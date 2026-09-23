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Vállalkozás

Szeptembertől szigorított a NAV: rengeteg magyart érint, már zajlanak az ellenőrzések

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 19:32

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai az ellenőrzések során is segítik a vállalkozókat a szeptemberben elindult nyugtaadat-szolgáltatásban. Az érintettek egy rövid, közérthető információs kártyát is kapnak, amelyen minden alapvető tudnivaló megtalálható, a QR-kód pedig egyenesen a NAV eNyugta-oldalára vezet, ahol részletes tájékoztatók és videós útmutatók segítik az eligazodást.

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Szeptember 1-jétől azoknak a vállalkozásoknak is adatot kell szolgáltatniuk a NAV-nak, amelyek nyugtatömbből vagy számítógéppel állítanak ki nyugtát. Ez sok olyan kisvállalkozót érint, aki korábban nem találkozott rendszeres online adatszolgáltatással, így például fodrászokat, kozmetikusokat, villanyszerelőket, őstermelőket vagy piaci árusokat. A NAV ezért a helyszíni ellenőrzések alkalmával is felhívja a figyelmet az új kötelezettségre, egyben gyakorlati segítséget is ad annak teljesítéséhez - hangsúlyozta közleményében az adóhatóság.

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Az információs kártya röviden és közérthetően foglalja össze, miről és milyen határidővel kell adatot szolgáltatni, illetve milyen eszközzel lehet ezt megtenni. Választható az automatikus adatszolgáltatást biztosító e-pénztárgép, egyszerű online megoldásként a Pénztárgép Portál, valamint a nagyobb adatmennyiségnél gépi kapcsolat is. Az első időszak adatai azt mutatják, hogy a vállalkozások egyre nagyobb számban használják az új lehetőségeket.

Szeptember első három hetében a NAV ingyenes ePénztárgép alkalmazását közel 15 ezren helyezték üzembe, ők mobilon már 3,8 milliárd forint értékben állítottak ki nyugtát. Ugyaneddig a Pénztárgép Portál egyszerű webes felületén 33 ezer, gép-gép kapcsolaton keresztül 17 ezer vállalkozás összesen 5,5 millió nyugta adatát rögzítette, csaknem 15 milliárd forint értékben - ismertette a NAV.

A NAV az év végéig továbbra is a felkészítésre és a segítségnyújtásra helyezi a hangsúlyt. December 31-ig az új kötelezettség miatt még nem bírságol, így minden érintettnek van ideje megismerni és kipróbálni a számára legkényelmesebb megoldást - erősítette meg szerdai közleményében is a NAV.
Címlapkép: Getty Images
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