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Budapest, 2026. május 11.Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés agrár- és élelmiszergazdasági bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én.MTI/Ba
Vállalkozás

Akár egymilliós hitel teljes kamatát állja a magyar állam: rendkívüli mentőcsomagot jelentett be a miniszter

MTI
2026. július 26. 21:05

A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter.

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A tejpiaci válsághelyzet kezelése érdekében 100 százalékos, illetve 70 százalékos mértékű kamattámogatást hirdetett meg a tejhasznúszarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó gazdaságok és a tejfeldolgozó vállalkozások likviditási, jövedelmezőségi helyzetének javítása érdekében Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter a friss Magyar Közlönyben megjelent rendeletében.

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A szakminiszter pénteken közzétett rendelete az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt, 100 százalékos mértékű kamattámogatást, az MFB Élelmiszeripari Forgóeszköz Hitelprogram 2025 keretén belül kiemelt, 70 százalékos mértékű kamattámogatás vezetett be.

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A rendelet alapján az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban a tejhasznúszarvasmarha-tenyésztés felhasználási célú, a hatálybalépését követő nap és 2026. december 31. közötti hitelszerződés esetén a támogatás mértéke állatonként legfeljebb egymillió forint hitel teljes futamidejére 100 százalék.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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