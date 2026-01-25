2026 elején a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 4,4 százalék körül alakul, miközben több ágazatban tartós munkaerőhiány nehezíti a működést.
Szociális hozzájárulási adó 2026-ban: az adó alapja, mértéke, befizetésének módja a NAV felé
Változik a szociális hozzájárulási adó törvény: a főállású egyéni és társas vállalkozók esetében 2026. január 1-től megszűnik a korábban alkalmazott 112,5%-os szorzó, helyette a szociális hozzájárulási adó alapja legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum 100%-a lesz. Az újításnak köszönhetően csökkennek a vállalkozók terhei, átláthatóbbá válik az adó megfizetésének rendszere, illetve egyszerűbb lesz a szochó számítása és az adó bevallása is. Nézzük, melyek a szociális hozzájárulási adó 2026 évi legfontosabb tudnivalói, kinek, mennyit és hogyan kell fizetnie!
2026. január 1-től számos pontban módosulnak a magyarországi adózási szabályok: többek között változnak a társasági adó, az iparűzési adó, az áfa, a kisvállalati adó, a személyi jövedelemadó és a szociális hozzájárulási adó szabályai is. Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudni a szociális hozzájárulási adó mértéke és az adó alapjának számítása kapcsán. Mutatjuk, hogyan történik a szocho bevallása és befizetése, milyen NAV szociális hozzájárulási adó beszedési számlaszámra kell utalni a szocho összegét.
Mi a szociális hozzájárulási adó lényege, ki fizeti?
A magyar adórendszer megkülönbözteti a munkavállalói és a munkáltatói járulékokat. A munka törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók munkavállalói járulékai közé soroljuk az általánosan 15% mértékű személyi jövedelemadót és a 18,5% mértékű társadalombiztosítási járulékot (ezekre egyéni alapon különböző járulékkedvezmények érvényesíthetők), amelyek a dolgozó bruttó havi béréből automatikusan levonásra kerülnek. A bruttó havibért terheli ezen felül a szociális hozzájárulási adó (röviden csak szocho) nevű munkáltatói járulék is, melynek általános mértéke 13% - ezzel együtt számítandó a teljes munkáltatói bérköltség.
A szociális hozzájárulási adó a mai formájában 2019 óta létezik, szabályrendszerét a 2018. évi LII. törvény határozza meg (ekkortól vonták össze a korábbi szochót az egészségügyi hozzájárulási adóval), összegéből az állami szervek működését finanszírozzák. A szociális hozzájárulási adó alanyai a következők:
- munkáltatók és kifizetők (olyan természetes vagy jogi személyek, akik másik természetes személlyel adófizetési kötelezettséget eredményező jogviszonyban állnak);
- egyéni és társas vállalkozók (kivéve azok, akik özvegyi nyugdíjban vagy saját jogukon öregségi nyugdíjban részesülnek);
- őstermelők (kivéve azok, akik előző évben mezőgazdasági kistermelők voltak);
- munkaerő-kölcsönzés esetén a kirendelést elrendelő személyek.
Az említett adóalanyoknak a következő jogviszonyok bármelyikének fennállása esetén kell szochót fizetnie:
- hagyományos munkaviszony;
- szövetkezet és természetes személy viszonya (az oktatást kivéve);
- gazdálkodó szervezet és tanulószerződéses tanuló közötti jogviszony;
- ügyvédi, közjegyzői, végrehajtói iroda vagy egyéni cég és annak tagja között fennálló tagi jogviszony;
- közkereseti, betéti és korlátolt felelősségű társaság, közös vállalat, egyesülés, európai gazdasági egyesülés, szabadalmi ügyvivői társaság, szabadalmi ügyvivői iroda és annak tagja, mint természetes személy között fennálló jogviszony;
- egyházi jogi személy és az egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy közötti jogviszony;
- szociális biztonsági rendszerek koordinálásához fűződő jogviszony.
Szociális hozzájárulási adó 2026: változik a vállalkozói adóalap-számítás
A szociális hozzájárulási adó törvény esetében 2026. január 1-től hatályba lépő változás, miszerint a főállású társas és egyéni vállalkozók esetében megszűnik a korábban alkalmazott 112,5%-os szorzó (ezzel a társadalombiztosítási járulék alapjához képest határozták meg az érintett vállalkozók szocho alapját). Ehelyett
a szochó alapja esetükben legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum 100%-a lesz.
A szochó változásnak köszönhetően átláthatóbbá és egyszerűbbé válik a vállalkozók által fizetendő teher kiszámítása, illetve csökken a havonta fizetendő szociális hozzájárulási adó összege is. Szintén fontos, 2026-tól érvénybe lépő változás (az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény vonatkozó jogszabályait is érinti), miszerint immár
nem csak az átalányadózó egyéni vállalkozóknak, hanem a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozóknak is negyedévente kell szochó bevallást benyújtaniuk.
Ennek köszönhetően megszűnik a különbség a szocho fizetésénél az eltérő adózási módot választó egyéni vállalkozók között. A negyedéves szociális hozzájárulási adó bevallásban havi lebontásban kell feltüntetni a fizetendő közterhet. Az adott negyedévre vonatkozó szochót mindig a bevallási határidővel megegyező időpontig, vagyis a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig kell megfizetni.
Érdemes megemlítenünk továbbá, hogy változott a szocho tartós megbízási jogviszony esetén is (ez egy újonnan bevezetett fogalom a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvényben). Esetükben a mindenkori minimálbér 30%-nak megfelelő összeg (2026. január 1-től ez 96 840 Ft-nak felel meg) a szocho minimális alapja. A szociális hozzájárulási adó 2025-ben is több ponton módosult: a tavalyi változásokról korábbi cikkünkben írtunk részletesen.
Mennyi a szociális hozzájárulási adó mértéke?
Ahogy a korábbiakban elárultuk: a szociális hozzájárulási adó általános mértéke 2022 óta változatlanul 13%, amelyet a munkáltatónak alkalmazottja bruttó bére után kell megfizetnie. Nézzük, mit jelent ez a gyakorlatban minimálbér, garantált bérminimum és magasabb fizetés esetén!
- Szocho minimálbér után: a minimálbér 2026-ban havonta bruttó 322 800 Ft, amelyből 15+18,5%, összesen 33,5% munkavállalói járulékot vonnak le (a nettó minimálbér 214 662 Ft), a munkáltató pedig 13% szochót fizet (41 964 Ft-ot) - így a teljes munkáltatói bérköltség 364 764 Ft-ra jön ki havonta.
- Szocho garantált bérminimum után: a garantált bérminimum 2026-ban havonta bruttó 373 200 Ft, amelyből 33,5% munkavállalói járulékot vonnak le (a nettó garantált bérminimum 248 178 Ft), a munkáltató pedig 13% szochót fizet (48 516 Ft-ot), így a teljes munkáltatói bérköltség 421 716 Ft-ra jön ki havonta.
- Szocho magasabb fizetés után: ha egy munkavállaló bruttó havi keresete 1 000 000 Ft, esetében a 33,5% mértékű munkavállalói járulék levonása után nettó 665 000 Ft marad a zsebében; a bére utáni 13% szocho 130 000 Ft, így a teljes munkáltatói bérköltség bruttó 1 130 000 Ft havonta.
A szochó esetében a járulékfizetés alsó határa a tárgyhó első napján érvényes minimálbér 30%-a, ami 2026-ban 96 840 Ft (törthónap esetén ennek időarányos része után fizetendő). A szociális hozzájárulási adó plafonja mindig az adott évre vonatkozó bruttó minimálbér huszonnégyszerese, ami 2026-ban 7 747 200 Ft-nak felel meg.
A szocho általános mértékétől megkülönböztetjük a tartós befektetésből származó (TBSZ) lekötési hozam után fizetendő szociális hozzájárulási adót, melynek szabályai a tavalyi évben változtak. 2025. január 1-jétől a TBSZ-ek szochója:
- ha a lekötési időszak az 5 évet eléri: 0 %;
- ha a lekötési időszak a 3 évet eléri, de az 5 évet nem éri el: 8 %;
- ha a lekötési időszak a 3 évet nem éri el: 13 %.
A szociális hozzájárulási adó alapja: milyen jövedelmekre vonatkozik?
Magyarországon minden olyan jövedelem után szociális hozzájárulási adót kell fizetni, ami a fentiekben részletezett jogviszonyok fennállása esetén keletkezett. A szocho törvény a következőket sorolja az adóköteles jövedelmek közé:
- az szja-törvény szerint összevont adóalapba tartozó, az adóalap számításnál figyelembe vett jövedelem;
- tanulószerződés alapján ténylegesen kifizetett díj és ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony alapján fizetett ösztöndíj;
- munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet részére levont tagdíj;
- önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelemnél adóalap hiányában: a biztosított személyek járulékalapot képző jövedelmei;
- külön adózó jövedelmek: béren kívüli juttatások és nem annak minősülő egyéb meghatározott juttatások;
- kamatkedvezményből származó jövedelem adóalapként meghatározott összege;
- egyszerűsített vállalkozói adó alanyának minősülő egyéni vállalkozó jövedelme;
- vállalkozásból kivont jövedelem;
- értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem,
- osztalék és a vállalkozói osztalékalap utáni jövedelem;
- árfolyamnyereségből származó jövedelem.
Szociális hozzájárulási adó kedvezmények és adómentesség
Ugyanúgy, ahogy a munkavállalói terhek esetében érvényesíthetők járulékkedvezmények (pl. 30 év alatti anyák kedvezménye, két- és háromgyermekes anyák kedvezménye, családi adókedvezmény stb.), a szociális hozzájárulási adó megfizetését illetően is érvényesíthetők különböző adókedvezmények, illetve bizonyos esetekben adómentességgel is élhet az alany. A következő adókedvezményekkel számolhatnak idén az alanyok (e tekintetben 2026-ban nincs változás):
- munkaerő-piacra lépők kedvezménye (2025-ben vezették be és csak azokra az új alkalmazottakra igényelhető, akik az előző 365 napban legfeljebb 92 napot dolgoztak más munkaadónál; a foglalkoztatás 1. évében a bruttó munkabér, de legfeljebb a minimálbér után 13%-os, a foglalkoztatás ezt követő további 6 hónapjában pedig 6,5%-os adómértékkel igényelhető);
- szakirányú oktatásra és duális képzésre járók kedvezménye (2025-ös változás: a 2025. január 1-je után indított képzések esetében a kedvezményt legfeljebb 12 hónapig érvényesítheti a munkáltató arra az alkalmazottjára, aki a szakirányú oktatást a saját foglalkoztatójánál teljesíti és legkésőbb a szakirányú oktatás befejezését követő 2. vizsgaidőszakban szakmai vizsgát tesz);
- közfoglalkoztatottak kedvezménye (a közfoglalkoztatási garantált bér 130%-a után a szocho mértékének az 50%-val megállapított összege);
- kutatók kedvezménye (a szocho mértéke legfeljebb a minimálbér kétszerese után számolandó), kutatás-fejlesztési tevékenységek esetén is;
- szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak és mezőgazdasági munkakörökben foglalkoztatottak kedvezménye (maximum a minimálbér után, a szocho törvény 2.§ (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-val megállapított összege alapján);
- megváltozott munkaképességű munkavállalók kedvezménye (legfeljebb a minimálbér kétszerese után);
- védett korban elbocsátott köztisztviselők kedvezménye (legfeljebb a minimálbér négyszerese utáni 13%-os adómérték alapján);
- 3 vagy több gyermeket nevelő, újra a munkaerő-piacra lépő nők kedvezménye (az első 3 évben maximum a minimálbér után a 2.§ (1) bekezdés szerinti adómérték szerint, az ezt követő 2 évben pedig maximum a minimálbér után az adómérték 50%-val megállapított összege után). 2025-től a munkaerőpiacra lépő fogalmának változását (365 napon belül kell vizsgálni a biztosítási jogviszonnyal érintett napok számát) a 3 vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető szocho kedvezménynél is alkalmazni kell.
A szociális hozzájárulási adómentesség 2026-ban változatlan formában vonatkozik a következő személyeknek fizetett jövedelmére:
- családtámogatásokban részesülő anyák és más jogosultak juttatásai: csecsemőgondozási díj (CSED), gyermekgondozási díj (GYED); gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), gyermekek otthongondozási díja (GYOD);
- öregségi nyugdíjasok (és azok az özvegyi nyugdíjban részesülő személyek, akik már betöltötték a nyugdíjkorhatárt);
- táppénzben, baleseti táppénzben, ápolási díjban részesülők;
- hallgatói munkaszerződési jogviszonyban állók és nappali tagozatos, iskolaszövetkezeti tagsággal rendelkező hallgatók;
- ügyvédi vagy ügyvivői irodával jogi viszonyban álló személyek, amennyiben kamarai tagságuk szünetel;
- szociális szövetkezettel tagi munkavégzési jogviszonyban állók;
- önkéntes tartalékos katonák;
- fogvatartottak.
NAV szociális hozzájárulási adó befizetés és bevallás
A szociális hozzájárulási adót alapvetően havonta egyszer kell befizetni, mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal irányában. A befizetés módja banki átutalás, amelyet a NAV szociális hozzájárulási adó számlaszámára kell elküldeni.
- A NAV szociális hozzájárulási adó beszedési számla száma 2026-ban: 10032000-06055912 (adónem kód: 258).
A kamatkedvezményből származó jövedelem után fizetendő szochót évente egyszer, az adóévet követő év január 12-éig kell megfizetni (a 2026-os adóév esetében ez 2027. január 12.). A szocho bevallás határideje a fizetési határidővel megegyező módon - havi utalás esetén - mindig a tárgyhónapot követő hónap 12. napja. Ha a szocho alanya magánszemély, neki az éves személyi jövedelemadó bevallásban kell nyilatkoznia szocho köteles jövedelmeiről (következő szja bevallás határidő: 2026. május 20.). Egyéni és társas vállalkozóknak 2026-tól negyedévente kell szochót befizetniük és a bevallást benyújtaniuk, mindig a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig. A szocho bevalláshoz a 2558-as nyomtatvány kitöltése szükséges, amelyet az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal tudunk elkészíteni.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy információink tájékoztató jellegűek! Cikkünkben általánosságban ismertetjük a szociális hozzájárulási adó kötelezettjeire vonatkozó adómértéket, az adó számításának, befizetésének és bevallásának módját, illetve a különböző szocho kedvezményeket és mentességi eseteket, írásunk azonban nem elemzi részletekbe menően a különböző speciális eseteket, kivételeket. Bővebb tájékoztatásért lapozzuk fel a szociális hozzájárulási adóról szóló 2026-os NAV füzetet, egyéb kérdéseinkkel pedig forduljunk bizalommal a NAV ügyfélszolgálatához vagy kérjük ki egy könyvelő szakértő tanácsát.
