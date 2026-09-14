Hiába a tiltás, még mindig rengetegen terjesztik illegálisan ezt a cuccot: nem semmi mennyiséget foglalt le belőle a NAV

Több mint 1,8 kilogramm kábítószergyanús anyagot találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Hajdú-Bihar vármegyében egy közúti ellenőrzéskor.

A pénzügyőrök az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyére tereltek ki egy magyar személyautót, amiben egy család utazott. A járőrök megkérdezték, hogy van-e a kocsiban alkohol, cigaretta vagy bármilyen bejelentenivaló rakomány. Az utazók határozottan rávágták: nincs.

Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két átlátszó vákuumzacskó került elő, fehéres-sárgás, kristályos anyaggal. Hogy biztosra menjenek, a pénzügyőrök Bounty-t, a kábítószer-kereső szolgálati kutyát is bevetették, hátha maradt még elrejtve tiltott szer a járműben. Az eb végül csak a már felfedezett rekesznél jelzett, máshol nem talált további kábítószer gyanús anyagot.

A jármű utasai azt állították, hogy nem tudtak a zacskóban lévő anyagokról, és el sem tudják képzelni, hogy került az autóba.

A pénzügyőrök értesítették a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársait, akik az 1815 gramm kábítószergyanús anyagot és a további intézkedést átvették. Kábítószer birtoklás miatt indult eljárás.

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A NAV Bevetési Igazgatóságának közúti jelenléte nemcsak a jövedéki jogsértések felderítésében meghatározó. A pénzügyőrök rendszeresen olyan eseteknél is helytállnak, amelyek túlmutatnak a klasszikus pénzügyőri feladatokon.

A NAV emlékeztet: Magyarországon mennyiségtől függetlenül tilos a kábítószer előállítása, birtoklása, terjesztése és fogyasztása.