akár a fizetésnél. A vállalat figyelemmel követi a vásárlói visszajelzéseket, melynek függvényében felülvizsgálja döntését és amennyiben úgy ítéli meg, megteszi a hagyományos kasszák visszaállításához szükséges lépéseket - hívta fel a figyelmet a diszkontlánc, akik elmondták azt is, az önkiszolgáló kasszák bevezetése az áruházi dolgozói létszámot semmilyen formában sem befolyásolja. Kitértek arra is, az új kasszarendszer működése és a felhasználóbarát felület kezelése egyszerű, így az érintett áruházakban a bevezetés óta egyre több vásárló választja ezt a fizetési lehetőséget, használatuk és kedveltségük folyamatosan növekszik. Mindazonáltal a vállalat kiemelte, munkatársaik folyamatosan segítik a vásárlókat a készülékek használatában.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK