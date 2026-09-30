Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: drámaian visszaesett a kereslet, itt már látványosan esnek az árak

Látványosan lassul a lakásárak emelkedése Magyarországon. A zenga.hu harmadik negyedéves adatai szerint országosan már csak 0,5 százalékkal kerültek többe a meghirdetett lakóingatlanok, mint a második negyedévben, miközben éves összevetésben még 9 százalékos a drágulás. Budapesten gyakorlatilag stagnálnak az árak.

A lakáspiac tehát egyre messzebb kerül a tavalyi árrobbanástól. A Zenga korábbi adatai szerint idén már jóval kevesebb érdeklődő van a piacon, a nyári hónapokban országosan 28, Budapesten pedig 47 százalékkal volt gyengébb a kereslet a tavalyi nyárhoz képest.

A legnagyobb negyedéves áresés Somogyban következett be, ahol 2,1 százalékkal csökkentek az átlagos hirdetési árak. Veszprém és Baranya megyében 0,4 százalékos visszaesést mértek. Veszprémben ugyanakkor egészen más a helyzet, a megyeszékhelyen 5,2 százalékkal drágultak a lakóingatlanok egy negyedév alatt.

Budapesten mindössze 0,3 százalékos volt a negyedéves drágulás, ami a korábbi tempóhoz képest már lényegében stagnálás. Hét kerületben pedig már csökkenést mértek. A XII. kerületben 2,9, a XIX. kerületben 1,9, a XI. kerületben 1,3, a IV. kerületben pedig 1,1 százalékkal estek vissza az átlagos hirdetési árak.

A megyeszékhelyek között is egyre vegyesebb a kép. Salgótarjánban 1,7, Pécsen 1,5 százalékkal csökkentek az árak, Debrecenben pedig 0,1 százalékos mérséklődést mértek. Ezzel szemben Veszprémben 5,2, Békéscsabán, Nyíregyházán és Kaposváron pedig 3–4 százalék körüli negyedéves drágulás történt.

Éves összevetésben továbbra is vannak kiugróan dráguló térségek. Borsod-Abaúj-Zemplénben 30, Jász-Nagykun-Szolnokban pedig 26 százalékkal magasabbak a hirdetési árak, mint egy éve. A negyedéves adatok azonban itt is mérsékeltebb képet mutatnak, 3,5, illetve 3 százalékos emelkedéssel.

Budapest továbbra is messze a legdrágább piac. A fővárosban jelenleg 1,488 millió forint az átlagos hirdetési négyzetméterár. Az V. kerületben már 2,215 millió, az I. kerületben pedig 2,068 millió forintot kérnek átlagosan egy négyzetméterért. A legolcsóbb fővárosi kerületek között Soroksár és Csepel található, 1,012, illetve 1,008 millió forintos átlagárral.

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A megyeszékhelyek között Debrecen a legdrágább, 1,086 millió forintos négyzetméterárral, Szegeden 1,037 millió, Veszprémben pedig 1,035 millió forint az átlag. Megyei szinten Budapest után Somogy és Veszprém következik 1,040, illetve 1,027 millió forintos négyzetméterárral.

A legolcsóbb térségekben ezzel szemben 400 ezer forint alatt maradnak az átlagos hirdetési négyzetméterárak. Nógrádban 348 ezer, Békésben 376 ezer forint az átlag. A lassulás hátterében elsősorban a gyengébb kereslet áll. Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője szerint a kevesebb érdeklődő miatt a vevők pozíciója erősödött, így az eladók egyre inkább nyitottak lehetnek az alkura.

Ez azonban még nem jelenti azt, hogy általános lakásár-zuhanás indult volna. A piac egyre inkább kettéválik, a jó állapotú, megfelelő áron kínált ingatlanokra továbbra is van kereslet, miközben a túlárazott lakásoknál nagyobb lehet az alku lehetősége.