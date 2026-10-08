VOSZ: jelenlegi formájába a vagyonadó veszélyeztetné a magyar vállalkozások fejlődését

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) fontosnak tartja az igazságos és arányos közteherviselést. Jelentős vagyonnal nagyobb közteherviselési felelősség jár. A 2026. október 6-án társadalmi egyeztetésre bocsájtott vagyonadó-tervezet jelenlegi formájában történő bevezetését azonban a VOSZ nem támogatja, mindenekelőtt azért nem, mert az veszélyezteti a magyar kis- és középvállalkozások fejlődését. A megoldás irányát a vállalkozásban működő termelő tőke védelmében és a beruházásokat veszélyeztető szabályok átdolgozásában látjuk.

Az 1 milliárd forintos adómentes értékhatár feletti vagyonba a tervezet a vállalkozói részesedéseket is beszámítja. Egy családi vállalkozás értéke jelentős részben üzemépületben és gépekben testesülhet meg. Magas cégérték mellett is előfordulhat, hogy a tulajdonosnak nincs elegendő szabad pénze az adó megfizetéséhez. Ha emiatt többletosztalékot vesz ki, az a vállalkozás fejlesztési forrásait csökkentheti. A VOSZ májusban elfogadott programja a hazai kis- és középvállalkozások megerősítését és növekedését azonosította a magyar gazdaság fejlődésének központi elemeként; az új adó hatását ebből a szempontból tehát feltétlenül értékelni kell.

A Pénzügyminisztérium saját hatásvizsgálata is elismeri, hogy a vagyonadó egyes vállalkozások tulajdonosait magasabb osztalék kifizetésére, ezzel a tőke növekedésének fékezésére ösztönözheti, ezzel hátráltatva a beruházásokat. A tőkevesztés ellen a vállalkozói szféra minden lehetséges megoldást meg fog kísérelni, amely a kitűzött költségvetési célok megvalósulása ellen hat, ugyanakkor rombolja a befektetői bizalmat és gazdasági működés hatékonyságát is. Mindezt a kockázatot a törvényben kell és szerintünk lehet is kezelni, legalábbis nagy mértékben csökkenteni. A VOSZ olyan részletes gazdasági hatásvizsgálatot kér, amely a várható bevételek mellett a vállalati forráskivonás következményeit, továbbá az adó beszedésének – az adóelkerülésnek, a jogvitáknak - várható költségeit - is számszerűsíti.

Az OECD 2018-as elemzése szerint a vagyonadó megítélése a teljes adórendszertől és az adott ország gazdasági körülményeitől függ. A VOSZ ezért a következő módosításokat javasolja.

Célzott védelem a termelő vagyonnak és kedvezmény az új beruházásoknak. A Magyarországon tényleges gazdasági tevékenységet és foglalkoztatást szolgáló vállalkozói vagyonra célzott mentességet kérünk. A jogosultságot indokolt az eszközök valós használatához kötni. Emellett a hazai termelékenységet javító új beruházás és a munkavállalók képzése adjon lehetőséget vagyonadó-kedvezményre, természetesen a kettős kedvezmény kizárásával. A VOSZ javaslata szerint mindez csakis ellenőrizhető feltételekre épülhet, vagyis a vagyon céges formában tartása önmagában ne biztosítson mentességet.

Az adófizetés igazodjon a tényleges fizetőképességhez. Igazolt likviditási nehézség esetén legyen külön, előre ismert szabály az adó halasztására vagy részletekben történő megfizetésére, méghozzá a tervezetben szereplő könnyítéseken túlmenően, akár több évre is elosztható módon. A VOSZ olyan megoldást kér, amely megelőzi, hogy az adófizetés kényszerű eszközértékesítéssel vagy a működéshez, fejlesztéshez, modernizációhoz szükséges beruházási források kivonásával járjon.

Megbízható értékelés és arányos adminisztráció. A tervezet 1. melléklete részletes cégértékelési képletet tartalmaz, de a számított érték jelentősen eltérhet a részesedés ténylegesen elérhető piaci értékétől. Biztosítani kell az indokolt eltérés igazolását, különösen a nehezen értékesíthető vagyonelemekben megtestesülő részesedéseknél. Az 500 millió forint feletti saját tőkéjű társaságok új adatszolgáltatását a már rendelkezésre álló beszámolóadatokra kell építeni, a párhuzamos adatkérések – vagyis a szükségtelen adminisztrációs teher - csökkentésével. Ehhez a NAV időben adjon egyértelmű útmutatót és vállaljon partnerséget a vállalkozások irányában, a bevezetés időszakában.

A teljes adóterhelés vizsgálandó. A VOSZ a vagyonadót a vállalkozói jövedelmeket és a vagyon hozamát terhelő adókat együtt javasolja értékelni. A tervezet egyes meglévő vagyonjellegű adók beszámítását már lehetővé teszi. A szabályozás átdolgozásakor az összesített elvonás fenntarthatóságát is vizsgálni kell, különösen a gyenge jövedelmezőségű időszakokban és területeken (földrajzi, gazdasági). A kedvezmények döntően a Magyarországon végzett valós gazdasági tevékenységhez kapcsolódjanak, átlátható és egyenlő feltételekkel.

Alacsonyabb adókulcs és fokozatos bevezetés. A VOSZ – nemzetközi tapasztalatok alapján - a tervezett adókulcsok csökkentését javasolja, további differenciálással a vagyoni sávokat és fokozatossággal a bevezetést illetően:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

egy induló, 1-5 milliárdos sávban – ahol várhatóan a legtöbb adóalany és a legtöbb kapcsolódó kkv található - az első év terhelése 0,1-0,25%, amely évente növekedve, 5 év alatt éri el a 0,5%-os (végleges) mértéket

az 5-100 milliárdos sávban az első év terhelése 0,5 %, amely évente növekedve, 5 év alatt éri el az 1%-os (végleges) mértéket

a 100 milliárd feletti vagyonok esetén az első év terhelése 1 %, amely évente növekedve, 5 év alatt éri el az 1,5%-os (végleges) mértéket

A fenti megoldás mellett lényegesen csökkenthet az adóelkerülési szándék és az adóbeszedési költségek nagysága. A fokozatosság erősíti a kiszámíthatóságot és a rendszer fenntarthatóságát, ezzel növelve a befektetői bizalmat és egy elviselhetőbb vállalkozói terhet eredményezve.

Az október 14-ig meghirdetett e-mailes véleményezés lehetőséget ad az észrevételek benyújtására. Érdemi egyeztetéshez, vállalkozói párbeszédhez, modellek felállításához, ahogy a fenti javaslatok alapján is látható, ennél több időre van szükség. A VOSZ közvetlen szakmai tárgyalást kér a Pénzügyminisztériumtól, ahol az érintettek választ kapnak a felvetéseikre, és a tervezett szabályok hatását konkrét vállalati példákon közösen ellenőrizhetik, még a törvény véglegesítése előtt. Ehhez az október 14-i határidő meghosszabbítását is javasoljuk. Az egyeztetéseket – az érintettekkel, tagságunkkal és a szakmával – folytatjuk, ez alapján további javaslatainkkal jelentkezünk!

A VOSZ vállalkozói közössége készséggel áll a kormányzat és a társadalom rendelkezésére - ahogy tettük azt az 1989-1990-es rendszerváltás alkalmával és azóta is számtalanszor -, a szükséges módosítások előkészítésében, a piaci felmérések és vállalkozói hatásvizsgálatok támogatásában.

Arról, hogy az Iparkamara mit gondol a változtatásokkal kapcsolatban, ebben a cikkünkben írtunk bővebben:

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos bejelentést tett az Iparkamara a KATA-ról: ezt a módosítást javasolják Az MKIK szerint jó irány a kata átalakítása, de a vagyonadó miatt óvatosságra intenek a vállalkozói tőke védelmében.

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