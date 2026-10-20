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A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én. Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a Semcor
Vállalkozás

Fatális félreértés miatt áll a magyarországi óriásgyár: dollármilliárdos kárt okozhat a kényszerpihenő

Pénzcentrum
2026. október 20. 07:35

Lassan négy hónapja áll a kínai Semcorp debreceni akkumulátorszeparátorfólia-gyára, miután a hatóságok kiugróan magas talajszennyezésre hivatkozva júniusban felfüggesztették a működését. Időközben azonban kiderült, hogy a laboratóriumi eredményeket vélhetően hibásan értékelték ki, és a talaj természetes fémtartalmát tekintették szennyezésnek. Az ügy jelenleg három szálon fut a hatóságoknál és a bíróságon, miközben a kényszerpihenő a globális ellátási láncokban akár egymilliárd dolláros kárt is okozhat.

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A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal június 24-én rendelte el a termelés leállítását. Bár az üzem azóta sem termel, a vállalat a mielőbbi újraindulásban bízva nem bocsátotta el a dolgozóit, és folyamatosan fizeti a béreket. A felfüggesztést azzal indokolták, hogy a tavaszi talajmintákban jelentős – az alumínium esetében például tizenháromezerszeres – határérték-túllépést mutattak ki. A hatóság akkori álláspontja alapján a kimutatott szennyezés nem természetes eredetű volt.

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Az akkreditált HL-LAB által márciusban vett minták kiértékelése körül azonban komoly ellentmondások alakultak ki. A laboratórium hangsúlyozta, hogy kizárólag a vizsgálatokat végezték el, az eredményeket nem ők értékelték ki. A Semcorp ősszel jelezte a problémát, mivel a jelek szerint a mérések során a talajt terhelő tényleges szennyezés (oldottfém-koncentráció) helyett a talajban természetesen is megtalálható, teljes fémtartalmat mutatták ki. Ezt támasztja alá az is, hogy a vállalat azóta négy különböző laboratóriummal is megismételtette a méréseket, és ezek egyike sem igazolta a tavaszi extrém értékeket. Bár a Semcorp állítása szerint az eredeti vizsgálatot végző labor visszavonta a hibás jegyzőkönyveket, ezt a HL-LAB titoktartási kötelezettségeire hivatkozva nyilvánosan nem erősítheti meg - írta a g7 - Telex.

A helyzetet tovább bonyolítja az a bürokratikus útvesztő, amely jelentősen megnehezíti a tisztánlátást és a gyár újraindítását. Az ügy jogi értelemben jelenleg három szálon fut. A Semcorp egyrészt fellebbezett a működést felfüggesztő határozat, valamint egy utólag kiszabott, 30 millió forintos környezetvédelmi bírság ellen – ezeket a szakminisztérium mint másodfokú hatóság vizsgálja. Emellett a cég a Debreceni Törvényszéken bírósági keresetet is benyújtott a hatóság kármentesítésre kötelező döntésével szemben. Utóbbihoz már hivatalosan is csatolták a laboreredmények visszavonásáról szóló dokumentumot.

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A hatóságok mindaddig nem engedélyezik a termelés újraindítását, amíg a tényfeltárási záródokumentációt jóvá nem hagyják. Ezt a folyamatot azonban a megindult bírósági eljárás is lassítja.

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James Shih, a Semcorp Magyarország ügyvezető igazgatója szerint a lassan négy hónapja tartó leállás hatalmas veszteségeket okoz. A debreceni gyár kulcsfontosságú szereplője az európai és amerikai elektromosjármű-iparnak. Mivel több vevőjük is kizárólag az ő szeparátorfóliáikra támaszkodnak, az ellátási láncokban keletkező közvetlen és közvetett kár az egymilliárd dollárt is meghaladhatja. A cégvezető ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre nem a kártérítési lehetőségekkel foglalkoznak, hanem minden erejükkel a helyzet tisztázására és a termelés újraindítására fókuszálnak.

Címlapkép: MTI/Derencsényi István 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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