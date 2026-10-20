Mi lesz itt, ha jön az új KATA? Rengeteg magyar dörzsölheti a tenyerét

A KATA-rendszer tervezett újraélesztése és átalakítása érdemi könnyebbséget hozhat a hazai kisvállalkozásoknak: bővítheti a legkisebb cégek mozgásterét, erősítheti a beszállítói kapcsolatokat, és hosszabb távon a munkahelyek megőrzéséhez, valamint a vidéki gazdaság élénküléséhez is hozzájárulhat.

A hazai kkv-szektor számára valódi fordulatot hozhat a KATA-rendszer újraélesztése és átalakítása – véli Rammacher Zoltán, a K&H lakossági- és kkv-szegmens marketingvezetője. A szakember szerint a változások nemcsak a legkisebb vállalkozások mozgásterét bővíthetik, hanem hosszabb távon a munkahelyek megőrzését, a beszállítói hálózatok erősítését és a vidéki vásárlóerő növekedését is támogathatják.

„A KATA 2021-es és 2022-es módosítását követően a korábbi, mintegy 460 ezer kisadózóból 320 ezren más vállalkozói adózási formára tértek át, közel 50 ezer vállalkozás pedig meg is szűnt. A kormány becslései szerint a rendszer megújításával most akár több mint 100 ezer kisvállalkozó is visszatérhet ehhez az adózási formához. A változtatás érdemi pénzügyi könnyebbséget jelenthet a kkv-szektor számára, hiszen a vállalkozások ismét rugalmasabban és kiszámíthatóbban vonhatnak be külső szakértőket és alvállalkozókat a működésükbe” – fogalmazott Rammacher.

A 22 millió forintos bevételi értékhatár emelése és a céges számlázás lehetőségének visszaállítása erősítheti a kkv-k beszállítói kapcsolatait. Emellett a mellékállásúak és a diákok számára megnyíló KATA-lehetőség a munkaerőhiánnyal küzdő szakmákban is segítséget jelenthet.

A céges számlázáshoz kapcsolódó 15 százalékos kiegészítő adó, valamint az 50 százalékos ügyfélkoncentrációs korlát garantálhatja, hogy a rendszer valódi üzleti partnerségeket támogasson, és ne a munkaviszonyok kiváltására szolgáljon.

A 2027 és 2028 közötti átmeneti időszak pedig elegendő időt biztosíthat a vállalkozásoknak az alkalmazkodásra. Kedvező fejlemény az is, hogy a tételes adót az inflációhoz és a minimálbérhez igazítják, és ezzel párhuzamosan az ellátási alap is elérheti a minimálbér szintjét, ami a jövőre nézve is nagyobb anyagi biztonságot jelent a KATÁ-zóknak. Mindez kiszámíthatóbb működési és pénzügyi hátteret teremthet a hazai kkv-k számára – tette hozzá a szakember.