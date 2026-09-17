Bajban van a Wizz Air? Súlyos bejelentést tett a légitársaság, ez mindent átírhat

A vártnál erősebb nyári bevételeknek köszönhetően a légitársaság javította a második negyedéves előrejelzését, egyúttal új, nagyszabású pénzügyi és működési célokat tűzött ki 2030-ra - jelentette a Portfolio.

A Wizz Air a geopolitikai bizonytalanságok és az üzemanyagárak ingadozása miatt 5 százalékkal csökkentette a második félévre tervezett kapacitását. A légitársaság a csütörtöki befektetői tájékoztatóján jelentette be, hogy a korábbi tervekhez képest mérsékli a kapacitást, ami az éves adatokban ugyanakkor nem jelent tényleges visszaesést.

A döntést elsősorban a kiszámíthatatlan nemzetközi helyzet és az üzemanyagpiac volatilitása indokolta. Ezzel párhuzamosan a nemrég zárult nyári szezon bevételei pozitív meglepetést okoztak, ennek köszönhetően a második negyedéves, egy kínált üléskilométerre jutó árbevétel (RASK) a korábban várt enyhe csökkenés helyett várhatóan eléri az előző év azonos időszakának szintjét.

Bár a vállalat a jelenlegi, 2027-es pénzügyi év egészére továbbra sem közölt hivatalos előrejelzést, a működése stabil, a társaság likviditása ugyanis meghaladja a 2,2 milliárd eurót. Az eseményen bemutatták a 2030-as pénzügyi évre vonatkozó új, középtávú stratégiát is, amely szerint az évtized végére 10 milliárd eurós árbevételt és 10 százalékos üzemi eredményhányadot szeretnének elérni.

A növekedési tervek megvalósításához a flottát 335, kizárólag modern, Neo típusú repülőgépből álló gépparkká bővítik, amellyel évente már 127 millió utast tudnak kiszolgálni. A vállalat stratégiájának fókuszában továbbra is a közép-kelet-európai alaptevékenység, valamint a kiemelt növekedési piacok állnak. A tartós nyereségességet és az adósságterhek mérséklését a hálózat optimalizálásával, a gépek hatékonyabb kihasználásával, illetve szigorú költségfegyelemmel kívánják biztosítani.