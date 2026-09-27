Ez bőven nem csak a piacozásról szól; napi 16 óra kőkemény munka az ősi mesterség. Ilyen ma a megélhetés egy zalai családi szilvaaszalóban. Megéri?
Robban a bírságbomba az adóbevallásoknál: végleg kivezetik a megszokott rendszert, egymilliós büntetést kockáztat, aki nem lép időben
Három hónappal az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) kivezetése előtt a havi áfabevallások 98,9 százaléka még mindig ezen a rendszeren keresztül érkezik, miközben 2027. január 1-jétől erre már nem lesz lehetőség. Vagyis a magyar vállalkozások döntő többségének alig néhány hónapja maradt az átállásra.
Az áfabevallásnál az ÁNYK helyét két megoldás veszi át: az eÁFA webes felülete és a gép-gép közötti, úgynevezett M2M-kapcsolat. Az új megoldások használata azonban egyelőre rendkívül alacsony a NAV adatai alapján: 2026 első hét hónapjában közel 460 ezer adózó használta az ÁNYK-t, miközben az eÁFA webes felületét kevesebb mint 6500, az M2M-kapcsolatot pedig ötszáznál is kevesebb adózó vette igénybe. Az alacsony arány hátterében nem pusztán a vállalkozások kivárása állhat. A Niveus tapasztalatai szerint az M2M-bevalláshoz kapcsolódó informatikai specifikációk és adókódolási folyamatok még nem minden tekintetben véglegesek, és a rendszer gyakorlati alkalmazása során informatikai és áfaszakmai kérdések is rendszeresen felmerülnek.
Nem minden cég számára jelent ugyanakkora feladatot a változás. Az eÁFA webes felületét azok az áfaalanyok használhatják, amelyeknek egy adott bevallási időszakban 100 ezernél kevesebb számlájuk van. Elsősorban az alacsonyabb tranzakciószámmal és jellemzően ismétlődő belföldi ügyletekkel működő mikro- és kisvállalkozások, valamint a nullás bevallásokat benyújtó adózók számára lehet megfelelő megoldás. A nagyobb tranzakciós volumenű vagy összetettebb, például nemzetközi ügyleteket is kezelő közép- és nagyvállalatok számára ezzel szemben az M2M-kapcsolat jelenthet megoldást.
Az M2M-re történő átállás komoly informatikai és adózási projekt lehet. A vállalatirányítási vagy könyvelési rendszert alkalmassá kell tenni a NAV-val történő adatkapcsolatra, össze kell rendelni a NAV sztenderd adókódjait a vállalkozás saját adókódjaival, majd a folyamatot tesztelni kell. Célszerű akár több bevallási időszak adatain párhuzamosan lefuttatni a régi és az új bevallási folyamatot a megfelelő eredmény elérése érdekében. Érdemes azt is megfontolni, hogy ha a használt vállalatirányítási rendszert a fejlesztők nem teszik automatikusan alkalmassá az átállásra, akkor gyakran költség- és időhatékonyabb a saját fejlesztés helyett egy külső konverter választása.
A késlekedésnek komoly következményei lehetnek. Ha egy vállalkozás azért nem tudja határidőben benyújtani az áfabevallását, mert nem készült fel az új rendszer használatára, cégek esetében akár egymillió forintos mulasztási bírságot is kockáztathat. A mulasztás veszélyeztetheti a megbízható adózói minősítést és az ahhoz kapcsolódó kedvezményeket is. Tartós mulasztás esetén az eljárás az adószám felfüggesztéséig, végső esetben annak törléséig és a cég kényszertörléséig is eljuthat. Ha pedig az áfafizetés is késik, késedelmi pótlék merülhet fel, míg visszaigényelhető áfa esetén a kiutalás elmaradása vagy késése a vállalkozás likviditását ronthatja.
Szakmai körökben már felmerült az ÁNYK 2027. január 1-jei kivezetésének esetleges halasztása is, hivatalos döntés azonban egyelőre nincs. Az adótanácsadó szerint ugyanakkor erre a vállalkozásoknak nem érdemes alapozniuk.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Az átállás a legtöbb érintett vállalkozásnál nem heteket, hanem inkább hónapokat igényelhet. A cégeknek ezért valójában nem arról kell dönteniük, hogy átállnak-e, hiszen előbb utóbb erre szükség lesz, hanem arról, hogy ezt most, még kezelhető időkeretben teszik meg, vagy később, időkényszerben és jóval nagyobb kockázat mellett
– mondta Antretter Erzsébet, a Niveus adótanácsadási üzletágának vezetője.
Pablo, a kölyöktigris után ezúttal selyemmajommal bukott le a tiszafüredi "állatbarát": hatalmas biznisz az illegális állatkereskedelem
Fehérpamacsos selyemmajmot találtak annak a tiszafüredi férfinak az autójában, akinél tavaly egy Magyarországra csempészett tigriskölyköt foglaltak le.
Csődeljárást rendelt el a Bayer Construct Zrt. ellen a bíróság, az eljárás pénteken, a végzés Cégközlönyben történő közzétételével kezdődött meg.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban.
A leggazdagabb magyar agrárvállalkozók nem zárkóznak el a nagyobb közteherviseléstől, de az egymilliárd forint feletti vagyonra tervezett egyszázalékos vagyonadót hibás iránynak tartják.
A járművek mindegyike javításra szorul vagy már csak alkatrésznek használható, így erősen kérdéses, hogy lesz-e egyáltalán vevő rájuk.
A gazdasági okokból meghozott döntés mintegy hatvan dolgozót érint közvetlenül, de a lépés a szlovákiai szőlőtermesztőket is rendkívül nehéz helyzetbe hozza.
A kínai import egyre nagyobb nyomást helyez a régióra: több magyar ágazat is nehéz helyzetbe kerülhet
Egyre kevésbé az számít, melyik közép- és kelet-európai országban működik egy vállalat, sokkal inkább az, hogy melyik ágazathoz tartozik.
A tervezett száznál is több, közel 130 hazai vállalkozást keresett fel személyesen a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a „100 nap – 100 vállalkozás”...
A vártnál erősebb nyári bevételeknek köszönhetően a légitársaság javította a második negyedéves előrejelzését.
Súlyos fennakadásokkal és fiktív kézbesítési kísérletekkel küzd a Magyar Posta Logisztika (MPL) egy rendszerátállás miatt.
Magyar Péter bejelentése: bosszantó díjat töröl el a kormány, rengeteg magyar mentesül a fizetés alól
A bejelentést Magyar Péter tette közzé Facebook oldalán, állítása szerint az intézkedés mintegy 900 ezer vállalkozást érint.
Reagált Jellinek Dániel cége a milliárdos előállítására: a vezérigazgató együttműködik a hatóságokkal
Az Indotek határozottan visszautasítja a vádakat, és hangsúlyozza, hogy a cégvezető ártatlan, a vállalatcsoport működése pedig zavartalan.
Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: nem semmi mennyiséget foglalt le belőle a NAV
A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót.
A szektor válsága valójában a magyar társadalom jövedelmi helyzetéről, a középosztály gyengeségéről és Budapest túlsúlyáról is szól.
Lehullt a lepel a népszerű magyar fitneszmárkáról? Engedély nélkül, tiltott állításokkal árulhatták a slágertermékeket
A versenyhatóság észlelte, hogy az étrend-kiegészítő gyártó vállalkozás az ágazati rendelkezéseknek nem megfelelő egészségre vonatkozó, valamint tiltott gyógyhatásra vonatkozó állításokat tesz.
A térség textiliparát sújtó gazdasági nehézségek jeleként az elmúlt hetekben egy másik helyi üzem is csoportos létszámleépítést hajtott végre.
Komoly üzleti kockázattá válhat az utódlás a hazai családi vállalkozásoknál – mutat rá az EY második alkalommal elkészített Vállalkozói Barométer kutatása.
A cégvezető Párizsban, az Audi új kompakt elektromos modellje, az A2 e-tron bemutatóján adott interjút a Reuters hírügynökségnek.
-
Nem kell többé számolgatni az INTERSPAR-okban és több mint 200 SPAR áruházban: maximális spórolás a JOKER kuponnal (x)
Nem kell többé azon gondolkodnod, melyik termékre érdemes felhasználnod a JOKER kupont!
-
Végre kristálygömb nélkül is tudhatod, mennyit fog érni az autód 4 év múlva (x)
Alacsony havidíjak és 4 év után is garantált visszavásárlási ár egy különleges programban.