Indul az új lakásfelújítási program: 15,5 milliót kaphatnak a családi ház-tulajok, új részleteket közölt Kapitány István

Akár 15 millió forintos támogatással és mindössze 500 ezer forintos önerővel újíthatnák fel családi házukat a jogosultak a Tisza-kormány tervezett, 600 milliárd forintos otthonkorszerűsítési programjában. A társasházi lakások tulajdonosai legfeljebb 5 millió forint támogatást kaphatnának. A 2027-ben induló programmal 2030-ig 120 ezer otthon energiahatékonyságát javítanák, a beruházások pedig az építőipart is felpörgethetik.

Újabb részleteket osztott meg Kapitány István a Tisza-kormány tervezett, 600 milliárd forintos lakásfelújítási programjáról. A cél az otthonok energiahatékonyságának javítása, a háztartások rezsiköltségeinek mérséklése, valamint a hazai építőipar megrendeléseinek növelése.

A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a program 2027-ben indulhat, amennyiben elfogadják a tervezetet. A konstrukció vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt kombinálna, így a beruházási költségek akár 95 százalékát is fedezhetné.

A családi házak tulajdonosai legfeljebb 15,5 millió forintos felújítást valósíthatnának meg. Ebből legfeljebb 15 millió forintot tenne ki a támogatás, a szükséges önerő pedig legfeljebb 500 ezer forint lenne a meghirdetett feltételek szerint. A társasházakban élők lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos beruházásra kaphatnának segítséget. Ebben az esetben a támogatás felső határa 5 millió forint, az önerő pedig legfeljebb 200 ezer forint lenne.

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Ezekre a felújításokra lehetne pénzt igényelni

A tervezett program az energiahatékonyságot javító korszerűsítések széles körét támogatná. A felsorolt beruházások között szerepel a homlokzati és födémszigetelés, a nyílászárók cseréje, a hőszivattyúk telepítése, valamint a korszerű világítás kialakítása.

A támogatásból napelemes rendszerek, használati meleg vizet előállító berendezések, gépészeti fejlesztések és árnyékolók telepítése is megvalósulhatna. A távhőre történő csatlakozás szintén a támogatható beruházások között szerepel.

A konkrét jogosultsági feltételeket, az elszámolható költségeket és a pályázati eljárás részleteit azonban még tisztázni kell. Ezek határozzák majd meg, hogy a háztartások milyen munkálatokra, milyen arányban és milyen kombinációban vehetik igénybe a támogatást, illetve a kedvezményes hitelt.

A panelek is visszakerülhetnek az országos felújítási programba

A kezdeményezés a társasházi lakások mellett a panelépületek korszerűsítése szempontjából is jelentős lehet. Kapitány István bejegyzése szerint a panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részévé válhatnak.

A lakótelepi épületek energetikai felújítása különösen fontos lehet, hiszen a korszerűtlen homlokzati szigetelés, a régi nyílászárók és az elavult gépészeti rendszerek jelentős energiafelhasználást okozhatnak. A társasházi beruházások ugyanakkor gyakran nehezebben indulnak el, mert a tulajdonosoknak közösen kell dönteniük a munkálatokról és azok finanszírozásáról. A lakásonkénti legfeljebb 5 millió forintos támogatás enyhíthetné a tulajdonosokra jutó terheket, de a program gyakorlati működését a társasházakra vonatkozó részletes szabályok is befolyásolják majd.

1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak

A tervezett 600 milliárd forintos keret nemcsak a háztartások számára jelenthet segítséget. Kapitány István szerint a program legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést generálhat az építőiparban.

A beruházások munkát adhatnak a szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel és megújulóenergia-rendszerek telepítésével foglalkozó vállalkozásoknak. A program a kivitelezők, az építőanyag-gyártók és a beszállítók számára is új piacot teremthet.

A kereslet megugrása ugyanakkor kapacitásproblémákat is okozhat, különösen akkor, ha rövid idő alatt sok háztartás szeretné megkezdeni a felújítást. A program tényleges gazdasági hatása ezért attól is függ majd, hogy a kivitelezői kapacitás és az építőanyag-kínálat mennyire tud alkalmazkodni a megnövekedő igényekhez.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA