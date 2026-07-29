2026. július 29. szerda Márta, Flóra
25 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A kínai tulajdonú Semcorp Hungary Kft. lítiumion-akkumulátorokhoz használt szeparátorfólia-gyára a debreceni Déli Ipari Parkban 2026. június 25-én. Felfüggeszti a Hajdú- Bihar Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága a Semcor
Egészség

Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében

Pénzcentrum
2026. július 29. 20:32

Többszörösen határérték feletti mangánkoncentrációt mutattak ki három debreceni magánkút vizében a Semcorp-gyár közelében. A méréseket a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország végezte. A szervezetek szerint egyelőre nem bizonyítható, hogy a szennyezés összefüggésben áll a gyár működésével, ezért további vizsgálatokat sürgetnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek három debreceni magánkút vizében a Semcorp akkumulátoralapanyag-gyár környezetében. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország közös közleménye szerint az érintett kutak vizét a tulajdonosok ivóvízként használják, főzéshez, állataik itatására és öntözésre is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mintákat Gugyoriban, a Szemán-tanyán és Szepesen vették. A vizsgálatok során 790, 520 és 240 mikrogramm/liter mangánkoncentrációt mértek, miközben az ivóvízre vonatkozó határérték 50 mikrogramm/liter.

Kapcsolódó cikkeink:

A két szervezet hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vizsgálatok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani a magas mangánszint okát. A térség földtani adottságai miatt természetes geológiai eredet is elképzelhető, ugyanakkor szerintük az eredmények indokolttá teszik a további hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatokat annak tisztázására, hogy mi áll a jelenség hátterében, és jelent-e kockázatot a lakosság számára.

A Semcorp debreceni gyárában februárban üzemi baleset történt, amely után laboratóriumi vizsgálatok a gyár technológiájára utaló anyagokat mutattak ki a csatornamintákban. A civilek bejelentése nyomán indított hatósági vizsgálatok során később a talajvízben is több, a határértéket jelentősen meghaladó szennyezőanyag-koncentrációt mértek, ezért június végén felfüggesztették a vállalat tevékenységét. A vizsgálatok arzén, cink, ólom, kobalt, kadmium, nikkel, bárium, króm, réz, mangán és lítium jelenlétét is kimutatták a mintákban.

Közleményt adott ki a debreceni önkormányzat is

Debrecen Megyei Jogú Önkormányzat is közleményt adott ki a hír megjelenése után nem sokkal, melyben felhívták a figyelmet, hogy senki ne keverje össze a magánkútból vett mintát, az ellenőrzött, zárt rendszerben történő ivóvíz mintavételezéssel, ugyanis a magánkútban található víz nem csapvíz, és ahogy korábban, most is hangsúlyozták, hogy a debreceni csapvíz biztonsággal fogyasztható.

"Debrecen ivóvízellátását három, a gyáraktól távol elhelyezkedő víztermelő telep biztosítja. A vizet 160–230 méter mély kutakból, több vízzáró réteg által védett vízkészletből nyerik. A vízbázisokat és a termelő kutakat folyamatosan ellenőrzött monitoringkutak veszik körül, amelyek lehetővé teszik a vízminőség változásainak időbeni észlelését" – írták.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hozzátették többek közt azt is, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. vizsgálatai alapján a vízbázisokhoz tartozó monitoringkutak és termelő kutak vízminősége megfelelő, és hogy a kitermelt víz szabályozott, folyamatosan ellenőrzött tisztítási folyamaton is átesik, mielőtt eljut a fogyasztókhoz.

A Semcorpnál feltárt szennyezés, annak megszüntetése és a terület megtisztítása a szennyező feladata. Debrecen önkormányzata továbbra is elvárja az ügy teljes körű hatósági feltárását és a szükséges intézkedések haladéktalan végrehajtását

– jegyezték meg.

Címlapi kép: MTI/Derencsényi István
#vizsgálat #egészség #víz #gyár #debrecen #ivóvíz #környezetvédelem #szennyezés #akkumulátorgyár

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
22:03
20:57
20:32
20:04
19:56
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
2026. július 29.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
2026. július 29.
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
NAPTÁR
Tovább
2026. július 29. szerda
Márta, Flóra
31. hét
Július 29.
Tigrisek világnapja
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így mennek táppénzre az élelmes magyarok 2026-ban: egy forintot sem buknak a fizetésükből
2
3 hete
Mindenkit érintő szigorítás lépett életbe Magyarországon: örökre búcsút inthetünk ezeknek a népszerű termékeknek
3
4 hete
Veszélyes járvány terjed Európában: rengeteg fiatal került kórházba ettől a tésztától - Magyarországon is kapható a termék
4
4 hete
Alattomos fertőző betegségek terjednek Magyarországon: egyre többen betegszenek meg, ennek nagyon nem lesz jó vége
5
1 hónapja
Súlyos hírek érkeztek a 65 éves magyar nyugdíjkorhatárról: ezzel most mégis mit fognak csinálni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Folyósítási jutalék
százalékos érték, amely akkor fizetendő, amikor a bank a hitelt folyósítja, azaz átutalja az ügyfél részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 20:57
Friss! A Skandináv lottó nyerőszámai a 31. héten
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 19:01
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
Agrárszektor  |  2026. július 29. 20:32
Összeomlott az áramhálózat: sorra zárnak be itt a gyárak, rohad a termés