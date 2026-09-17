Óriási a káosz a Magyar Postánál: egymás után tiltják le a szolgáltatást a hazai webáruházak

Súlyos fennakadásokkal és fiktív kézbesítési kísérletekkel küzd a Magyar Posta Logisztika (MPL) egy rendszerátállás miatt, ami odáig vezetett, hogy több hazai webáruház átmenetileg le is tiltotta a szolgáltatást. A futárcégek fantomkézbesítései ugyanakkor nem csak a postára jellemzőek: a jelenség iparági szintű, és havonta akár több százezer forintos kárt okoz az online kereskedőknek - tudósított a Telex.

Szeptember eleje óta több magyar webáruház is jelentős torlódásokra panaszkodik a Magyar Posta Logisztika esetében. Egy hazai gyártó munkatársa egyenesen káosznak nevezte a helyzetet, miután a csomagjaik hetekig keringtek a rendszerben, ezért végül átmenetileg törölték az MPL-t a választható futárszolgálatok közül. Hasonlóan döntött egy nyolc országban jelen lévő online áruház üzemeltetője is, aki korábban megbízhatónak tartotta a postát, az elmúlt hetekben viszont drasztikusan megnőtt a szállítási idő.

A Magyar Posta elismerte a problémákat: tájékoztatásuk szerint a központi csomagfeldolgozás egy új, automatizált logisztikai központba költözött, és ez a technológiai átállás okozza a jelenlegi csúszásokat. Bár a fennakadásokat nem tagadták, azt állítják, hogy az elmúlt három hónapban nem nőtt jelentősen a sikertelen kézbesítések vagy a visszaküldött csomagok aránya. Arra a kérdésre, hogy érzékelték-e a partnercégek elpártolását, nem válaszoltak, de ígéretük szerint mindent megtesznek a megszokott üzletmenet mielőbbi helyreállításáért.

A webáruházakat érintő nehézségek azonban messze túlmutatnak az MPL jelenlegi problémáin. A nemzetközi piacon is jelen lévő e-kereskedők szerint a régió szinte összes futárcégére jellemző, hogy a futárok sokszor ki sem mennek a megadott címre, mégis sikertelen kézbesítést könyvelnek el. A szállítási díjat viszont minden esetben kiszámlázzák a feladónak. Ha a kereskedők panaszt tesznek, a szolgáltatók gyakran elutasítóan reagálnak, azzal érvelve, hogy a webáruházak keressenek más partnercéget, ha elégedetlenek, hiszen a kapacitásaik így is telítettek.

Ez a gyakorlat hatalmas anyagi veszteséget jelent az e-kereskedelmi szektornak. Csak egy havi kétezer-háromezer csomagot feladó webáruház esetében a valótlan indokkal visszaküldött, havi 70-80 csomag az elmaradt haszonnal együtt 600-700 ezer forintos kárt is okozhat, ami éves szinten már a hétmillió forintot is meghaladja. A szakmabeliek szerint a helyzetet kizárólag egy szigorú, európai uniós szintű nyomkövetési szabályozás tudná érdemben megoldani, amely kizárná a piacról a szabályokat be nem tartó cégeket.

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címlapkép: Róka László, MTI/MTVA