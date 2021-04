Sajátmárkás ruhakollekcióval támad az Aldi: Magyarországra is megérkezhet?

Sajátmárkás ruhakollekciót vezetett be az Aldi az Egyesült Királyságban: a boltlánc rajongói a pulóvertől a papucsig szinte mindent megtalálnak. A Pénzcentrum megkérdezte a magyar leányvállalatot, hogy nálunk bevezetik-e az újdonságokat. Korábban a Lidl sajátmárkás ruháiért és kiegészítőiért őrültek meg a magyarok.

Gyorsan körbement az interneten, hogy a Lidl után már az Aldi is sajátmárkás ruhakollekciót dobott piacra. Nagy-Britanniában jelentek meg a boltlánc logójával elltott pulóverek, papucsok és más kiegészítők, amelyekre a Mylondon szerint az Aldi-rajongók azonnal le is csaptak.

Árak tekintetében sem vészes az új kollekció: átszámolva egy pár zokni kb. 600 forintba kerül, míg az aldis pulcsikért kb. 6200 forintot kellett fizetni, a pizsama pedig kb. 5400 forintba kerül a szigetországi Aldiban.

A Pénzcentrum megkérdezte a hazai leányvállalattól, hogy tervezik-e Magyarországra is elhozni az Aldi-kollekciót. Aki már rákészült a pulcsikra és zoknikra, annak van egy rossz hírünk, ugyanis azt közölték, hogy

az Aldi Egyesült Királyságban található üzleteiben kínált sajátmárkás ruhakollekció Magyarországon nem lesz elérhető.

Tréfából indult az egész

Emlékezetes, hogy Magyarországon hatalmas sikert aratott a Lidl sajátmárkás ruhakollekciója, ami tulajdonképpen egy viccből kerekedett: 2019-ben április elsején a németországi boltlánc viccből posztolt egy photoshoppolt sportciőt a Facebook-oldalára, ám ez akkora sikert aratott a vásárlók körében, hogy a Lidl 400 darabot le is gyártatott, és egy nyereményjáték keretein belül osztották ki a vásárlóknak.

A cipők azóta nagyobb volumenben is megjelentek a polcokon, Belgiumban például pillanatok alatt elfogyott 200 ezer darab, és a hollandoknál is hatalmasat ment a cipő. Volt olyan, aki tízszeres áron akarta továbbértékesíteni a Lidl-cipőt, mert már egyszerűen nem lehetett kapni.

A Lidl legendás sportcipője 4999 forintba került itthon, de volt zokni is 449 forintért. Ha valakinek Lidl-ös pólóra fájt a foga, az 1499 forintért kaphatta meg. Hazánkban is kapható lesz a sajátmárkás női leggings is 1599-ért, és a Lidl-papucsot is piacra dobják 1999 forintért.

Címlapkép: Aldi