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Szürreális történet a fejér megyei Soponyáról: játékfegyverrel rabolt a helyi fiatal a postahivataltól - ez lett a pénz sorsa
Vállalkozás

Szürreális történet a fejér megyei Soponyáról: játékfegyverrel rabolt a helyi fiatal a postahivataltól - ez lett a pénz sorsa

Pénzcentrum
2026. november 2. 11:45 1 perc

Alig két óra alatt elfogták a rendőrök azt a 18 éves helyi férfit, aki október 30-án játékfegyverrel rabolta ki a soponyai postát. A gyanúsított beismerte a tettét, az eltulajdonított egymillió forint pedig hiánytalanul előkerült.

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Egy fiatalember besétált a soponyai postahivatalba, ahol egy fegyvernek látszó tárggyal megfenyegette az alkalmazottat, és nagyjából egymillió forint átadására kényszerítette, majd gyalog menekült el a helyszínről. Az incidens során senki sem sérült meg, és lövés sem dördült - közölte a rendőrség.

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A bejelentést követő gyors rendőri fellépésnek köszönhetően a nyomozók mindössze két órán belül azonosították és elfogták az elkövetőt. A kutatás során megtalálták a rabláskor viselt ruháit, a játék fegyvert, valamint a postáról elvitt teljes összeget is.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra előállított fiatal férfi a kihallgatásán beismerő vallomást tett, és elmondta, hogy megbánta a történteket. A hatóság fegyveresen elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vette a gyanúsítottat, és kezdeményezte a letartóztatását.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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