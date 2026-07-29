Riasztó eredmények Debrecennél: határérték feletti mangánkoncentrációt mértek a kutak vizében

Többszörösen határérték feletti mangánkoncentrációt mutattak ki három debreceni magánkút vizében a Semcorp-gyár közelében. A méréseket a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország végezte. A szervezetek szerint egyelőre nem bizonyítható, hogy a szennyezés összefüggésben áll a gyár működésével, ezért további vizsgálatokat sürgetnek.

A határértéket többszörösen meghaladó mangánkoncentrációt mértek három debreceni magánkút vizében a Semcorp akkumulátoralapanyag-gyár környezetében. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület és a Greenpeace Magyarország közös közleménye szerint az érintett kutak vizét a tulajdonosok ivóvízként használják, főzéshez, állataik itatására és öntözésre is.

A mintákat Gugyoriban, a Szemán-tanyán és Szepesen vették. A vizsgálatok során 790, 520 és 240 mikrogramm/liter mangánkoncentrációt mértek, miközben az ivóvízre vonatkozó határérték 50 mikrogramm/liter.

A két szervezet hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vizsgálatok alapján nem lehet egyértelműen megállapítani a magas mangánszint okát. A térség földtani adottságai miatt természetes geológiai eredet is elképzelhető, ugyanakkor szerintük az eredmények indokolttá teszik a további hidrogeológiai és környezetvédelmi vizsgálatokat annak tisztázására, hogy mi áll a jelenség hátterében, és jelent-e kockázatot a lakosság számára.

A Semcorp debreceni gyárában februárban üzemi baleset történt, amely után laboratóriumi vizsgálatok a gyár technológiájára utaló anyagokat mutattak ki a csatornamintákban. A civilek bejelentése nyomán indított hatósági vizsgálatok során később a talajvízben is több, a határértéket jelentősen meghaladó szennyezőanyag-koncentrációt mértek, ezért június végén felfüggesztették a vállalat tevékenységét. A vizsgálatok arzén, cink, ólom, kobalt, kadmium, nikkel, bárium, króm, réz, mangán és lítium jelenlétét is kimutatták a mintákban.

Közleményt adott ki a debreceni önkormányzat is

Debrecen Megyei Jogú Önkormányzat is közleményt adott ki a hír megjelenése után nem sokkal, melyben felhívták a figyelmet, hogy senki ne keverje össze a magánkútból vett mintát, az ellenőrzött, zárt rendszerben történő ivóvíz mintavételezéssel, ugyanis a magánkútban található víz nem csapvíz, és ahogy korábban, most is hangsúlyozták, hogy a debreceni csapvíz biztonsággal fogyasztható.

"Debrecen ivóvízellátását három, a gyáraktól távol elhelyezkedő víztermelő telep biztosítja. A vizet 160–230 méter mély kutakból, több vízzáró réteg által védett vízkészletből nyerik. A vízbázisokat és a termelő kutakat folyamatosan ellenőrzött monitoringkutak veszik körül, amelyek lehetővé teszik a vízminőség változásainak időbeni észlelését" – írták.

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Hozzátették többek közt azt is, hogy a Debreceni Vízmű Zrt. vizsgálatai alapján a vízbázisokhoz tartozó monitoringkutak és termelő kutak vízminősége megfelelő, és hogy a kitermelt víz szabályozott, folyamatosan ellenőrzött tisztítási folyamaton is átesik, mielőtt eljut a fogyasztókhoz.

A Semcorpnál feltárt szennyezés, annak megszüntetése és a terület megtisztítása a szennyező feladata. Debrecen önkormányzata továbbra is elvárja az ügy teljes körű hatósági feltárását és a szükséges intézkedések haladéktalan végrehajtását

– jegyezték meg.

Címlapi kép: MTI/Derencsényi István