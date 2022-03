Változások jöhetnek a vidéki csomagszállításnál: megszólalt a GLS és a FoxPost

A COVID 2 éve robbant be hazánkba, váratlan helyzetekbe sodorva a vállalkozásokat és a magánszemélyeket egyaránt. Az első hullám idején ugrásszerűen megugrott a házhoz rendelt csomagok száma azok körében is, akik eddig egyáltalán nem, vagy ritkán rendeltek online.

A vidéki csomagküldés is változott a koronavírus alatt, 2020-ban a GLS Hungary 46 százalékos árbevétel-növekedést ért el, míg a Foxpost csomagforgalma 2021-ben 60 százalékkal nőtt. Bár a vidéki csomagküldések száma lassabban emelkedeett, mára ez már kiegyenlítődött.

A Hello Vidék nem csak arra kereste a választ, hogy az első járványhullám óta hogyan alakult vidéken a csomagszállítási és a csomagautomatás szolgáltatások igénybevétele, hanem arra is, hogy változnak-e majd az árak. Ezért megkeresték a GLS Hungary-t és a Foxpost Zrt-t. A különböző változások mellett többek között az árak változásáról is szó volt.

Farkas Gergely, a GLS Hungary ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy általánosságban elmondható, hogy a piaci trendeket is figyelembe véve a GLS-nél évről évre magasabb csomagszámmal terveznek, és annak érdekében, hogy továbbra is a már megszokott szolgáltatást tudják nyújtani az ügyfelek számára, szükség van az infrastruktúránk folyamatos fejlesztésére. Ennek vannak bizonyos többletköltségei az éves működésre nézve, csakúgy, mint a gazdasági változásoknak, például az infláció és béremelések.

Bengyel Ádám, a FoxPost vezérigazgató-társalapítója is megszólalt az árakról. Mint mondta a szolgáltatásuk ára hosszú idő után, idén év elején változott, hiszen az infláció mértéke, az üzemanyag árak emelkedése, a forint gyengülése - ami kihat a bérek reál értékére - arra késztetette őket, hogy felelősen döntsenek az árakról. Ezen kívül kiemelte, hogy a 2022-től bevezetésre kerülő áraikat pedig továbbra is biztosítani tudják - fenntartható fejlődés mellett – a sokoldalú logisztikai szolgáltatásukat.