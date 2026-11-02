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Szürreális történet a fejér megyei Soponyáról: játékfegyverrel rabolt a helyi fiatal a postahivataltól - ez lett a pénz sorsa
Alig két óra alatt elfogták a rendőrök azt a 18 éves helyi férfit, aki október 30-án játékfegyverrel rabolta ki a soponyai postát. A gyanúsított beismerte a tettét, az eltulajdonított egymillió forint pedig hiánytalanul előkerült.
Egy fiatalember besétált a soponyai postahivatalba, ahol egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette az alkalmazottat, és nagyjából egymillió forint átadására kényszerítette, majd gyalog menekült el a helyszínről. Az incidens során senki sem sérült meg, és lövés sem dördült - közölte a rendőrség.
A bejelentést követő gyors rendőri fellépésnek köszönhetően a nyomozók mindössze két órán belül azonosították és elfogták az elkövetőt. A kutatás során megtalálták a rabláskor viselt ruháit, a játék fegyvert, valamint a postáról elvitt teljes összeget is.
A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállított fiatal férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy megbánta a történteket. A hatóság fegyveresen elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette a gyanúsítottat, és kezdeményezte a letartóztatását.
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