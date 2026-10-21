A 2027-es költségvetési tervekről szólva vagyonadóról, adócsökkentésről, valamint a családi támogatások és a legalacsonyabb nyugdíjak emeléséről is beszélt.
Indul az új lakásfelújítási program: 15,5 milliót kaphatnak a családi ház-tulajok, új részleteket közölt Kapitány István
Akár 15 millió forintos támogatással és mindössze 500 ezer forintos önerővel újíthatnák fel családi házukat a jogosultak a Tisza-kormány tervezett, 600 milliárd forintos otthonkorszerűsítési programjában. A társasházi lakások tulajdonosai legfeljebb 5 millió forint támogatást kaphatnának. A 2027-ben induló programmal 2030-ig 120 ezer otthon energiahatékonyságát javítanák, a beruházások pedig az építőipart is felpörgethetik.
Újabb részleteket osztott meg Kapitány István a Tisza-kormány tervezett, 600 milliárd forintos lakásfelújítási programjáról. A cél az otthonok energiahatékonyságának javítása, a háztartások rezsiköltségeinek mérséklése, valamint a hazai építőipar megrendeléseinek növelése.
A Facebookon közzétett tájékoztatás szerint a program 2027-ben indulhat, amennyiben elfogadják a tervezetet. A konstrukció vissza nem térítendő támogatást és kedvezményes hitelt kombinálna, így a beruházási költségek akár 95 százalékát is fedezhetné.
A családi házak tulajdonosai legfeljebb 15,5 millió forintos felújítást valósíthatnának meg. Ebből legfeljebb 15 millió forintot tenne ki a támogatás, a szükséges önerő pedig legfeljebb 500 ezer forint lenne a meghirdetett feltételek szerint. A társasházakban élők lakásonként legfeljebb 5,2 millió forintos beruházásra kaphatnának segítséget. Ebben az esetben a támogatás felső határa 5 millió forint, az önerő pedig legfeljebb 200 ezer forint lenne.
Ezekre a felújításokra lehetne pénzt igényelni
A tervezett program az energiahatékonyságot javító korszerűsítések széles körét támogatná. A felsorolt beruházások között szerepel a homlokzati és födémszigetelés, a nyílászárók cseréje, a hőszivattyúk telepítése, valamint a korszerű világítás kialakítása.
A támogatásból napelemes rendszerek, használati meleg vizet előállító berendezések, gépészeti fejlesztések és árnyékolók telepítése is megvalósulhatna. A távhőre történő csatlakozás szintén a támogatható beruházások között szerepel.
A konkrét jogosultsági feltételeket, az elszámolható költségeket és a pályázati eljárás részleteit azonban még tisztázni kell. Ezek határozzák majd meg, hogy a háztartások milyen munkálatokra, milyen arányban és milyen kombinációban vehetik igénybe a támogatást, illetve a kedvezményes hitelt.
A panelek is visszakerülhetnek az országos felújítási programba
A kezdeményezés a társasházi lakások mellett a panelépületek korszerűsítése szempontjából is jelentős lehet. Kapitány István bejegyzése szerint a panelházak tizenhat év után ismét egy országos program részévé válhatnak.
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A lakótelepi épületek energetikai felújítása különösen fontos lehet, hiszen a korszerűtlen homlokzati szigetelés, a régi nyílászárók és az elavult gépészeti rendszerek jelentős energiafelhasználást okozhatnak. A társasházi beruházások ugyanakkor gyakran nehezebben indulnak el, mert a tulajdonosoknak közösen kell dönteniük a munkálatokról és azok finanszírozásáról. A lakásonkénti legfeljebb 5 millió forintos támogatás enyhíthetné a tulajdonosokra jutó terheket, de a program gyakorlati működését a társasházakra vonatkozó részletes szabályok is befolyásolják majd.
1100 milliárd forintnyi megrendelést hozhat az építőiparnak
A tervezett 600 milliárd forintos keret nemcsak a háztartások számára jelenthet segítséget. Kapitány István szerint a program legalább 1100 milliárd forintnyi megrendelést generálhat az építőiparban.
A beruházások munkát adhatnak a szigeteléssel, nyílászárócserével, fűtéskorszerűsítéssel és megújulóenergia-rendszerek telepítésével foglalkozó vállalkozásoknak. A program a kivitelezők, az építőanyag-gyártók és a beszállítók számára is új piacot teremthet.
A kereslet megugrása ugyanakkor kapacitásproblémákat is okozhat, különösen akkor, ha rövid idő alatt sok háztartás szeretné megkezdeni a felújítást. A program tényleges gazdasági hatása ezért attól is függ majd, hogy a kivitelezői kapacitás és az építőanyag-kínálat mennyire tud alkalmazkodni a megnövekedő igényekhez.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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