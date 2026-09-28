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Mogyoród, 2026. július 24.Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj elsõ szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2026. július 24-én.MTI/Czeglédi Zsolt
Sport

Kitálalt a Ferrari főnöke: olyan kegyetlen megjegyzést tett a Red Bulltól kirúgott Hornerre, amit nem tesz zsebre

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 15:44

Frédéric Vasseur, a Ferrari csapatfőnöke szerint Christian Horner, a Red Bull korábbi vezetője az álláskeresésével elvonja a figyelmet a maranellóiak munkájáról. A francia szakember az F1-es Azerbajdzsáni Nagydíj után fejezte ki frusztrációját, miközben csapata a konstruktőri második helyért küzd - közölte a BBC Sport.

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A Red Bulltól 2025 júliusában elbocsátott Horner a héten a Timesnak adott interjújában kijelentette, hogy a Ferrari az egyetlen olyan F1-es csapat, amelyhez részvénycsomag nélkül is szívesen csatlakozna. A brit vezető álomcsapatnak és az F1 alvó óriásának nevezte az olasz istállót, amire Vasseur szombaton keményen reagált.

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Arra a kérdésre, hogy elképzelhetőnek tartja-e a közös munkát Hornerrel, Vasseur úgy reagált, ezt az asszisztensétől kellene megkérdezni. A megjegyzés egyértelmű utalás volt Horner Red Bulltól való távozásának körülményeire, hiszen a brit csapatfőnököt korábban egy női alkalmazott vádolta meg szexuális zaklatással és kényszerítő magatartással. A Red Bull két belső vizsgálat után elutasította a vádakat, Hornert mégis elbocsátották a 2025-ös Brit Nagydíjat követően. A felek a hírek szerint 60 millió eurós végkielégítésben állapodtak meg.

Nem nyugalomban dolgozunk. Az újságírói kérdések fele erről szól, ami frusztráló helyzet. A konstruktőri második helyért harcolunk, mégis mindenki erről beszél – még a garázsban dolgozó kollégák is. Horner úr állást keres, ezt mindenhol tudják. De mit tehetek? Megpróbálom a lehető legjobban motiválni a csapatot

– fogalmazott a Ferrari csapatfőnöke arról, hogy a volt Red Bull-főnök a maranellói istálló irányába puhatolózik.

A bakui versenyhétvége sportszakmai szempontból sem alakult kedvezően a Ferrari számára. Charles Leclerc a második rajthelyről indulva a negyedik helyen zárt, Lewis Hamilton pedig hatodik lett. Vasseur elismerte, hogy az erőforrás teljesítményhátránya különösen a bakui pálya hosszú egyeneseiben mutatkozott meg a Mercedeshez és a Red Bullhoz képest. "Körönként egy pozíciót veszítünk a motor miatt" – mondta a csapatfőnök, hozzátéve, hogy már az időmérő edzésen elért második rajthely is meglepte őket, hiszen Baku a motorteljesítmény szempontjából az egyik legigényesebb pálya.

Vasseur ennek ellenére megerősítette elkötelezettségét.

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– jelentette ki a szakember. A Ferrari legutóbb 2008-ban nyert konstruktőri világbajnokságot, és azóta is csak ritkán tudott igazán versenyképes autót építeni.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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