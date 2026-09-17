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Komoly kihívások előtt a magyar vállalkozások: ezek lehetnek a kitörési pontok
a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) közel 130 hazai vállalkozást keresett fel személyesen a „100 nap – 100 vállalkozás” program keretében, hogy közvetlenül a cégvezetőktől gyűjtsenek tapasztalatokat a magyar kkv-k helyzetéről, problémáiról és működő megoldásairól. A találkozók alapján a generációváltás, a mesterséges intelligencia alkalmazása és az energiabiztonság is meghatározó kérdés a vállalkozások számára. A tapasztalatokból egy vállalkozói tudástár, valamint a kormánynak szánt gazdaságpolitikai javaslatcsomag is készül.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) májusi tisztújító közgyűlésén elnökké választott Gazsi Attila programbeszédében kevesebb általános jelszót és több működő megoldást ígért a tagságnak, ennek jegyében indult el a „100 nap – 100 vállalkozás” program is. A kezdeményezésben a vállalkozók saját munkakörnyezetükben válaszolnak a videós stábbal érkező látogatók kérdéseire.
A tapasztalatcserékről kisfilmek és szöveges kivonatok készülnek, amiket a VOSZ és tudományos partnere, a Pannon Egyetem együttműködésében megvalósuló tudástárba töltenek fel, kereshető, letölthető formában a vállalkozásoknak. A beszélgetések, mélyinterjúk és a több tízezres tagságtól érkező visszajelzések alapján a VOSZ összeállít egy konkrét javaslatcsomagot is a kormánynak a kkv-szektor fejlődését támogató intézkedésekről és a lehetséges kitörési pontokról.
A találkozókon bemutatott jó gyakorlatok között számos példa van sikeres generációváltásra, amikor egy vállalkozás elindítója hátra tudott lépni, hogy átadja az egyszemélyi vezetést a korszerűbb ismeretekkel rendelkező fiatalabb korosztály képviselőinek. Az utódok a működés racionalizálásával, a különböző területek irányításának szétválasztásával számszerűsíthető módon javították a cég eredményességét.
A mesterséges intelligencia szinte kikerülhetetlen
A helyszíni interjúk első tapasztalatai szerint valamilyen formában minden felkeresett cég alkalmaz mesterséges intelligenciát. Azok tartoznak az élmezőnyhöz, amelyek nem csak egy-egy részterületen, hanem komplex módon használják az új megoldásokat a mindennapokban. Jellemző a számlázási feladatok átadása az AI-nak, amivel az érintett vállalkozások komoly munkaerő-megtakarítást értek el, de az új technológiák a termelési folyamatokban is egyre nagyobb teret nyernek.
Az idén elmélyülő energiaválság, a magas és gyakran hullámzó költségek komoly próbatételt jelentettek a nagy kitettségű vállalkozásoknak, ami meghatározza a VOSZ jövőbeni cselekvési programját. „Az elkövetkező egy évben a mesterséges intelligencia hatékony alkalmazásának előmozdításán túl az energiabiztonság megteremtése lesz a tevékenységünk fókuszában. A terveink szerint új programot indítunk, amely a zöld energiában rejlő lehetőségek kihasználásával, gyors, de hosszabb távon is fenntartható megoldásokkal, energiaszigetek, szövetkezetek létrehozásának ösztönzésével segíti a vállalkozások hozzáférését a kiszámítható, megfizethető energiaforrásokhoz, közösségi, majd egyre inkább kistérségi és regionális szinten is” – mondta Gazsi Attila.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
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A nyári energiavészhelyzet idején néhány nap alatt csaknem 1000 vállalkozás csatlakozott a VOSZ által elindított Vállalkozói Energiaösszefogáshoz. Vállalásaikkal összesen több mint 145 000 kWh csúcsidei energiamegtakarítást értek el, a támogatók negyede pedig azt is jelezte, hogy az energiatakarékossági intézkedéseket a krízis után is fenntartja.
Ezek lehetnek a kitörési pontok
Az elnök szerint a hazai kkv-szektor legsürgetőbb gazdaságpolitikai kitörési pontja az okos, célzott beruházások támogatása, amelyek érdemben javítják a vállalkozások termelékenységét és hatékonyságát. Ehhez szerinte elengedhetetlen az állami források tudatos, célzott felhasználása is.
Kiemelten fontos kérdésnek tartja a magyar tulajdonú középvállalati réteg megerősítését is, amely szerinte kulcsfontosságú a versenyképesség javításához. Öt év múlva Gazsi Attila akkor lenne elégedett a hazai vállalkozói szektor helyzetével, ha látható, konkrét jelei lennének a magyar középvállalkozói réteg megerősödésének, és ha érdemben javulna a vállalkozások termelékenysége.
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