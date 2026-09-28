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Megmenekülhet a csőd szélén álló magyar gyár a teljes bezárástól: új befektető került a képbe

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 09:20

Néhány hetes drámai bizonytalanság és több száz dolgozó elbocsátása után megmenekülhet a bezárástól a tószegi Accell Hunland kerékpárgyár. Egy váratlanul felbukkant új befektetőnek köszönhetően a cég visszavonta a felszámolási kérelmét, a megmaradt munkahelyek megmentése érdekében csődeljárást kezdeményezett, szeptember közepe óta pedig a termelés is újraindult - írja a Világgazdaság.

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A tószegi üzem kálváriája augusztus elején kezdődött, amikor egy már folyamatban lévő cégértékesítés meghiúsult. A korábban a kölcsönzött munkaerővel együtt mintegy 750 főt foglalkoztató társaságnál a hirtelen jött krízis miatt csoportos létszámleépítést jelentettek be, amely több mint négyszáz saját állományú dolgozót érintett volna, a vállalat pedig a felszámolás szélére sodródott, ahogy arról lapunk is beszámolt.

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Szeptember elején azonban nem várt fordulat állt be, miután a láthatáron megjelent egy új befektető. Ennek hatására a menedzsment szeptember 7-én úgy döntött, hogy 108 munkavállalónak egyelőre mégsem adja át a felmondását, az ügyvezető pedig utasítást kapott a tulajdonostól a felszámolási eljárás leállítására. Bár a polgármester által is megerősített új helyzet bizakodásra ad okot, a létszámleépítés így is mintegy 300 dolgozót érintett.

A bíróság szeptember 9-én megszüntette a felszámolást, majd a vállalat kezdeményezésére szeptember 12-én elindult a csődeljárás. Ez az eljárás nem a működés lezárását, hanem épp a túlélés lehetőségét jelenti, hiszen célja, hogy a társaság a hitelezőkkel és a befektetőkkel együttműködve rendezze pénzügyi helyzetét. A folyamatot kirendelt vagyonfelügyelő kíséri figyelemmel.

A reorganizációs törekvések első kézzelfogható eredményeként szeptember 14-én ismét elindult a termelés a tószegi gyárban. A vállalatvezetés jelenlegi legfőbb feladata egy olyan csődegyezség tető alá hozása, amely biztosítja a hitelezők kifizetését, miközben hosszú távon garantálja az üzem fenntartható működését és a megmaradt munkahelyek megőrzését.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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